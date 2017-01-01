الجزايري متلعبلوش بكرشو

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:10.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    علاه علاه يا@الصحافية الساخرة
    فكرتيني في الشعرة لي لقيت في الماكلة [​IMG]
    عندكم تعافو موضوعي تزيدو متدخلوش :geek::geek::geek:

    جيت نحكيلكم على الراجل لي شعارو كرشي قبل كلشي
    ماتقوليلي حب ماتقوليلي جمال ماتقوليلي ماكياج ني افلام تركية
    الحب ميوكلش عيش ياختي

    هذا خال يما مرة تزوج [​IMG]
    وهو عندو لينار زايدين شوي
    مالا جاب على قولتهم pوبية
    الزين والحطة والرنة شكرولو فيها حتان شبعو [​IMG]
    وتعرفو زواج بكري تقليدي
    ماكاين لاتيليفون لازوج باه يتعارفو

    ايا دخلت المخلوقة للكوزينة
    قالها اخبزيلنا الكسرة قاتلو انعم سيدي[​IMG]
    من عيوني

    مالا معرفتش جا لقاها تتعافر معاها
    خزر خزر فيها
    قالها هاذي كسرتك يامكسرة اليدين
    ويهز داك العجين ويعطيها بيه
    لصق في رقبتها [​IMG]

    هاذا خالي معياف ويحب الماكلة تكون حطة ومسقمة
    امالا تزوج مرتو ناقصة شوي في الطياب
    لحق رمضان وهو في رمضان تزيد عليه لgرينة
    ايا حطت داك السني ذاق الشربة خزر مع البوراك شاف الدوزيام pلا
    وينوض قلبو في وجهها
    قالها هاذا سم ماشي فطور
    وقلب عليها الدار
    [​IMG]
    ياتسقمي روحك ياداركم تسنا فيك

    مرة جارتنا مسكينة
    قالها راجلها طيبيلنا المحاجب
    وهي متعرفش
    كانت تقولو وقت الخطبة نعرف نطيب كلش
    ايا جا يشوف لقاهم منادب ماشي محاجب
    :cry:[​IMG]

    ومرة وحدة تقربلنا تهف مليار
    قالت لراجلها نعرف نطيب لبراج ايا تزوجو
    ملقات واش تدير
    قاتلو غدوة نطيبهم وفي الليلة ديك كلمت امها قاتلها وجديهم
    ومتطيبهمش
    ايا قاتلو نروح ليما وجيبني في الليل
    داها وجابت دوك البراج
    الصباح ناضت بكري
    كلهم راقدين في دار شيخها
    مالا حطت الطاجين وبدات تطيب
    قاتلها عجوزتها كنتي فحلة ناضت بكري طيبتلنا براج تاع حراير [​IMG]

    عزيزي اللماوي انت تاني انت هل كرشك قبل كلشي ؟
    يعني هل الطياب تشرطو مع شروط الزواج ؟
    وانتي عزيزتي اللماوية هل راكي تتعلمي في الطياب قبل ماتتزوجي ولاتقولي
    نورمال او يحبني مايحوسش على كرشو:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:؟


    تحياتي


     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:10
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أنا كي تحكوا على الماكلة
    راكم تخربولي في الوتر الحساس و احيانا تقبشولي مشاعري
    و نحس بالجوع
    هههههههه في المرة اللي أختي سكون طيبت البغرير و قلت للمدام والله جا في خاطري البغرير
    من شدة تأثري بالصورة هههههههههههههه
    قال لي المدام علاه راك تتوحم
    حشمت على روحي خخخخخخخخخخ
     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:38
    #2
  3. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكممم...
    يعطيك الصحة حبيبتي ام ياسمين علي الموضوع لباهي
    هههههه انا نرد عليهم في زوج :D
    عزيزي اللماوي انت تاني انت هل كرشك قبل كلشي ؟
    هيه لازم تكون كرشو قبل كلشي
    وكي يديها خالية ويديها مكسرين وش يدير بيها..يديرها gارنيتير ويشبح بيهاااا..
    لالا لازم تكون فحلة وطيابها مليح ثاني مش تجي تذوقيه دوخي في بلاصتك هيهيهي..
    والله نشفا مرة جدي الله يرحمو كي توفات نانا ربي يرحمها زوج يسما هذي المخلوقة مرت جدي وكبيرة بسلامتها مي طيابها عيااان تذوقيه ترجعي تردي هههه
    ايا مرة رحت نطل علي جدي لحقت مع لغدا سوا سوا حلفولي باه نريح نتغدا معاهم ايا قعدت هكداك في طابلة نستنا في كارثة لي جايتني ااااي قمة الاحراج هما غير في زوج معندي كيفاه ندير لازم ناكل ونسكت..
    هزيت مغرفة لولة ذقت والله محبت تفوت تالمون تاع صح متعرفش طيب وخاطيها.. وبعدا لعبتها بلي صونالي تلفون خرجت مزدت رجعت حتا كملو غداهم..
    ويصراولي مواقف بزااف كيما هااك نرحع نقول نتيا خاطيك طياب وش داك تزوجي ههههههههههه


    وانتي عزيزتي اللماوية هل راكي تتعلمي في الطياب قبل ماتتزوجي ولاتقولي
    نورمال او يحبني مايحوسش على كرشو:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:؟

    لالااااااا مستحيل نزوج وانا منعرفش نطيب هذي متصراش.. كيما تقول ماما منخدعوش ولد ناس ههههههههه
    نحب نتعلم ونحب الطفلة كي تكون متعلمة .
     
    أشــواق 19, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:44
    #3

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