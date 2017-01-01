حكاية الضرة مرة حتى لو كانت جرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لمحبي حكايات زمان والامثال الشعبية جبتلكم حكاية لمثل معرف كامل نسمعوبه المثل الضرة مرة حتى لو كانت جرة وش حكايتها

قلك في قديم كان رجل عايش مع مرتو في سعادة وهناء لكن عندهم مشكلة وحدة معندهمش الذراري وحد النهار كان الرجل قعد مع مرتو يقسرو قاتلو عندي فكرة قالها خير ان شاء الله قاتلو كون غير تتزوج نخلع قلها هبلتي يامخلوقة كي فه حبيتي نجيب الصدع لي رأسي غير انساي قتلة وعله متحبش يكون عندك ولد يحمل اسمك سكت وخلها وهي كل يوم تزن على رأسو حتى قنعاتو قلها خلاص كي ركي رضية امالا رني مسافر وفما نختار وحدة نتزوج بها سافر الزوج بعد مدة رجع حل الباب ودخل مع مرتو الثانياكانت كامل مغمدة بالحايك وقال لزوجتو1شوفي هذي المخلوقة رهي عاينة يقصد لي جبها معاه خليها تريح في بيتها ومتقلقيهاش انا نقضي صلاح بلخف ونرجع هكذاك كان الحال مطولش وارجع لقى مرتو تبكي وتشتكي قالها وشبيك قاتلو هذك المراة لي جبتها ضربتني وهنتني ومخلات ميتقال الديرة والصنعة قالها صار هك جيبي المشابالي (المكنسة) وتبعني نوري لها وبدى يضرب فيها حتى طاحت وتكسرت والزوجة من خلعة قاتلو ياااااه الضرة مرة حتى لو كانت جرة

معناها السيد عارف مرتو مستحيل تكون

قابلة ورضية من قلبها

ان شاء الله عجبتكم

الى حكاية جديدة​