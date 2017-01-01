تكريمات الأعضاء الجدد { شهر نوفمبر }

❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير و البركة إخواننا و أخواتنا❀❀ ❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀ ❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀ كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود وكان هذا التكريم الخآص بشهر نوفمبر تكريم لعضوة جديدة انضمت لنا في قرابة الشهر و ايام و كانت متميزة بمشاركتها خاصة في منتدى المرأة هي الأخت : قطر الندىdz كذلك معنآ في هذا التكريم صاحب القلم الذهبي الأخ : قلم مغرور يتحصلون على و سام المميز الجديد مميز-جديد. كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي تحياتنا و احترامنا لجميع اللماويين