نصائح لازالة الشعر

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:50.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,843
    الإعجابات المتلقاة:
    7,435
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    مساء الخير يا لبنات
    درتلكم موضوع نحكي فيه على ازالة الشعر
    كاين خطوات بزااف تسبق ازالة الشعر

    اول حاجة التخلص من الخلايا المية هذا لاازم باه تنجح ازالة الشعر كين طرق بززااف لازالة الخلايا المية مي انا حاليا نستعمل مقشر بالقهوة او درتو في موضوع سابق https://www.4algeria.com/forum/t/472363/ او حطيتلكم الرابط

    ثاني حاجة بعد ازالة الخلايا المية ازالة الشعر بالشمع هو افضل طريقة و يحافظ على البشرة نقية و لمدة اطول من دون شعر مي قدام فرد الشمع على المنطقة المرغوبة لازالة الشعر وضع بودرة الاطفال فهي تسهل العملية و متخليش الشمع يسيل خاصة في الصيف
    [​IMG]

    ثالث حاجة بعد ازالة الشعر دهن المنطقة بزيت الزيتون فهو يقلل نمو الشعر او زيت بيض النمل فهو راااائع و فعال جدا مي لازم صبر معاه ^^
    بالنسبة لنوعية الشمع انا استعنل veet او ميم في زوج ملاح بزااف
    [​IMG]

    [​IMG]

    ان شاء الله يعجبكم الموضوع لي عندها طرق اخرى تشاركنا بيهم اذا حبت
    في امان الله
     
    Ryry_Ndj, ‏9 ديسمبر 2017 على 15:50
    #1
  2. Hoda Maymon

    Hoda Maymon :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏اليوم
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    0
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الرياض
    Hoda Maymon, ‏13 ديسمبر 2017 على 16:50
    #2

مشاركة هذه الصفحة