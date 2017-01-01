صفحات من ... كتاب غربتي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح سعيد للجميع ،صباح مليء بالتفاؤل مليء بالراحة للجميع اليوم بإذن الله سأبدأ ما أسميه كتاب غربتي أدعوكم لتصفح كتاب غربتي تغربت عن وطني منذ ما يقارب عشر سنوات... أحمد الله على كل حال وعلى كل زمان ومكان الزمن لله والأمكنة لله وهو من يقضي فيها لكن الناس من تختلف من زمن الى آخر ومن مكان الى آخر ... وهذا ما رأيته بأم عيني وشهدته عيناي وجميع حواسي لذلك إن شاء الله سأحكي عن غرائب... سأسرد وقائع... سأفضح المخبي... كما سأنقل اليكم معلومات جديدة في العلوم في الطب في علم النفس وحتى في المطبخ سأحكي عن رائع الصفات في الناس هنا وهناك سأتطرق لجميع الفئات .. وسأسألكم إن احتجت الى مساعدة ... ... و .... بإذن الله سأفيدكم إن كان في العمر بقية هذه صفحته الأولى ومقدمة الكتاب إنتظرو صفحاتٍ من.... كتاب غربتي ..... تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير حلم كبير