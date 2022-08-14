ليوم جبتلكم حكاية من حكايات زمان :

#يقولو ناس بكري :#لي_تحب_تكويه_اسكت_عليهليوم جبتلكم حكاية من حكايات زمان :نحكيلكم على عروسة جاها مكتوبها في دار العيلة و اللوسة و السلافات الطفلة كانت هي الصغيرة يعني شابة و ظريفة و الخبث مزال ما دخل لراسها ،فرحانة براجلها و دويرتها ،ديما الضحكة ع الفم تخدم شغلها بكري نظيفة و مقدية و بين يدين حماتها ما تعكسها في حتى شي و ما تسمع منها غير الله يبارك ،تعدات المدة لولة على خير ،عايشة فالهنا ديما تبغي تتقرب للسلافات و اللوسة تحب القعدة و الونس خاطر تبدلت عليها العيشة و ديما متوحشة دار بوها لكن الله غالب السلفة و اللوسة كانو ميحملوهاش ،الحاجة لي تخدمها تبانلهم عوجة و كل كلمة تقولها يشوفوها قلة الصواب عيات تسكت و تخبي و ديما ملمومين يضحكو عليها و يستفزوها حتى حماتها داير وذن من طين و وذن من عجين ....حتى نهار رجع الراجل من الخدمة لقى مرتو تبكي و تعيط يا بنتي وشبيك وش كاين قاتلو الجماعة يكرهوني قد ما نقرب قد ما يبعدو قد ما نعدي قد ما يزيدو للڨدام أيا بدا يرضي فيها قالها هذيك راهي غيرة شافوك صغيرة وشاطرة أنا نبغيك وش عندك فالناسمسحت دميعاتها و ناضت حطت الفطور و نسات الحكاية كي لي ما صار حتى شي قعدت العروسة على هذا المعدل مدة كاتمة داها في رداها ،لكن الجماعة لا حبوا يحشموا ولا يلعنوا الشيطان زاد بيهم الهبال على قدام و هذا كامل كيشافوها حاشمة و ساكتة ولاو يرمو عليها الكلام و يخلوها تغلي الطفلة ما بقاش فيها ولاو هوما يقولو و هي تقول و من كلامهم تولي تصبح و تجيها غصة فالبكا مرولها عيشتها و خلاوها تذبل نهار بعد نهار ،الراجل كي يروح يسمع صوت مرتو من الزنقة يلعلع الشعر واقف و العينين حمر نبه عليها مرة و ثنين و كل مرة تقولو راني مظلومة هوما بداو لولين يقلها أنا سمعت غير صوتك تولي تضرب في روحها و تبكي سبقوها فالزور كانت طالبة ولات مطلوبة ،كانت مظلومة ولات ظالمة و كيما قالو ناس زمان لي ما عندو شاهد كذاب ،بعد ما كانت مرة متفتحة ولات مذبالة متشائمة فقدت طعم الحياة و السعادة حتى الراجل كره من الشكايات نهار من النهارات هي تغسل فالحوايج و هوما ملمومين حداها يرميو فالكلام و المعاني ،رفدت قشها و طلعت للسطح تنشر قعدت ترجع فالنفس هي تنشر و تشوف في مرا كبيرة تكنس فالسطح جات العين فالعين نطقت العجوزة وينك يا عروسة وش حوالك لاباس ؟؟، ،منين لاباس يا بنيتي رواحي عندي نشدك شوية وش دايرة مع الجماعة راني نعرفهم ماهمش ساهلين وش ندير يا ميمتي ،راكي قلتيها ماشي ساهلين بدأت دموع تجري ،نعرف نعرف نسمع فيك كل يوم عرسة جديدة وجهك صفر و ذابل و صياحك يتسمع من الزنقة تعرفي وش قالوا ناس زمان ،وش قالو يا ميمتي : لي تحب تكويه - اسكت عليه كيفاش نسكت يا ميمتي راهو ظلم و غلب تفاهمو كامل عليا يشعلوني و يخلوني نغلي ،يا بنتي الحس مافيهش فايدة راه تطياح قدر و فضايح فالباطل تحبي تهني على روحك ولا يحفرولك يرجعوك لدار بوك ،نحب نهني على روحي يا ميمتي ،ردي بالك تعطيلهم فرصة اقضي شغالك بفم ساكت ما تجمعي معاهم ما تدخلي في حديثهم شدي بيتك و صوني قدرك و كيف يكلموك احسبي روحك ماشفتي ما ريتي ،راهي النار كيما تلقى ما تاكل ،تاكل روحها ولي يحب يمرضك يرميلك لكلمة و يخليك تشعل و يتفرج فيك ،شوفي وين يوصلوك يا بنت العز ،تحبي يهبلوك ولا يركبولك بعض لمراض ،اسمعي كلامي ورحمي على والديا دوك تشوفي كيفاش سمهم يولي عليهم نتي تربحي دارك و تربحي راجلك و تعمري دويرتك ....ايييييه يا ميمتي والله كلامك عين العقل قلبولي حياتي بالهم و العصب و الحكايات لي متوفاش ،هبطت لكوزينتها فرحانة تلهات مع فطورها و الفم ساكت ،دخل الراجل لقى الجو هادي و المرا زاهية يا مرا لاباسالحمد في نعمةما صرا والو اليومصار ولا ما صارش وش عندي فالناس لي خلقهم يهديهم ،ما لقى ما يقولمشات ليام و جات ليام و هي ماشية على النصيحة ،تقول ربي نزل عليها الطرش و العمى ،ما تشوف ما تسمع همزوا ،غمزوا ،رماو المعنى و هي مدارتلهمش حساب ،بداو ياكلو في بعضاهم و يتعاركو على أقل حاجة ينوضو يعيطو ،كي يخرج الرجل ما يسمع غير صوت ختو و نسا خاوتو يلعلع يلقى مرتو لاهية في شورها و فمها ساكت يقوللها لاباس اليوم تتبسم و تقول لاباس ،الله يهدي ما خلق مشات شهور وجات شهور و في ليلة من الليالي قاعد مع امو راس-راس يتناقشو في موضوع و بدا صوت امو يعلى و منها بدات تبكي مشا لمرتو و قالها من غدوة تلمي قشك نجي نلقاك حاظرة تفجعت المرا و دارت بيها الدنيا علاش؟ ترجعني لدار بويا ،صلي على محمد ابنت الناس ،بابا اقسملي أنا و خاوتي و عطاني الدار لي في راس الدرب مجهزة و كاملة مكملة قبل ما تزيد تصعب عليك الأمور ولات عايشة في دار واسعة و عريضة على كيفاه لا حك ولا دك ،الهنا و راحة البال ما يتشراوش بالمال مالا لي تحب تكويه -اسكت عليه