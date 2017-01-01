تكريمات الأعضاء الجدد { شهر نوفمبر }

❀❀ أسعد الله كل أوقاتكم بالخير و البركة إخواننا و أخواتنا ❀❀

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كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود





وكان هذا التكريم الخآص بشهر نوفمبر





تكريم لعضوة جديدة انضمت لنا في

قرابة الشهر و ايام و كانت متميزة

بمشاركتها خاصة في منتدى المرأة



هي الأخت :



قطر الندىdz

كذلك معنآ في هذا التكريم صاحب القلم الذهبي

الأخ :



قلم مغرور





يتحصلون على و سام المميز الجديد

مميز-جديد.









