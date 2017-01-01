من أنا ...؟

- أنا التي أحبّت .. و التي تمنّت أياما ملءها السعادة أنا التي صدّقت .. و كانت بمنتهى البراءة أنا التي ضحّت بالكثير لأجلك .. و حاربت الجميع لأجلك .. و تغاضت عن الكثير لأجلك أنا التي سامحت .. و عاتبت لكثرة الاشتياق أنا التي علم الجميع بمدى حبي لك الا أنت أنا التي تبكي في الخفاء لتبتسم في وجهك .. كي لا تشعرك بالقلق أنا التي تخفي همومها لتستمع لهمومك انا التي تسهر الليالي تفكر في الذي تفعله .. أنا التي تبكي لأجل نفسها و لأجلك أنا التي تحترق كل يوم و تنكسر بالثانية ألف مرة أنا الصريحة .. المحبة .. الشجاعة التي لم تترك مجالا لغيرك ليتغزل بها أنا التي خسرت الحرب .. أنا التي تجاهلت الحقيقة لعدم خسارتك أنا التي أعادت حساباتها و انطلقت مجددا من الصفر أنا الي محتك لأجل الكبرياء الذي لن تسقطه حتى لأجلك أنا التي جعلت للحب حدودا رغم قولكم أنه لا حدود له أنا التي أحبّت بحذر .. و نجت أخيرا أنا التي استيقظت متأخرة من حلم كان جميلا أنا التي انقلب واقعها كابوسا أنا التي أعيش بفعل المتناقضات أنا التي ... - و من يهتم بمن تكونين؟! مـ♥̨̥̬̩ــنــآإلــيــتـ♥̨̥̬̩ـآ