ياربي يا ستار

يارب يا ستار

يا رب يا ستار واسترني من العبد الغدار

تبعتو لباب الدار شافني وحكالي ما صار

وجهو دايمن مصفار مابقالو حبيب ولا جار



الي تصيبو مستور هاذاك خاطي من القيل والقال

عليى الاحسان يدور ما يستغل بواحد موحال

ما تصيبو لا هدار ما يصمك ما هو حقار

ماهو ثاني مغيار شحال عاقل ضريف او صبار

ذاك السيد عيار ياك قالوها كبار وصغار



الي قلبو أكحل الناس الكل ردو عليه البال

تصيبو ديما راحل بين الامة دار المحال

السانو كيف المنشار مع صحابو ولا صمصار

عينيه تقول فنار في كل حومة داير العار

ماذا جرع مرار شوف وجهو يعطيك خبار



الي قلبو ابيض ما يخافشي تقولشي سلطان

مالثنين حتى للحد كل يوم تصيبو فرحان

يحمد ربنا الغفار الي عطالو ما بقى يختار

والو يخدم جزار في حياتو ولا بقار

قالو عليه فالدوار ذاك السيد ماهو مشرار



الي سعدو مكحوس كي ستغنى ولا حمال

ارجع كلامو مسوس كس زلط ما عندوش المال

ما عرفتو لا قمار واش جرالو ولا خمار

ولو عندو مليار كل شي رايح فالغبار

الله يعفو يا حضار والصلاة عالنبي المختار ​