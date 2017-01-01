السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاه علاه يا@الصحافية الساخرة فكرتيني في الشعرة لي لقيت في الماكلة عندكم تعافو موضوعي تزيدو متدخلوش جيت نحكيلكم على الراجل لي شعارو كرشي قبل كلشي ماتقوليلي حب ماتقوليلي جمال ماتقوليلي ماكياج ني افلام تركية الحب ميوكلش عيش ياختي هذا خال يما مرة تزوج وهو عندو لينار زايدين شوي مالا جاب على قولتهم pوبية الزين والحطة والرنة شكرولو فيها حتان شبعو وتعرفو زواج بكري تقليدي ماكاين لاتيليفون لازوج باه يتعارفو ايا دخلت المخلوقة للكوزينة قالها اخبزيلنا الكسرة قاتلو انعم سيدي من عيوني مالا معرفتش جا لقاها تتعافر معاها خزر خزر فيها قالها هاذي كسرتك يامكسرة اليدين ويهز داك العجين ويعطيها بيه لصق في رقبتها هاذا خالي معياف ويحب الماكلة تكون حطة ومسقمة امالا تزوج مرتو ناقصة شوي في الطياب لحق رمضان وهو في رمضان تزيد عليه لgرينة ايا حطت داك السني ذاق الشربة خزر مع البوراك شاف الدوزيام pلا وينوض قلبو في وجهها قالها هاذا سم ماشي فطور وقلب عليها الدار ياتسقمي روحك ياداركم تسنا فيك مرة جارتنا مسكينة قالها راجلها طيبيلنا المحاجب وهي متعرفش كانت تقولو وقت الخطبة نعرف نطيب كلش ايا جا يشوف لقاهم منادب ماشي محاجب ومرة وحدة تقربلنا تهف مليار قالت لراجلها نعرف نطيب لبراج ايا تزوجو ملقات واش تدير قاتلو غدوة نطيبهم وفي الليلة ديك كلمت امها قاتلها وجديهم ومتطيبهمش ايا قاتلو نروح ليما وجيبني في الليل داها وجابت دوك البراج الصباح ناضت بكري كلهم راقدين في دار شيخها مالا حطت الطاجين وبدات تطيب قاتلها عجوزتها كنتي فحلة ناضت بكري طيبتلنا براج تاع حراير عزيزي اللماوي انت تاني انت هل كرشك قبل كلشي ؟ يعني هل الطياب تشرطو مع شروط الزواج ؟ وانتي عزيزتي اللماوية هل راكي تتعلمي في الطياب قبل ماتتزوجي ولاتقولي نورمال او يحبني مايحوسش على كرشو؟ تحياتي