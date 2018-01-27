الخليفي يحدد نسبة بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان حدد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، نسبة بقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق الفرنسي، وذلك عقب فوز الفريق اليوم السبت على مونبيلييه (4-0). وجاءت تصريحات الخليفي إجابة عن سؤال وجه إليه داخل المنطقة المختلطة للملعب بعد المباراة حول مستقبل نيمار مع سان جيرمان في ظل الشائعات الأخيرة عن رحيله ليؤكد أنه سيبقى "ليس بنسبة 100% بل 2000%". وأوضح رئيس النادي أنه يبتسم حين يسمع مثل تلك الشائعات عن نجمه البرازيلي لأنها ليست حقيقية، مؤكدا أن اللاعب السابق لبرشلونة سعيد جدا في باريس. وتابع: "لقد وقعنا عقدا لخمس سنوات، مر منها 4 أشهر.. لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل أو يفكر في الرحيل". وأوضح: "انظروا إلى مدى سعادته في الميدان، أتحدث معه ومع عائلته وهم سعداء في باريس". وأشار الخليفي إلى أنه لا يجب الاستماع لمثل هذه الشائعات مؤكدًا أن نيمار لاعب رائع وهناك تواصل بينه وبين الجماهير. وواصل: "أعتقد أيضًا أن نيمار وكافاني تربطهما علاقة جيدة جدًا، لكن الانتقادات لهما تكون محاولة للبحث عن المشكلات، لابد من التوقف عن ذلك لأنه ليس جيدًا للنادي". وصرح الخليفي: "أمامنا مباراة إقصائية صعبة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.. ستكون مباراة تكتيكية، والتركيز عليها مهم وكذلك عدم الإنصات للشائعات.. سنظل معا". كما هنأ رئيس النادي المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني على انفراده بلقب الهداف التاريخي لسان جيرمان وقال إنه أمر مهم للغاية بالنسبة له وبالنسبة للنادي". وأردف قائلا: "كافاني هداف كبير، ومهاجم كبير، وشخص رائع.. نحن فخورون جدا به، لقد دخل تاريخ باريس سان جيرمان، وهو أمر لا يحدث كل يوم. هو يستحق هذا الإنجاز". وأكد الخليفي عن كافاني: "لقد فعلنا شيئا جيدا للغاية حين تعاقدنا معه منذ 5 سنوات.. أنا سعيد جدا به، إنه يستحق كل ذلك لأنه اجتهد كثيرا". يذكر أن نيمار أيضا هنأ المهاجم الأوروجواياني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر: "انتصار كبير اليوم. هنيئا للجميع، وهنيئا لإيدي على هذا الرقم القياسي.. أتمنى أن تستمر في تسجيل الكثير من الأهداف". كووورة