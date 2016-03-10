جهاز العروسة**نصائح من عندي**

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





جهاز العروس امر يهم كل فتاة رايحة تتزوج بعدما تكون دارت حسابها وش تسحق من حوايج و صبابط و الكوسميتيك و المكياج و فراش ......



و اليوم حبيت نعاون كل مقبلة على الزواج باش تتخلص من الستراس و الحيرة لي تحكمها و هي توجد لعرسها

اختي العروس رايحة نهديلك هاد القائمة لي فيها كل متطلبات العروس و لي ما تقدرش تستغني عليها و هي تجهز و توجد لعرسها



اولا و قبل كل شيئ تتوكل العروس على الله و تبدا تشري حاجة لي تخليها دايما قريبة لربي سبحانه

مصحف و سجادات و لباس الصلاة و كتب الاذكار باش ربي يفتح عليها و يعاونها





-1-قمصان النوم و الملابس الداخلية:



لي نويزات و نوعي بين الساتان و الدانتيل ادي معاك ديزابيي تع الليلة الاولى

راهم يتباعو وحد لي غوب تع قطينة تع الدار للصيف يجو قصار و بلا كم و كاين منهم تع الشتا طوال و بكم طويل

الفيزوات + الجيبون + لي بوستيي البيجامات للصيف كاين لي بالسوال و بنصف كم و كاين لي بونتاكور و بلا كم اما لبيجامات الشتاء فكاين لي يتشبهو للسيرفاتمون 3 بياس و كاين لي روبة حتى للركبة و معاها فيزو .......

-2- جبب او قنادر الدار:

قنادر تع الصيف و قنادر تع الشتاء الواحدة لما تكون تجهز تدير حسابها لقنادر تع الشغل وحدهم و قنادر لي تقعد بيهم فالدار وحدهم و قنادر تع الضياف يكونو شابين و غاليين شوية و ما ننساوش طابلية تع الشغل و لي بوانت باش نشدو شعرنا وقت الشغل و الطياب





-3- الحجابات و حوايج تع الخرجة :

هنا كل وحدة وش تلبس الا سيفيليزي و لا محجبة و كل وحدة عندها الاختيار حسب الستايل لي تلبسو و ما تنساوش الخمارات للمحجبة + عباية مع خمارها للاعراس و المناسبات







-4-الذهب و الاكسسوارات :

الذهب حسب ميزانية كل عروسة

ما تنسايش فونتيزي تدي شوية اكسسوارات

الساعات الا كنتي من محبيها



-5- الصبابط و البلايغ و الصيكان:

صبابط تع الخرجة تع كل يوم صبابط بلا طالون و للمناسبات صبابط بالطالون و للشتاء ممكن لي بوت و لا كافاليار

صبابط التصديرة و لي بوشات تاعهم

بلايغ تع الدار تع التسياق و لي تمشي بيها فالنهار و بنتوفات للشتاء و لي صابو كي يجوك الضياف.... اما الصيكان تاني للخرجة تع كل يوم و للمناسبات



-6-التصديرة :

كل وحدة وش حبت تدير و كل وحدة و الامكانيات تاعها







-7- ملابس اخرى :

سراول و التنورات و لي بونتاكور و لي بودي لي تحب تلبس فالدار







-8- الكوسميتيك و المكياج :



شامبوان و ابري شامبوان و كريمات و زيوت للشعر حسب نوع الشعر صابون و جال دوش و كريمات مرطبة للجسم

مستحضرات خاصة لازالة الشعر الزائد...... روايح و لي ديودورون و الستيك ...... دونتيفريس و بروصادون..... مكياج حسب الرغبة

فوط صحية

مناديل مبللة معطرة**لي لانجات**







-9-اجهزة تستعملها العروس:

سيشوار و ليسور و آلة ازالة الشعر و الفير أروباسي لي هو الحديد







-10- الفراش و السرابت و اكسسوارات اخرى:



لي درا تع كل يوم + لي درا اوس

درا تع الساتان

درا تع الكروشي و البرودي و غرزة الحساب

كوفرولي تع النهار الاول لي كوفرولي تع كل يوم

لي كوفرولي تع المناسبات

لي كوات

الزور و لا لي كوفيرتور

المخايد + المسند

مطارح حسب المنطقة

زرابا لي ديسون دو لي

بساطات و لا لحوف

ريدوات

شورا للمطارح

لي نابرون

دي ديكوراسيون للاكوافوز **شموع -دي فاز صغار....**

تلايق تع الخزانة

علاقات الخزانة

لي سانتر باش تعلقي حوايجك

سورتي د بان ليك و لراجلك

سرابت للدوش

سرابت صغار و متوسطين ....



و الا العروسة سكنت وحدها ممكن تدي معاها شوية مستلزمات المطبخ ماعن .......





و ما ننساوش الهدايا لي تدي معاك لزوجك و اهله قطع قماش صابون خمارات سرابت سجادات







ان شاء الله نكون ما نسيت والو



ربي يوفق كل عروس و يهنيها و يرزقها بالذرية الصالحة







و لي ماشي مزوجة و لا مخطوبة اسئل الله لكن الزوج الصالح







لا تنسوني من صالح دعائكم



تقبلو تحياتي













