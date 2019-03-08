ايهما اقسى

قسوة الدموع،، لغة أخرى ،،من معاني بؤس الألم،،

عندما تتألم وحيدا بصمت ،، حتى الدموع ترفض أن تشاركك ألمك،،

دموعك التي هي جزء منك تتخلى عنك بلحظة يأس،،





ويبقى السؤال

لماذا ماتت الدموع ؟ ! لماذا تحجرت؟ !

هل تعبت من النزول..!

أم يئست من تخفيف ألمك..!

أم عجزت عن مداواة جرحك..!!

أم أنها كباقي البشر ذهبت و تخلت عنك بدون سبب..!







إنها علامة الحزن الواضحة لكن بدونها

يصبح للحزن معنى آخر هو أشد إيلاما

ربما هو البؤس أواليأس أو الصبر أو الموت البطيء...!



تتخلى عنك حينما تكون بأشد الحاجةإليها...

وتهطل كالمطر عندما تحاول إخفاؤها..

منقول







في وجهة نظرك أيهمـــا أقسى نـزول الدمعة أم كتمانــهــــا ؟؟.

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