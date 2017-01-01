صفحات من ... كتاب غربتي

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الغربة بُعدٌ بالجسد في البداية ،وكل حواسنا تبقى معلقة مع أحبابنا الذين تركناهم خلفنا ...

نتعثر في الكلام ...لأننا تعودنا على اللغة العربية

ونقلب كلمة مكان أخرى

يضحك منا الجميع ونحن نأخذ تلك اللغة ونرميها في كل الجهات محاولين إيصال ... فكرة بسيطة .

أذكر أنني قلت يوما بدل هل هناك خطورة في الامر .... هل هناك فائدة في الامر .

ضحك مني الجميع وصححو لي غلطاتي مع مرور الزمن قلّت ...لكن لساني العربي أحيانا يخونني

وعندما أذهب الى الطبيب بدل أن أقول له { وي } أقول له { إيه} هههه فأتدارك الأمر



مع مرور السنين ،تتراكم فوق رؤوسنا هموم من نوع آخر

ونقابل بشرا من نوع آخر

ونحكي لغة أخرى

حتى نترك تلك الذكريات والايام على جنب معتقدين أننا سنعود اليها ، لكي تحل محلها ذكريات وأيام جديدة ...

فبالأمس كنت مجرد شاب يعيش عند والديه،وفي وسط بلدي بحلوها ومرها ...

وها أنا اليوم مغترب وأملك عائلة ومسؤول عنها

ضعف مسؤولية ...نعم ضعف مسؤولية

فالغربة بالنسبة لي صراع يوميّ لأحمي أولادي من أفكار إلحادية وأفكار تنصيرية تتشبع بها رؤوسهم في المدرسة ، فأراقب وأسأل ...



......يتبع





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