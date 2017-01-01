تكريمات الأعضاء الجدد { شهر نوفمبر }

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 15:21.

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  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
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    بنر-الموضوع-الجديد-للمنتسبين-الجدد.gif



    ❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير و البركة إخواننا و أخواتنا❀❀
    ❀❀     وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
    ❀❀    آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀




    كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
    ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود


    وكان هذا التكريم الخآص بشهر نوفمبر


    تكريم لعضوة جديدة انضمت لنا في
    قرابة الشهر و ايام و كانت متميزة
    بمشاركتها خاصة في منتدى المرأة

    هي الأخت :

    قطر الندىdz

    كذلك معنآ في هذا التكريم صاحب القلم الذهبي
    الأخ :

    قلم مغرور


    يتحصلون على و سام المميز الجديد
    مميز-جديد.


    مميز-جديد.gif




    كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
    فمنهم من كان     مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
    وربما     تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم



    في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
    التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي





    تحياتنا و احترامنا لجميع اللماويين

     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 15:21
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    scorpion16 و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 15:23
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
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    قطر الندىdz و scorpion16 معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏11 ديسمبر 2017 على 15:27
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الف الف مبارك
    مزيدا من التألق ان شاءالله
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏11 ديسمبر 2017 على 15:42
    #4
  5. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو منتسِب ::

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    ومشكورين على هذا التكريم
    رني فرحنة بزاف لنظمامي لهذا المنتدى الرائع والتعرف على الاخوات ركم مونسني في غربتي وان شاء الله اضعى بصمتي معكم
    وبارك الله في جهودكم
     
    قطر الندىdz, ‏11 ديسمبر 2017 على 16:02
    #5

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