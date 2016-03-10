جهاز العروسة**نصائح من عندي**

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته جهاز العروس امر يهم كل فتاة رايحة تتزوج بعدما تكون دارت حسابها وش تسحق من حوايج و صبابط و الكوسميتيك و المكياج و فراش ...... و اليوم حبيت نعاون كل مقبلة على الزواج باش تتخلص من الستراس و الحيرة لي تحكمها و هي توجد لعرسها اختي العروس رايحة نهديلك هاد القائمة لي فيها كل متطلبات العروس و لي ما تقدرش تستغني عليها و هي تجهز و توجد لعرسها اولا و قبل كل شيئ تتوكل العروس على الله و تبدا تشري حاجة لي تخليها دايما قريبة لربي سبحانه مصحف و سجادات و لباس الصلاة و كتب الاذكار باش ربي يفتح عليها و يعاونها -1-قمصان النوم و الملابس الداخلية: لي نويزات و نوعي بين الساتان و الدانتيل ادي معاك ديزابيي تع الليلة الاولى راهم يتباعو وحد لي غوب تع قطينة تع الدار للصيف يجو قصار و بلا كم و كاين منهم تع الشتا طوال و بكم طويل الفيزوات + الجيبون + لي بوستيي البيجامات للصيف كاين لي بالسوال و بنصف كم و كاين لي بونتاكور و بلا كم اما لبيجامات الشتاء فكاين لي يتشبهو للسيرفاتمون 3 بياس و كاين لي روبة حتى للركبة و معاها فيزو ....... -2- جبب او قنادر الدار: قنادر تع الصيف و قنادر تع الشتاء الواحدة لما تكون تجهز تدير حسابها لقنادر تع الشغل وحدهم و قنادر لي تقعد بيهم فالدار وحدهم و قنادر تع الضياف يكونو شابين و غاليين شوية و ما ننساوش طابلية تع الشغل و لي بوانت باش نشدو شعرنا وقت الشغل و الطياب -3- الحجابات و حوايج تع الخرجة : هنا كل وحدة وش تلبس الا سيفيليزي و لا محجبة و كل وحدة عندها الاختيار حسب الستايل لي تلبسو و ما تنساوش الخمارات للمحجبة + عباية مع خمارها للاعراس و المناسبات -4-الذهب و الاكسسوارات : الذهب حسب ميزانية كل عروسة ما تنسايش فونتيزي تدي شوية اكسسوارات الساعات الا كنتي من محبيها -5- الصبابط و البلايغ و الصيكان: صبابط تع الخرجة تع كل يوم صبابط بلا طالون و للمناسبات صبابط بالطالون و للشتاء ممكن لي بوت و لا كافاليار صبابط التصديرة و لي بوشات تاعهم بلايغ تع الدار تع التسياق و لي تمشي بيها فالنهار و بنتوفات للشتاء و لي صابو كي يجوك الضياف.... اما الصيكان تاني للخرجة تع كل يوم و للمناسبات -6-التصديرة : كل وحدة وش حبت تدير و كل وحدة و الامكانيات تاعها -7- ملابس اخرى : سراول و التنورات و لي بونتاكور و لي بودي لي تحب تلبس فالدار -8- الكوسميتيك و المكياج : شامبوان و ابري شامبوان و كريمات و زيوت للشعر حسب نوع الشعر صابون و جال دوش و كريمات مرطبة للجسم مستحضرات خاصة لازالة الشعر الزائد...... روايح و لي ديودورون و الستيك ...... دونتيفريس و بروصادون..... مكياج حسب الرغبة فوط صحية مناديل مبللة معطرة**لي لانجات** -9-اجهزة تستعملها العروس: سيشوار و ليسور و آلة ازالة الشعر و الفير أروباسي لي هو الحديد -10- الفراش و السرابت و اكسسوارات اخرى: لي درا تع كل يوم + لي درا اوس درا تع الساتان درا تع الكروشي و البرودي و غرزة الحساب كوفرولي تع النهار الاول لي كوفرولي تع كل يوم لي كوفرولي تع المناسبات لي كوات الزور و لا لي كوفيرتور المخايد + المسند مطارح حسب المنطقة زرابا لي ديسون دو لي بساطات و لا لحوف ريدوات شورا للمطارح لي نابرون دي ديكوراسيون للاكوافوز **شموع -دي فاز صغار....** تلايق تع الخزانة علاقات الخزانة لي سانتر باش تعلقي حوايجك سورتي د بان ليك و لراجلك سرابت للدوش سرابت صغار و متوسطين .... و الا العروسة سكنت وحدها ممكن تدي معاها شوية مستلزمات المطبخ ماعن ....... و ما ننساوش الهدايا لي تدي معاك لزوجك و اهله قطع قماش صابون خمارات سرابت سجادات ان شاء الله نكون ما نسيت والو ربي يوفق كل عروس و يهنيها و يرزقها بالذرية الصالحة و لي ماشي مزوجة و لا مخطوبة اسئل الله لكن الزوج الصالح لا تنسوني من صالح دعائكم تقبلو تحياتي