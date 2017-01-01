خير الدين ماضوي يعلم ادارة سطيف بالمغادرة

الموضوع في 'الرابطة المحترفة الاولــى' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏9 ديسمبر 2017 على 11:53.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: عضو شرفي ::

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    أخبر خير الدين ماضوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بوفاق سطيف، حسان حمّار، رئيس النادي، برغبته في الرحيل عن الجهاز الفني، اليوم الجمعة.

    كان اللقاء الذي جمع بين وفاق سطيف ودفاع تاجنانت بالجولة الـ14 من دوري المحترفين، الأخير بالنسبة للاعب السابق لشباب بلوزداد خير الدين ماضوي، مع النسر الأسود.

    ولم يتقبل رئيس وفاق سطيف طريقة خروج ماضوي، وغادر غاضبًا ملعب 8 ماي لاسيما وأنَّ المدرب لا يزال مرتبطًا بعقد مع أبناء "عين الفوارة" حتى 2020، حسب إدارة الفريق.

    وكانت تقارير إعلامية، أكدت أنَّ المدرب السطايفي خير الدين ماضوي، توصل لاتفاق مع إدارة النجم الساحلي لتدريب فريقها، من أجل خلافة الفرنسي هوبرت فيلود.
     
    أشــواق 19 معجب بهذا.
    Djamel.Dz, ‏9 ديسمبر 2017 على 11:53
    #1
  2. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم..!
    لا يوجد خبر مؤكد

    العرباوي: المدرب خير الدين مضوي سيكمل معنا ما تبقى من مباريات مرحلة الذهاب وبعد ذلك سيكون لنا إجتماع معه والعلاقة جيدة بين المدرب والإدارة.


    شكرا على الخبر
     
    أشــواق 19, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:42
    #2
  3. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: عضو شرفي ::

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    فعلاً المدرب خير الدين ماضوي إعتذر لإدارة النجم الساحلي و سيواصل مع الوفاق
     
    Djamel.Dz, ‏9 ديسمبر 2017 على 17:16
    #3

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