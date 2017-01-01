صفحات من ... كتاب غربتي

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 11:12.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    ‏24 ديسمبر 2016
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    صباح سعيد للجميع ،صباح مليء بالتفاؤل مليء بالراحة للجميع
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    اليوم بإذن الله سأبدأ ما أسميه
    كتاب غربتي

    أدعوكم لتصفح كتاب غربتي
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    تغربت عن وطني منذ ما يقارب عشر سنوات...
    أحمد الله على كل حال وعلى كل زمان ومكان
    الزمن لله والأمكنة لله وهو من يقضي فيها
    لكن الناس من تختلف من زمن الى آخر ومن مكان الى آخر ...
    وهذا ما رأيته بأم عيني وشهدته عيناي وجميع حواسي

    لذلك إن شاء الله
    سأحكي عن غرائب...
    سأسرد وقائع...
    سأفضح المخبي...


    كما
    سأنقل اليكم معلومات جديدة في العلوم في الطب في علم النفس وحتى في المطبخ :)
    سأحكي عن رائع الصفات في الناس هنا وهناك
    سأتطرق لجميع الفئات ..
    وسأسألكم إن احتجت الى مساعدة ...
    ...
    و
    ....
    بإذن الله

    سأفيدكم
    إن كان في العمر بقية
    هذه صفحته الأولى ومقدمة الكتاب
    إنتظرو صفحاتٍ من....
    book.gif

    كتاب غربتي

    .....

    bagdady143128222129751.jpg

    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير (y)
     
    بنت سطيف معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 11:12
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,736
    الإعجابات المتلقاة:
    10,311
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    الصفحة الأولى


    الغربة بُعدٌ بالجسد في البداية ،وكل حواسنا تبقى معلقة مع أحبابنا الذين تركناهم خلفنا ...
    نتعثر في الكلام ...لأننا تعودنا على اللغة العربية
    ونقلب كلمة مكان أخرى
    يضحك منا الجميع ونحن نأخذ تلك اللغة ونرميها في كل الجهات محاولين إيصال ... فكرة بسيطة .
    أذكر أنني قلت يوما بدل هل هناك خطورة في الامر .... هل هناك فائدة في الامر .
    ضحك مني الجميع وصححو لي غلطاتي مع مرور الزمن قلّت ...لكن لساني العربي أحيانا يخونني
    وعندما أذهب الى الطبيب بدل أن أقول له { وي } أقول له { إيه} هههه فأتدارك الأمر

    مع مرور السنين ،تتراكم فوق رؤوسنا هموم من نوع آخر
    ونقابل بشرا من نوع آخر
    ونحكي لغة أخرى
    حتى نترك تلك الذكريات والايام على جنب معتقدين أننا سنعود اليها ، لكي تحل محلها ذكريات وأيام جديدة ...
    فبالأمس كنت مجرد شاب يعيش عند والديه،وفي وسط بلدي بحلوها ومرها ...
    وها أنا اليوم مغترب وأملك عائلة ومسؤول عنها
    ضعف مسؤولية ...نعم ضعف مسؤولية
    فالغربة بالنسبة لي صراع يوميّ لأحمي أولادي من أفكار إلحادية وأفكار تنصيرية تتشبع بها رؤوسهم في المدرسة ،    فأراقب وأسأل ...

    ......يتبع


     
    بنت سطيف معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏12 ديسمبر 2017 على 11:29
    #2

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