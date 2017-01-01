باريس سان جيرمان يعتبر سعر أوبلاك الفلكي "معقولا"



أكدت صحيفة "أس" الإسبانية عبر مصادرها بأن باريس سان جيرمان لا يمانع دفع الشرط الجزائي العالي في عقد يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد.

ويبحث النادي الفرنسي عن تعزيز مركز حراسة المرمى لديه، وهو الذي كان قد حاول خلال سوق الانتقالات الصيفية التعاقد مع أوبلاك.

ومع نيته لتجديد مساعيه لشراء الحارس السلوفيني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، فإن باريس سان جيرمان يعدّ مبلغ 100 مليون يورو سعرا معقولا.

بل أن النادي لا يمانع الزج بأحد لاعبيه ضمن الصفقة.

وقد يتنازل باريس سان جيرمان لأتلتيكو مدريد عن كيفين تراب، حارسه الحالي، أو خافيير باستوري، المهاجم الذي أضحى ملازما لدكة البدلاء.