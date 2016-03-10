جهاز العروسة**نصائح من عندي**

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة ام أمينة, ‏18 فيفري 2016.

  1. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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    جهاز العروس امر يهم كل فتاة رايحة تتزوج بعدما تكون دارت حسابها وش تسحق من حوايج و صبابط و الكوسميتيك و المكياج و فراش ......

    و اليوم حبيت نعاون كل مقبلة على الزواج باش تتخلص من الستراس و الحيرة لي تحكمها و هي توجد لعرسها
    اختي العروس رايحة نهديلك هاد القائمة لي فيها كل متطلبات العروس و لي ما تقدرش تستغني عليها و هي تجهز و توجد لعرسها

    اولا و قبل كل شيئ تتوكل العروس على الله و تبدا تشري حاجة لي تخليها دايما قريبة لربي سبحانه
    مصحف و سجادات و لباس الصلاة و كتب الاذكار باش ربي يفتح عليها و يعاونها

    -1-قمصان النوم و الملابس الداخلية:

    1. لي نويزات و نوعي بين الساتان و الدانتيل ادي معاك ديزابيي تع الليلة الاولى
    2. راهم يتباعو وحد لي غوب تع قطينة تع الدار للصيف يجو قصار و بلا كم و كاين منهم تع الشتا طوال و بكم طويل
    3. الفيزوات + الجيبون + لي بوستيي
    4. البيجامات للصيف كاين لي بالسوال و بنصف كم و كاين لي بونتاكور و بلا كم اما لبيجامات الشتاء فكاين لي يتشبهو للسيرفاتمون 3 بياس و كاين لي روبة حتى للركبة و معاها فيزو .......
    -2- جبب او قنادر الدار:
    قنادر تع الصيف و قنادر تع الشتاء الواحدة لما تكون تجهز تدير حسابها لقنادر تع الشغل وحدهم و قنادر لي تقعد بيهم فالدار وحدهم و قنادر تع الضياف يكونو شابين و غاليين شوية و ما ننساوش طابلية تع الشغل و لي بوانت باش نشدو شعرنا وقت الشغل و الطياب

    -3- الحجابات و حوايج تع الخرجة :
    هنا كل وحدة وش تلبس الا سيفيليزي و لا محجبة و كل وحدة عندها الاختيار حسب الستايل لي تلبسو و ما تنساوش الخمارات للمحجبة + عباية مع خمارها للاعراس و المناسبات



    -4-الذهب و الاكسسوارات :

    1. الذهب حسب ميزانية كل عروسة
    2. ما تنسايش فونتيزي تدي شوية اكسسوارات
    3. الساعات الا كنتي من محبيها
    -5- الصبابط و البلايغ و الصيكان:

    1. صبابط تع الخرجة تع كل يوم صبابط بلا طالون و للمناسبات صبابط بالطالون و للشتاء ممكن لي بوت و لا كافاليار
    2. صبابط التصديرة و لي بوشات تاعهم
    3. بلايغ تع الدار تع التسياق و لي تمشي بيها فالنهار و بنتوفات للشتاء و لي صابو كي يجوك الضياف....
    4. اما الصيكان تاني للخرجة تع كل يوم و للمناسبات
    -6-التصديرة :
    كل وحدة وش حبت تدير و كل وحدة و الامكانيات تاعها



    -7- ملابس اخرى :
    سراول و التنورات و لي بونتاكور و لي بودي لي تحب تلبس فالدار



    -8- الكوسميتيك و المكياج :


    1. شامبوان و ابري شامبوان و كريمات و زيوت للشعر حسب نوع الشعر
    2. صابون و جال دوش و كريمات مرطبة للجسم
    3. مستحضرات خاصة لازالة الشعر الزائد......
    4. روايح و لي ديودورون و الستيك ......
    5. دونتيفريس و بروصادون.....
    6. مكياج حسب الرغبة
    7. فوط صحية
    8. مناديل مبللة معطرة**لي لانجات**


    -9-اجهزة تستعملها العروس:
    سيشوار و ليسور و آلة ازالة الشعر و الفير أروباسي لي هو الحديد



    -10- الفراش و السرابت و اكسسوارات اخرى:


    1. لي درا تع كل يوم + لي درا اوس
    2. درا تع الساتان
    3. درا تع الكروشي و البرودي و غرزة الحساب
    4. كوفرولي تع النهار الاول
    5. لي كوفرولي تع كل يوم
    6. لي كوفرولي تع المناسبات
    7. لي كوات
    8. الزور و لا لي كوفيرتور
    9. المخايد + المسند
    10. مطارح حسب المنطقة
    11. زرابا
    12. لي ديسون دو لي
    13. بساطات و لا لحوف
    14. ريدوات
    15. شورا للمطارح
    16. لي نابرون
    17. دي ديكوراسيون للاكوافوز **شموع -دي فاز صغار....**
    18. تلايق تع الخزانة
    19. علاقات الخزانة
    20. لي سانتر باش تعلقي حوايجك
    21. سورتي د بان ليك و لراجلك
    22. سرابت للدوش
    23. سرابت صغار و متوسطين ....
    و الا العروسة سكنت وحدها ممكن تدي معاها شوية مستلزمات المطبخ ماعن .......


    و ما ننساوش الهدايا لي تدي معاك لزوجك و اهله قطع قماش صابون خمارات سرابت سجادات



    ان شاء الله نكون ما نسيت والو

    ربي يوفق كل عروس و يهنيها و يرزقها بالذرية الصالحة



    و لي ماشي مزوجة و لا مخطوبة اسئل الله لكن الزوج الصالح



    لا تنسوني من صالح دعائكم

    تقبلو تحياتي









     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏18 فيفري 2016
    10 معجبون بهذا.
    ام أمينة, ‏18 فيفري 2016
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    وعليكم السلام بارك الله فيكِ أم أمينة لاعدادك هذا المفيد لعروساتنا الحلوات


     
    4 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏18 فيفري 2016
    #2
  3. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    اسعدني تواجدكي في موضوعي
    انش اء الله كل العرايس يستفادو من هاد الموضوع
    تحياتي لكي
     
    2 معجبون بهذا.
    ام أمينة, ‏18 فيفري 2016
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    السلام عليك
    بارك الله فيك حبيبتي
     
    3 معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏18 فيفري 2016
    #4
  5. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    اسعدني تواجدكي في موضوعي
    تحياتي
     
    1 معجب بهذا.
    ام أمينة, ‏18 فيفري 2016
    #5
  6. Ľă Mîšš HîBă

    Ľă Mîšš HîBă :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    بارك الله فيك حبيبتي
    ياريت تقولينا شحال ندووو ماكسيمو كيما لفراش تاع السرير
     
    1 معجب بهذا.
    Ľă Mîšš HîBă, ‏26 فيفري 2016
    #6
  7. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    اهلا وسهلا اختي

    بالنسبة للفراش
    كيما الكوفيرطات ادي 2 ملاح بالمخايد و ديسون دولي تاعهم راهم يديرو 7500 دج مي حاجة مليحة و زيدي 2 ولا 3 نرمال تع 2000دج حتى 3000 دج
    لي كوات ادي تاني 2 ملاح معاهم درا و مخايد يديرو 5500 دج او اكثر و زيدي 2 ولا 3 نرمال تع 2000 دج
    لي درا اوس 4
    لي درا تع كل يوم فيه 2 مخايد و مسند و فراش و غطاء ادي 4 و لا 5 راهم يتباعو واجدين تع الترك و الا حبيتي اشري قماش تع لي درا و خيطيه
    المخايد ادي 6 او اكثرللتوساد و 2 كاري تفرشي بيهم
    مسند
    درا تع كروشي غرزة الحساب برودي انتي وش راكي حابة
    كوفرولي تع عروسة يدير 15000 دج مي حاجة فور
    كوفرولي تفرشيه كي تكون عندك مناسبة
    كوفرولي تع كل يوم يكون عندك 4 تبدلي بيهم يديرو 3000 دج للواحد

    و كل واحدة تزيد و لا تنقص حسب مقدورها وحسب الاتساع لي عندها في دارها

    ربي يهنيك اختي


     
    3 معجبون بهذا.
    ام أمينة, ‏27 فيفري 2016
    #7
  8. Ľă Mîšš HîBă

    Ľă Mîšš HîBă :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    وعليكم السلام اختي ربي يحفضك حبيبتي وينولك لي في بالك فدتيني بزززاااف شكرا شكررااااا

    وكنت راح نرد عليك فرساله غير مشاركتي شويا :down:
     
    2 معجبون بهذا.
    Ľă Mîšš HîBă, ‏27 فيفري 2016
    #8
  9. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    اسعدني تواجدكي في موضوعي
    تحياتي
     
    ام أمينة, ‏28 فيفري 2016
    #9
  10. بنت الـ25

    بنت الـ25 :: عضو شرفي ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    في المتابعة

    انا راني نجري gauche droite ما لقيتش روحي هههههههههه
    بصح يعطيك الصحة جبتيهم
    بصح اممممممممم نسيتي النحاس او الفضيات:p
    احنا في عادانا العروس تدي النحاس مثلا سينية كبيرة تع القهوة وبلاتو ومرش وبورط سارفيات وبورط كوييار وسكرية
    كيروانة نحاس تغسل فيها حوايجها الداخلية وتقاشر راجلها او حوايج البيبي نهار لي ينوب ربي

    نسيتي مستلزمات الحمام طاسة وليفة وكيسات وحجرة الرجلين وكرسي الحمام ووووو
    ربي يهنينا ويرزق كل وحدة هنا فاللمة بالزوج الصالح
     
    التعديل الأخير: ‏28 فيفري 2016
    3 معجبون بهذا.
    بنت الـ25, ‏28 فيفري 2016
    #10
  11. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    يعطيك الصحة اختي كاين امور نسيتها بصح راني حطت الكبير
    حنا ما نديروش النحاس علابيها ما هدتش عليه
    حنا العروس الا سكنت العروس وحدها تدي شوية اواني لدارها

    تحياتي لكي
     
    2 معجبون بهذا.
    ام أمينة, ‏29 فيفري 2016
    #11
  12. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا على القائمة حبيبتي
    نسجلها عندي نلقاها نهار ينوب عليا ربي ^^
    ربي يبارك فيك غاليتي
     
    1 معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏10 مارس 2016
    #12
  13. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

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    رد: جهاز العروسة**نصائح من عندي**

    اسعدني تواجدكي في موضوعي
    تحياتي ​
     
    1 معجب بهذا.
    ام أمينة, ‏10 مارس 2016
    #13
  14. Wiam wowa

    Wiam wowa :: عضو منتسِب ::

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    Merci pour le sujet vraiment il est comporte tout merci encore une fois et bon courage .
    Rabi yfarhak hbiba
     
    Wiam wowa, ‏24 ديسمبر 2016
    #14
  15. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    Rabi yahfdek khtii ....7ettiti l'essentiel w kol wahda tzid wch te7eb
     
    chr-ndj, ‏23 فيفري 2017 على 19:05
    #15