رسالة للمطالعة: أختي الغير المحجبة! ما المانع من الحجاب؟

بسم الله الرحمن الرحيم ​

هذا كتيب نافع عنوانه يخبر عن مضمونه، وهو بحث جميل، دعمه المؤلف بشبهات توردها بعض المسلمات ودعاة الرذيلة، ورد عليها بالقرآن والسنة، ودعم رده بإحصائيات وبراهين عقلية، وأضاف إلى بحثه قصصا من الواقع للعبرة.

فيا من تريدين كلاما يشجعك على ترك التبرج والتوبة منه، ويا من تريدين نصيحة أحد قريباتك أو صديقاتك، ويا من شككك بعض الملحدين في دينك، هذا لك وإليك،

ولا أدعي أن هذا أفضل الكتب في بابه، لكنه نافع حسن الترتيب. ​