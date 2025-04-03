مبادرة عودة اعضاء الجدد والقدماء الى اللمة الجزائرية

بوعزة عامر 77

بوعزة عامر 77

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السلام عليكم
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.

مبادرة عودة اعضاء القدماء الى اللمة الجزائرية هي عودة ثقافة النشاط والتواصل عبر منتديات
وهذه مبادرة نتمنى من الجميع مشاركة فيها
بما ان مواقع التواصل الاجتماعي
خصوصا الفيسبوك اصبح له تأثير الاكتئاب من الاخبار ومنشورات مثلا قتل وواجرام سرقة والاخبار الكاذبة وو..وو..اصبح انسان يشعر بالحزن والاكتأب بشكل يومي.

لانه هناك دراسة عملت سبب الاكتاب وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي من الاخبار السلبية على الصحة النفسية يرجح أن الاستخدام المستمر لتلك المواقع، والسماع الاخبار السلبية بشكل يومي يساهم في زيادة المعاناة النفسية.

عكس ماتربينا عليه في منتديات
نشاط دائما من دخولك للمنتدى حتى خروج من المنتدى تبقى مرتاح نفسيا وسعيد و المواضيع التي تنشر مفتوحة واجتماعية ونقاش في المستوى.
لهذا المنتديات تبقى افضل من مواقع التواصل الاجتماعي.
فقط الفرق مواقع التواصل سرعة اتصال بالشخص (المسنجر).

واعتقد هنا فى المنتدى الرسائل مفتوحة متاحة لتواصل مع الناس ويمكن ادارة المنتدى تطور فكرة التواصل.

لهذا مبادرة عودة النشاط الى المنتدى وعودة اعضاء الجدد والقدماء راح ينعش المنتدى وفي الاخير عودة ثقافة المنتدى وهي مريحة للانسان افضل من مواقع التواصل وفي الاخير منتدى ركيزته هو عائلة وحدة وتدخل للمنتدى لكي ترتاح فيه .

ولكم الاخوة الكلمة.
 
آخر تعديل:
ويبقى الهدف هو تغلب المنتديات على مواقع التواصل الاجتماعي وانا اراه عن قريب.

الفرق في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيرها هو الدعم ولا يتوقف ابدا ونادر مالخلل التقني.
عكس منتديات كانت تتوقف للايام وشهور وهذا كان سبب مغادرة ورحيل عدت اعضاء من المنتدى.
واعتقد الوقت الحالي منتديات اصبحت قوية ومستقرة عكس ما كان فى الماضي.
 

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