حين تموت المشاعر

تاكد

هم بخير من دونك

ف في النهاية

هم من قرر الابتعاد

هم من رحل بصمت

هم من توقف عن الاهتمام

بك وبكل شيء يعنيك

وقبلها

يطلبون منك التفهم والانتظار



ولا توهم نفسك ان حزنهم

بسبب

بعدهم عنك

اشتياقهم لك

لو كانوا يحبونك

او يهتمون لامرك

لما استطاعوا الابتعاد

حتى لساعة واحدة

لوجدوا الوقت

وان ثانية واحدة

ل مكالمتك او مراسلتك

لكن

هم ابدا لا يهتمون لامرك



ربما كانو يهتمون

في فترة ما

حين كانو بجانبك دون طلب منك

لكن

مذ صاروا يحتجون

بكل شيء

واي شيء

كي لا يكلمونك

تاكد انك لم تعد تهمهم

سياتي يوم يتخلون عنك فيه



ثم لا تلمهم

فهي فقط طبيعة البشر والناس

يعتبرون كل جديد

لغز او تحدي

حين يحل اللغز

وينتهي التحدي

يرحلون

لدا لا تصدقهم

ابدا

حين يعدونك ببقائهم

او عدم تغيرهم

فدلك ماسيحدث مستقبلا



لا تصدق كلماتهم

وتقنع نفسك بها

بل صدق تصرفاتهم

عدم اهتمامهم

وتباعدهم



واؤكد مجددا

لا تلمهم

فهي فقط طبيعة البشر



ما يؤلمهم ليس ابتعادهم عنك

لو كان كدلك لما رحلوا

بتلك البساطة والبرودة

بل تؤلمهم مشاكلهم

التي كانت تواجههم

قبل مرورك بحياتهم

وربما ظهور اخرى بعد رحيلهم عنك



المهم والاهم

تاكد

انك كنت مجرد عابر سبيل

في حياتهم

ربما كانت تلك المشاعر حقيقة

في داك الوقت

لكنها انتهت وماتت



لدا اعتمد على نفسك

تعلم ان لا تثق باحد اكثر من اللازم

وتعلم متى ترحل بهدوء

فان لم ترحل

سيحادثونك شفقة

ويجعلونك تدرك ثقلك عليهم

بطرق اخرى

كتباعدهم المنظم

وكلماتهم الجارحة لك

لكن هي تخرج بطريقة عفوية لا غير

لدا لا تهتم



ثم في النهاية سيرحلون







المزاجية المتمردة missng heart​