نصائح للبنات

مساء الخير حبيت ننلقللكم بعض النصائح ان شاء الله تعجبكم 1ﺍﺳﻨﺎﻧﻚ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪﺁ و توجعك كي تاكلي بارد او سخون او حلو ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻌﺠﻮﻥ #ﺳﻨﺴﻮﺩﺍﻳﻦ -2 ظفارك ضعاف و يتكسرولك:'( حطيلهم ﺛﻮﻡ ﻭ ﺯﻳﺖ الزﻳﺘﻮﻥ ) ﻭ ظفارك عادو ﺍﺣﻠﻰ ﺍﻇﺎﻓﺮ 3- تبغيﺗﺸﺪﻱ البشرة تاعك ﻭﺗﺼﻐﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺎﺕ حطي ثلج ﻋﻠﻰ وجهك شوفي كيف ترجعي قمر منور استعمليها عدة مرات في اليوم -4 ﺷﻌﺮﻙ يطييييح و ينسل بزاف ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻈﻴﻊ ديري هذي الخلطة راهي ﻣﺠﺮﺑﺔ ⬅ ﺛﻮﻡ ﻣﻬﺮﻭﺱ ﻭ زﻳﺖ الزﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﺽ ﺑﻴﻀﺔ خليها ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ مرتين بالاسبوع و شوفي شعرك كيفاش يعود صحي و متغذي . 5 - ﺣﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﺨﻲ ﺷواربك ﻭﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻨﻦ حطي محلول ( ﻗﺮﻓﺔ ﻭ ماء ) *-* ﻭﺧﻠﻴﻬﺎ 10 ﺩﻗﺎﻳﻖ و شوﻓﻲ النتيجة 6- حواﺟﺒﻚ ﻃﺎﻳﺮين للعلالي و مهبلينك ﺣﻄﻲ عليهم ﻓﺎﺯﻟﻴﻦ ﻭ يرجعو عاقلين و باهيين يهبلو 7- البشرة تاعك ماشي رطبه ماتزعفيش حطي ﻧﺸﺎ ﻭﻣاء ورد ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺗﻚ ترجع ناعمه تهبل 8- كي تغسلي ﺳﻨﺎﻧﻚ ﺍﻓﺮﻛﻲ ﺷﻔﺎﻳﻔﻚ ﻭ تغرجي كيفاش يعودو رطب و ناعمين و مافيهمش جلد ميت 9- ﻭ هاذي ﺃﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻴك ⬅ ﺟﻴﺒﻲ ﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭ ديري ﻣﻠﻌﻘﺘﻴﻦ ﻭﻛوليها ﺣﺘﻘﻮﻟﻲ ﻳﻴﻊ ﻭ ماش بنينه ﻋﺎﺭﻓﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ كولي الشي الي ينفعك ماشي الشي ﺍﻟﻲ يضرك في امان الله