خير الدين ماضوي يعلم ادارة سطيف بالمغادرة

أخبر خير الدين ماضوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بوفاق سطيف، حسان حمّار، رئيس النادي، برغبته في الرحيل عن الجهاز الفني، اليوم الجمعة. كان اللقاء الذي جمع بين وفاق سطيف ودفاع تاجنانت بالجولة الـ14 من دوري المحترفين، الأخير بالنسبة للاعب السابق لشباب بلوزداد خير الدين ماضوي، مع النسر الأسود. ولم يتقبل رئيس وفاق سطيف طريقة خروج ماضوي، وغادر غاضبًا ملعب 8 ماي لاسيما وأنَّ المدرب لا يزال مرتبطًا بعقد مع أبناء "عين الفوارة" حتى 2020، حسب إدارة الفريق. وكانت تقارير إعلامية، أكدت أنَّ المدرب السطايفي خير الدين ماضوي، توصل لاتفاق مع إدارة النجم الساحلي لتدريب فريقها، من أجل خلافة الفرنسي هوبرت فيلود.