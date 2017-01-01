نصائح لازالة الشعر

مساء الخير يا لبنات درتلكم موضوع نحكي فيه على ازالة الشعر كاين خطوات بزااف تسبق ازالة الشعر اول حاجة التخلص من الخلايا المية هذا لاازم باه تنجح ازالة الشعر كين طرق بززااف لازالة الخلايا المية مي انا حاليا نستعمل مقشر بالقهوة او درتو في موضوع سابق https://www.4algeria.com/forum/t/472363/ او حطيتلكم الرابط ثاني حاجة بعد ازالة الخلايا المية ازالة الشعر بالشمع هو افضل طريقة و يحافظ على البشرة نقية و لمدة اطول من دون شعر مي قدام فرد الشمع على المنطقة المرغوبة لازالة الشعر وضع بودرة الاطفال فهي تسهل العملية و متخليش الشمع يسيل خاصة في الصيف ثالث حاجة بعد ازالة الشعر دهن المنطقة بزيت الزيتون فهو يقلل نمو الشعر او زيت بيض النمل فهو راااائع و فعال جدا مي لازم صبر معاه ^^ بالنسبة لنوعية الشمع انا استعنل veet او ميم في زوج ملاح بزااف ان شاء الله يعجبكم الموضوع لي عندها طرق اخرى تشاركنا بيهم اذا حبت في امان الله