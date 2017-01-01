السلام عليكم جبتلكم موضوع على العناية بالشعر المصبوغ اغلب لبنات يعانو من مشاكل بعض صبغ الشعر كالتجعد و تساقط الشعر و غير ذلك الشعر المصبوغ لابد من عناية خاصة به اول حاجة هي استعمال مجموعة العناية بالشعر المصبوغ شامبو وبلسم و ماسك كاين مجموعة elvive رووعة مجموعة خاصة بالشعر المصبوغ تستعملو ماما يفيدها بزااف شامبو350da البلسم350da الماسك600daاذا مش غالطة تاني مجموعة هي tresemme بنات بزااف يشكرو فيه هذا الشامبو ثاني شئ اختار صبغة تحتوي على سيروم لاززم سيروم للشعر مفيد بزااف مايخليش الشعر يتحرق من الصبغة يدير حماية للشعر صبغة oreal رووعة السعر 1500دج لكن مش غالطة تهبل تحمي الشعر نتمنى ينال اعجابكم معنديش معلومات بزااف لان جامي صبغت شعري في امان الله