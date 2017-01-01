حفظ الأصل الأول من الأصول الستة بالنسبة للإخوة.

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏13 ديسمبر 2017 على 19:37.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    حفظ الأصل الأول بالنسبة للإخوة
    الأَصْلُ الأَوَّلُ:
    إِخْلاصُ الدِّينِ للهِ تَعالى وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَبَيانُ ضِدِّهِ الَّذي هُو الشِّركُ بِاللهِ، وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ لِبَيانِ هَذا الأَصْلِ مِنْ وُجوهٍ شَتَّى بِكَلامٍ يَفْهَمُهُ أَبْلَدُ الْعَامَّةِ، ثمَّ لَـمَّا صارَ عَلى أَكْثَرِ الأُمَّةِ مَا صارَ؛ أَظْهَرَ لَـهُمُ الشَّيْطانُ الإخْلاصَ في صُورَةِ تَنَقُّصِ الصَّالِحينَ وَالتَّقْصيرِ في حُقوقِهِمْ، وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللهِ في صُورَةِ مَحبَّةِ الصَّالِحينَ وَاتِّباعِهِمْ.
     
    ابو ليث, ‏13 ديسمبر 2017 على 19:37
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    9,799
    الإعجابات المتلقاة:
    8,839
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    ابو ليث, ‏13 ديسمبر 2017 على 19:37
    #2

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