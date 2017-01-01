الزوالي و المير

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 20:17.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    اسمحولي ندير المقدمة تاعي الشهيرة الي حاولت الاخت @sقطر الندىs تسرقها ههه
    ...
    ناس اللمة صحيتو
    رواد ركن النكت و الطرائف و محبي الزهو و الضحك مرحبا بيكم :)
    نشالله راكم بخير ... قولو الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله شني ذي الحية ههه
    المهم .. كي العادة ... حكاية خفيفة ظريفة نلطفو بيها الجو شوية هذا مكا ههه
    بسم الله ...
    قالك ياسيدي ... هذا واحد زوالي مسيكين ... محروقة عليه الحلفا .. ياااتل فراك ما يسعاهش ... والو ماهو كاسب والو من قير
    الكلاكيت تاع FILA من عام رونالدو تاع البرازيل هههه ماهو كاسب والو ههه ... التريكو دو بو و مسلفو من عند خوه ...
    و على ذِكر خوه ... خوه هذا ... الله يبارك ... مش عارف تنفست عليه على قيلة ايا طلع مير ... ولى مير نورمال كيما الاميار
    ربح في الانتخابات بالهفّ و طلع مير و ق العافية ههه .. و أصبح يضرب و يقلّب في المشاريع هههه
    ايا الزوالي مخلوق واحد النهار مريح مع عزوجو " زوجتو " ....     مريحين مقاسير نورمال كي يا أيها الناس ههه ...
    اياقاتلو نتا علاه ما تروحش لخوك حقا راه مير ... ها روح ليه يريقلك و يتهلى فيك ... كاشما يديبانيك بصويردات
    ولا يلقالك كاش خديمة تعاون بيها روحك
    السيد شوي ما يتفاهمش مع خوه ... بصح قالك ايا و الله قلا رحت ليه و نطلب منو يعاوني ... ياك راه مير و عندو المشاريع و كذا
    المهم كيما كان الحال ... ريقل روحو و راح لمكتب المير الي هو خوه
    دخل اسيدي ..    سلام عليكم ... و عليكم السلام ... قالو المير قرّب اسي ... خير ما جابك ؟ ...
    قالو ياودي راك عارف انايا زوالي و كذا ... المهم و بدا يشكي ههه
    المير قاضو حال خوه ... قالك و الله قلا عاونتو بمصيرفة ... وش دار
    رفد التلفون ... و كلّم واحد المقاول صاحبو : " ... الو ... المقاول الفلاني !! ... كلمتك ع المشروع برك .. ياودي راه جا مولاه و قالك ما فيهاش والو ... !! و راه قدامي اذا حبيت اهدر معاه يبيعلك المشروع و تفاهمو بيناتكم ... "
    و المير عطى التلفون لخوه قالو دير روحك راك نتا مولى المشروع ... و بيعولو بكاش سومة من عندك
    الزوالي المخلوق خاطيه الطراطق و الرشاوي ههه قالو ياودي انا خاطيني هههه دبر راسك معاه ههه
    المهم ... المير عاود رجع التلفون و قال للمقاول " االملعم ! .. .السيد راه تحشم منك برك ...
    و قالك ياودي نبيعلك البروجي ب 300 مليون "
    المقاول هذاك مترفه راني نقولك ههه تيكي ما يقضاش هههه قالو الله يربح ...ق 300 ملوينااا ؟ ههه الله يربح هههه
    المهم ... قدوة مين ذاك ... المقاول جاب 300 مليون و حطها عند المير في بيروه .. قالو هذي تاع السيد مولى البروجي ...و راح في طريقو..
    المير عيط لخوه في التلفون وقالو ارواح ادي دراهمك هههه عادي سرقة بصح قالو دراهمك هههه
    ايا خوه الزوالي جا باه يدي الدراهم ههه
    كي دخل للمير .. الميدر شد 200 مليون عندو .. ليه محسوبش هههه ... و عطى لخوه 100 مليون قالو هاك هذي عاون بيها روحك زعما هههه
    ايا الزوالي ادا معاه الدراهم ال     100 مليون هذي و راح لدارهم ههه
    كي دخل قاتلو عزوجو وش ؟ عاونك خوك ااا ؟ كاشما لقالك راي ؟ هههه

    وش قالها ؟ ههه

    قالها :
    الله لا تربحو ... سرقني في 200 مليون عيني عينك !!
    :ROFLMAO:



    ----------------------------
    هذي هي حكاية المير و خوه الزوالي
    نشالله تكون عجبتكم
    و بالعافية
     
    التعديل الأخير: ‏30 جانفي 2018 على 21:24
    جميلة أنا و حروف تائهة معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 20:17
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 21:15
    #2
  3. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    هههههههه ياخي طماع ياخي هههه
    هو الدورو ماكانش يسعاه قاع ههههههه
    و تو ولا يعرف ال200 مليون هههههههه
    بن عمييييي ههههه لبنادم ماتملى عينه ق التراب هههههه
    يعطيك الصحة خويا لكبير ههه
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    حروف تائهة, ‏30 جانفي 2018 على 21:41
    #3
  4. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    و عليكم السلام و رحمة الله
    و الله اسي هههه على بيها يقولك اتق شر من احسنت اليه
    ههه
    صح البنادم التراب برك يملي عينو هههه
    شكرا اختي الصغيرة
    بارك الله فيك


     
    حروف تائهة معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 21:43
    #4
  5. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    الاخت @جميلة أنا ... هذاك النهار تحوسي على حكاية ههه
    تفضلي امالا ههه

     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 22:07
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ايه اني جيت مي خسارة رمزي رجع يخدم خلاص درك نقولوا يدخل يضحك معانا هههه
    الله يحفضك اخي صلاح درك نطلع نشوفها متشكر
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 22:18
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ‏1 جانفي 2018
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    ههههههههههههههههههههههههههههههه

    هههههههههههههههههههههه يا ودي والله غير عندو حق ههههههههه السيد قال خلاص 300مليون تفكيت اما 100 قليلة غير قيس الخبز للاولاد هههههههههههه
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 22:22
    #7
  8. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
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    هذي هي ههه
    الطماع يبات ساري ههه
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 22:23
    #8

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