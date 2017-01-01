أيهما اقسى نزول الدمعه ام كتمانها؟؟؟؟؟

ايهما اشد و أقسى الدموع ام كتمانه؟؟ قسوة الدموع،، لغة أخرى ،،من معاني بؤس الألم،، عندما تتألم وحيدا بصمت ،، حتى الدموع ترفض أن تشاركك ألمك،، دموعك التي هي جزء منك تتخلى عنك بلحظة يأس،، و يبقى السؤال لماذا ماتت الدموع ؟ ! لماذا تحجرت؟ ! هل تعبت من النزول..! أم يئست من تخفيف ألمك..! أم عجزت عن مداواة جرحك..!! أم أنها كباقي البشر ذهبت و تخلت عنك بدون سبب..! إنها علامة الحزن الواضحة لكن بدونها يصبح للحزن معنى آخر هو أشد إيلاما ربما هو البؤس أو اليأس أو الصبر أو الموت البطيء...! تتخلى عنك حينما تكون بأشد الحاجة إليها... وتهطل كالمطر عندما تحاول إخفاؤها.. فآه منك يا دمعتي.. فيك أنا احترت.. أيهما أشد مرارة و قسوة ؟؟ عندما تتخلى عنك الدموع بلحظة يأس....... أم عندما تهطل كالمطر عندما تحاول اخفاؤها.... كتبت لكم كلماتي لاني با الفعل عجزت انا عن فهمي دموعي فا انا وهي في حالت اختلاف فما أنت فاعل في الاوقات التي تكون في حاجه الى تلك الدموع ان تنزل ؟؟