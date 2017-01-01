العناية بالشعر المصبوغ

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017 على 13:15.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    جبتلكم موضوع على العناية بالشعر المصبوغ اغلب لبنات يعانو من مشاكل بعض صبغ الشعر كالتجعد و تساقط الشعر و غير ذلك
    الشعر المصبوغ لابد من عناية خاصة به اول حاجة هي استعمال مجموعة العناية بالشعر المصبوغ شامبو وبلسم و ماسك
    كاين مجموعة elvive رووعة مجموعة خاصة بالشعر المصبوغ تستعملو ماما يفيدها بزااف
    شامبو350da

    [​IMG]
    البلسم350da
    [​IMG]

    الماسك600daاذا مش غالطة


    [​IMG]
    تاني مجموعة هي tresemme
    بنات بزااف يشكرو فيه هذا الشامبو

    ثاني شئ اختار صبغة تحتوي على سيروم لاززم سيروم للشعر مفيد بزااف مايخليش الشعر يتحرق من الصبغة يدير حماية للشعر صبغة oreal رووعة السعر 1500دج لكن مش غالطة تهبل تحمي الشعر

    [​IMG]

    نتمنى ينال اعجابكم معنديش معلومات بزااف لان جامي صبغت شعري
    في امان الله
     
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    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017 على 13:15
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    ♥نجلاء♥, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:11
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:26
    #3
  4. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو منتسِب ::

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    قطر الندىdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 21:43
    #4
  5. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    شكرا لمروركي العطر:Love:
     
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    Ryry_Ndj, ‏13 ديسمبر 2017 على 15:24
    #5

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