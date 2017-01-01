جيت نحكيلكم على الراجل لي شعارو كرشي قبل كلشي

ماتقوليلي حب ماتقوليلي جمال ماتقوليلي ماكياج ني افلام تركية

الحب ميوكلش عيش ياختي



من عيوني



خزر خزر فيها

قالها هاذي كسرتك يامكسرة اليدين

ويهز داك العجين ويعطيها بيه

لصق في رقبتها مالا معرفتش جا لقاها تتعافر معاهاخزر خزر فيهاقالها هاذي كسرتك يامكسرة اليدينويهز داك العجين ويعطيها بيهلصق في رقبتها

هاذا خالي معياف ويحب الماكلة تكون حطة ومسقمة

امالا تزوج مرتو ناقصة شوي في الطياب

لحق رمضان وهو في رمضان تزيد عليه لgرينة

ايا حطت داك السني ذاق الشربة خزر مع البوراك شاف الدوزيام pلا

وينوض قلبو في وجهها

قالها هاذا سم ماشي فطور