مسابقة مميزون ( قالو في الحب وقلنا )

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏7 ديسمبر 2017 على 20:59.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    ستبقى لمتنا إلى الأبد.png
    قالو عن الحب
    ……
    قصيدة تراتيل المساء
    للشاعرة الليبية
    ردينة مصطفى الفيلاني

    إِقتربي .. إِقتربي .. إِقتربي أكثر
    اليومَ من شفتيكِ سَأَ ثار
    أعلنت ُ الحربَ مولاتي, وأقسم لن أخسر
    سأناضل من أجل ِ الموجِ الأسمر

    أقطِفُ طِيْبَ الكرزِ الأحمر
    وإِنْ واجَهَتْنِي أنامِلُك أقبِلْها
    ودونَ الخمرِ من عينيكِ أسكر

    عربيةٌ أنت , والعربيةُ من الطهرِ أطهر
    أما أنا شاعرٌ مبعثرٌ في صحراءِ العمر
    سقاه حبكِ فأَزهر
    هيا تقدمي أكثرَ ..أكثر
    فقد أمضيتُ العُمر على أعتابِ قلبكِ أَسهر

    ماأجملَ عينيك حين يغفو فيهما المساء
    تصبِحين في لحظةٍ أميرةَ النساء

    أقِفُ أمامَك وقْفَةَ الأطفالِ الأشقياء
    فأنت حبيبتي ,دائي,والدَواء

    كلُ شيءٍ فيك يصرخُ أنك حواء
    في عينيك لؤمُ الثعالبِ طُهرُ الأنبياء

    لسعة شفتيك ِ مزيجٌ من الثورة والحياء
    طِفْلتي وصفُك لابَدْءَ فيه ولاانتهاء

    أيا امْرأةً تَنْطِقُ على لسانِها ملائكةُ السماء
    أيا امْرأةً أضاءَت في الروحِ عواطفَ ظَلْماء

    كَوَتْنِي بنارِها , وقالت من الكي يأتي الشفاء
    أَدْخَلَتْني جنتَها , فكنتُ في الحب أولَ الشهداء

    قبلتني فاْنتظرتُ المزيدَ منها فقالت
    لانملِكُ في الحب مل ما نشاء
    يافتىً كن قنوعا فالقناعة كنزُ الضعَفاء

    حبيبتي رشيقةٌ شفَاهُك حين سَكَنَتْ فمي
    لكنها بَقِيَتْ صاعقة ً تركُضُ في دمي

    تلك اللمسةُ النسائِيةُ على مَبْسَمي
    كررِيْها حبيبتي كررِيْها فلن تَنْدَمي
    كررِيْها حبيبتي وتقدمي..

    ماكرةُ الهَمَسَاتِ أنتِ جريئةُ اللمَسَات
    تستفزِيننِي وتختبِئين خلف العِبارات

    صرحي ولو بالنظرات
    كل شيء يجذِبُني سُمرةُ عينيك
    ياعشوائيةَ الشامات
    آه لو عرفتِ كم يتعذبُ الليلُ ليلِد النجَمَات
    آه لو عرفتِ كم يحترِقُ النغمُ في شَجَنِ النايات

    لَعَرفتِ عذابي الذي تخطى كل العذابات
    في حبِ امرأةٍ تمُد يدَها , وحبها آخرُ المستحيلات

    أحدثك حبيبتي وروحي تصلبت فيها التنهدات
    أُحدثُك مستسلما لا ثائراً يحترِفُ النضالات

    فأيُ ثورةٍ على شفَتَيْكِ تَنْتَهي بالانهزامات
    وأيُ أَشعارٍ وصفَتْ عينيك اْنتحرتْ فيها الْكلمات

    وأي رجلٍ كانَ بين يَدَيْك رفعَ بِيْضَ الرايات
    سأرمي أسلحتي وأصرُخُ عَبْرَ المحِيْطات

    أصرُخُ مِلْءَ حَنْجَرتي الأنوثةُ أم الفتوحات
    لأن في عينَيْها البدايةَ وعلى شَفَتَيْها النهايات

    وقلت في الحب

    زيّفو معنى الحب حتى لم يعد حبا دون .... لمَسات
    حتى صار يُتاجر به للأسف ... على ورقات
    زيفوه وصار مجرد هراء،و إن لم تكلّل قصته بالقُبل.... مات
    محوه من كُتبِ التاريخ الجميلة عندما كنا بشغف ... نقرأ تلك الصفحات
    خربو معناه بكلماتٍ ساذجة باحثين بين طياتها عن معجبين ومعجبات
    جردوه من معناه وصار سلعة تباع بأبخس الأثمان في المحلات

    لم يعلّموهم يوما أن الحب رقيق شفاف يربط روحين أولا قبل أن تتعارف تلك الاجساد...
    إحساس نتذوقه أي نعم ... نتذوقه و من لم يجرب ذلك الطعم من أتعس العباد
    له طعم مرارةٍ في الحلق عندما يغيب الحبيب عن العيون ويختفي في عناد
    وحلاوة في الفم غير طبيعية عندما يكون بجانبك ... وتحل على القلبِ مواسم وأعياد
    يهتز الكيان على أنغام صوت الحبيب ... ترقص في فرح تلك المشاعر ... عندما يبتسم ...كفى ... قد نِلتَ كل المراد

    غيبو معنى الحب في حضور لغة الجسد الحقيرة تلك
    هم لا يعلمون أني عانقتكِ فعلا قبْلاً عندما تعلّمت أن أصبر على فراقكِ
    وقبّلتك بصدق تحت ظلال العشق الوافرة عندما حافظت على عفّتكِ
    أمسكت يدكِ عندما فكّرت فيك وراحت روحي في شوقٍ اليكِ
    تحدثت اليكِ فعلا عندما اِشتقتُ اليكِ
    ورسمت وجهك على جدار غرفتي ولم تخنّي في رسمك الذاكرة ولم أغيّبكِ
    أليس للغة الروح بلاغة في إيصال الحبِ أكثر من لغة الجسد ... قُلي بربكِ ؟

    أليست لغة القلب أوسع من مال الدنيا الذي نضعه بين يدي حبيباتنا
    أليست نظرة كافية أن نوصل ذلك الفيض من المشاعر بداخلنا
    أليست كلمات هادئة كافية أن تعبر عن مشاعر الحب التي تختلجنا

    لماذا يجب أن أقترب أكثر كي أكون بارعا في الحب وعن إختلاجاتي ... أعبر
    هم لا يعلمون أنني أحببتكِ عندما احترمتكِ و بقلبي خبأتكِ لم ولن أخسر
    زيّفو معنى الحب في نظر الأجيال وصار قطعة ذهب رخيصة بها البنت تتبخْتر
    ما إن تباع تلك القطعة حتى تباع كل الاحاسيس المرتبطة بها وتتبخر
    غيرو معناه ليصبح قطعة قماش تافهة بها البنت تشتهِر
    تُرمى بعد يومين ويُرمى معها زيْفُ المشاعر
    غُيّب معناه ليصبح في حمرة شفاه تافهة أو قنينة عطر

    الحبُ أغلى من ماسِ العالم، ومن دمع الحسناءِ أطْهر ...
    لا تنسى هذا ... وتذكر
    الحب حرفين لكن معناه أعمق من لغة الجسد وأكبر ...

    حلم كبير
    07 ديسمبر 2017








     
    missing heart, أم منيــــــر, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 ديسمبر 2017 على 20:59
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ما أجمل صباحي في اللمة و أنا أفتتحه بموضوعك اخي حلييم
    ما شااااء الله
    بما أني مشرف عن المسابقة لا يحق لي التعليق أكثر لكن أهنؤك أنك أول من وضع موضوعا للمسابقة في قسم البوح
     
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    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2017 على 09:56
    #2
  3. nadir-18

    nadir-18 :: عضو مُشارك ::

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    nadir-18, ‏8 ديسمبر 2017 على 10:44
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخ الكريم الامين
    شكرا جزيل الشكر على الاطراء الكريم
    ممتن حقا
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 10:58
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخ الكريم
    هههه هذا ليس كلامي بل كلام الشاعرة ردينة مصطفى الفيلاني
    وكلامي أسفل شعرها
    شكرا على الاطراء والمرور الكريمين
    إحترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 11:03
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    السلام عليكم
    بصراحة قليلا ما أشاركُ في قسم البوح ولكن بعد رؤية مشاركتك
    أحسست ربّما أنّ هذا القسم هو الوحيد الذي سيحتضن مشاركتي
    أظنني بدأت بالتفكير في المشاركة ^^
    أما بالعودة للب موضوعك فأقول لك يا أخي أنك عندما تشارك في قسم
    البوح تلتهمه وتسيطر عليه وتفرض حروفك عليه بجدارة ومهارة
    لاحظنا ذلك في مسابقة الوطن قطفت الفوز بجدارة وأظنك ستفعل ذلك هذه المرة
    لذلك فأنت سيد البوح يا أخي ولست أنت من تكتب لقسم البوح بل هو من يخضع ويكتب لك :)
    بالتوفيق لك إن شاء الله في المسابقة
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 18:05
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أهلا بالأخت الفاضلة بين أحرفي المتواضعة
    أسعد كثيرا عندما أرى حرفك هنا ،فهو من الحروف النادرة والراقية ،فأدعوك للمشاركة من أجل المتعة أولا ثم من أجل المسابقة ثانيا
    فخسارة أن لا تشاركي بأسلوبك الراقي
    أنتظر مشاركتك بشغف
    شكرا على الاطراء الرائع ،أستحق منه القليل فقط أمام ما تخطه أقلام الاخوة والاخوات وأنت كذلك
    هذا من لطفك أختي الكريمة :)
    الفوز عندما أراكم تستمتعون بحرفي ...هناك أعتبر نفسي فائزا
    شكرا جزيلا على المرور الرائع
    إحترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    missing heart و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 20:41
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    حلم كبير, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:44
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    لي عودة ان شاء الله
    موفق
     
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    قمر الوادي, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:35
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    يرفع الموضوع للمتابعة رفع الله قدر كاتبه أخونا حلم كبير
    و رفع الله قدر الجميع
     
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    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2017 على 21:07
    #10

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