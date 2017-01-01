السلام عليكم جيت نحكيلكم على الشعر الجاف اسبابه و مشاكله رايحة ننقلكم بعض التجارب والاراء ارجوا ان تنال اعجابكم و تستفيدو منها اول حاجة و هي اساسية و مهمة جداا اختيار شامبو للشعر الجاف استعملتو اختي رااائع يرطب ويمد مفعول سريع نوعا ما و خاصة للشعر المصبوغ يساعد بزااف فاتيكا تاني مجربة و روووعة هي و زيت و البلسم ناكد البلسم جد ضروري للشعر الجاف رايحة نحطلكم مجموعة منهم ثاني حاجة هي بعض الخلطات الطبعية وايضا زيوت مساعدة لترطيب الشعر . الزيوت الساخنه للشعر الجاف يمكن عمل الزيوت فى المنزل فهى ممتازه للعنايه بالشعر وتمنع تجفيفه . طريقه استخدامها: 1.وضع ملعقتين من زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند النقي في وعاء متوسط الحجم وتدفئته. (عدم الافراط فى الكميه لان الافراط فيه قد يضر فروه الرأس والتأكد من تدفئتها ) 2.تدليك الشعر بالخليط و تغطيته بمنشفه. 3.تركه 30 دقيقة وغسله بالشامبو . 4.يستخدم الخليط مرة كل اسبوع وذلك يعطى نعومة ولمعان العسل وزيت الخضار كماسك للشعر الجاف هذا القناع يساعد على توفير التغذية للشعر الجاف ويجعله ناعم وصحى طريقه استخدامه 1.خلط ملعقتين من العسل مع ملعقتين زيت من الخضار وعجنهم. 2.وضعهم على الشعر كقناع وتغطيته بالبونيه . 3.تركه 15 دقيقة، ثم غسله . الخل لمنع جفاف الشعر طريقه استخدامه صب حوالي ملعقة كبيرة من الخل عند غسل الشعر ثم شطفه جيدا بالشامبو وذلك يؤدى لبريق الشعر ولمعانه . ترطيب الشعر بالعسل العسل رطب طبيعي للشعر ويجعل الشعر جذاب ورطب طريقه استخدامه 1.وضع قليل من العسل مع زيت على الشعر 2.تركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالشامبو او يمكن أيضا وضع كوبين من الماء الدافئ ويخلط مع ملعقة من العسل ويغسل به الشعر . ويؤدى ذلك لترطيب الشعر ماسك الصبار لعلاج جفاف الشعر ومنع تقصفه طريقه استخدامه : 1.خلط 3 ملاعق كبيره من زبادي مع 4 ملاعق كبيره من الالوة فيرا مع 2ملعقه كبيره من زيت 2.تركهم على الشعر لمده نصف ساعه 3.ثم غسله وذلك يؤدى الى لمعان الشعر الموز غني بالبوتاسيوم، وهو المكون الرئيسي للحفاظ على شعر صحي وتعزيز نموه . طريقه استخدامه: 1.هرس الموز و وضع العجينة على الشعر من الجذر إلى الحافة 2.تركه لمدة 15 دقيقة. 3.غسله بالشامبو .ويساعد الموز على علاج الشعر التالف. ويمكن إضافة نصف كوب من الزبادي صفار البيض وزيت الزيتون وفيتامين E كقناع للشعر يستخدم صفار البيض لترطيب الشعر ومنعه جفافه طريقه استخدامه: 1.اضافه كوب واحد من صفار البيض (وعادة ما يتطلب ثلاث بيضات)، مع ملعقة واحدة من زيت الزيتون، وثلاث قطرات من فيتامين E. 2.تركه 10 دقائق ثم غسله . كرر ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على تنائج افضل . و يمكن إضافة عصير الليمون إلى هذا الخليط لعلاج التهابات فروة الرأس اخيرا اود ان اذكر ببعض المعلومات التي يجب اتباعها للعناية بالشعر الجاف تعليمات: 1.عدم الافراط فى غسل الشعر بالشامبو و حفظه من الزيوت الطبيعية . 2.عدم تمشيط الشعر الرطب. 3.تهويه الشعر وعدم تجعيده كثيرا و استقامته 4.شرب الكثير من الماء وتناول طعام صحي للحفاظ على الجسم والشع اتمنى ان يعجبكن الموضوع في امان الله