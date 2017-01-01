نصائح للبنات

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017 على 17:38.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    مساء الخير
    حبيت ننلقللكم بعض النصائح ان شاء الله تعجبكم


    1ﺍﺳﻨﺎﻧﻚ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﺪﺁ و توجعك كي تاكلي بارد او سخون او حلو ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻌﺠﻮﻥ #ﺳﻨﺴﻮﺩﺍﻳﻦ[​IMG]
    -2 ظفارك ضعاف و يتكسرولك:'( حطيلهم ﺛﻮﻡ ﻭ ﺯﻳﺖ الزﻳﺘﻮﻥ ) ﻭ ظفارك عادو ﺍﺣﻠﻰ ﺍﻇﺎﻓﺮ
    3- تبغيﺗﺸﺪﻱ البشرة تاعك [​IMG] ﻭﺗﺼﻐﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺎﺕ [​IMG]حطي ثلج ﻋﻠﻰ وجهك شوفي كيف ترجعي قمر منور استعمليها عدة مرات في اليوم
    -4 ﺷﻌﺮﻙ يطييييح و ينسل بزاف ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻈﻴﻊ ديري هذي الخلطة راهي ﻣﺠﺮﺑﺔ ⬅ ﺛﻮﻡ ﻣﻬﺮﻭﺱ
    ﻭ زﻳﺖ الزﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﺽ ﺑﻴﻀﺔ خليها ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ[​IMG] ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ مرتين بالاسبوع [​IMG]و شوفي شعرك كيفاش يعود صحي و متغذي .
    5 - ﺣﺎﺑﺔ ﺗﻨﻔﺨﻲ ﺷواربك ﻭﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻨﻦ[​IMG] حطي محلول ( ﻗﺮﻓﺔ ﻭ ماء ) *-* ﻭﺧﻠﻴﻬﺎ 10 ﺩﻗﺎﻳﻖ [​IMG] و شوﻓﻲ النتيجة
    6- حواﺟﺒﻚ ﻃﺎﻳﺮين للعلالي و مهبلينك [​IMG] ﺣﻄﻲ عليهم ﻓﺎﺯﻟﻴﻦ ﻭ يرجعو عاقلين و باهيين يهبلو[​IMG]
    7- البشرة تاعك ماشي رطبه ماتزعفيش حطي ﻧﺸﺎ ﻭﻣاء ورد ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﺗﻚ ترجع ناعمه تهبل [​IMG]
    8- كي تغسلي ﺳﻨﺎﻧﻚ ﺍﻓﺮﻛﻲ ﺷﻔﺎﻳﻔﻚ [​IMG] ﻭ تغرجي كيفاش يعودو رطب و ناعمين [​IMG] و مافيهمش جلد ميت
    9- ﻭ هاذي ﺃﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻴك ⬅ ﺟﻴﺒﻲ ﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭ ديري ﻣﻠﻌﻘﺘﻴﻦ ﻭﻛوليها ﺣﺘﻘﻮﻟﻲ ﻳﻴﻊ ﻭ ماش بنينه [​IMG]
    ﻋﺎﺭﻓﺔ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ كولي الشي الي ينفعك ماشي الشي ﺍﻟﻲ يضرك ;)

    في امان الله
     
    Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017 على 17:38
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    مرة اخرى بمجموعة نصائح منقولة

    بدالكم ب #الشعر ، انا قبل تد واش ندهن شعري ب زبدة لي كانت ف دار ، و نغسلو ، نشفو مليح ، و نديرلو قردون هههه ، ما تضحكوش[​IMG] بصح والله اروع طريقة باه يروحو لفورش و يبقا مسرح و يطوال ، اذا حبيتو نويرلكم قردوني ههه .
    2_ #شعر لي رايحين تنحوه ، جربت كامل طرق و وسائل ، و احسنهم تنحي شعر تاع الوجه ب الخيط [​IMG]، و تاع الرجلين و اليدين ب لاسير ، لي متعرفش تخدمها ف دار كاين وحدة هايلة[​IMG] (ميم ) ،شوفوها ف الفوطو ، تنحي شعر من الجذرة و تنقي الخلايا الميتة ، و تحت الابطين لي ما تقدرش ب لاسير ، تنحي ب غالية ،اني حطيتها ف فوطة ،هاذي تان والله تنقي و ما تخلي والو ، المهم خطيكم من شفرة الحلاقة [​IMG] تكحل و شعر بلخف يطل عليك .
    3_#روايح ، باه تكوني مفحفحة ههه[​IMG] مور تدواش نحك جسمي ب ليمون هو يبيض و يخلي ريحة شابة ، و ديري فالز كامل قالو مليحة تنحي العرق ل مدة طويلة ، و مرات ندير طالك انشونتر الاحمر ، و يااا على ذيك الريحة حتى نغير من روحي ، راهي ف الفوطو [​IMG]
    4_#تنظيف الوجه :جربت ماسك الكركم ب الحليب و الجيلاتين ، هااااحي رؤوس سوداء و شعر رقيق و خلاية ميتة ، يوجع شوية كي نحيه بصح ماشي خسارة ، جربت تاني ماسك الكركم مع العسل ، و كي نغسلو ندير الحليب ف قطنة و نشمخ وجهي ، جااي علامة خخ[​IMG] ، و ندير مرة على مرة ، زيت الورد ينحي السواد ، شوفو واش نحيت من وجهي اليوم [​IMG] ، و تدير تان بين فخاضتين ينقي السواد .
    5_#حاجة جربتها و عجبتني بزاف و نتيجة تاعها بانت بلخف ، هي (ديكسيريل) نغسل المنطقة الحساسةو بين الفخذين ب صابون ، و نشف ، و نديرها كل يوم والله نخلعت ف نتيجة بيضت واااي ، قررت نداومها .
    6_صابون تاع الوجع ساهل ماهل ، درماسوفر ،يدير 50 برك ، مصنوع من الكبريتة ، ينحي حب من وجه و يرطب ، نستعملو من صغري [​IMG]
    7_ماء الود لازم يكون عندك ، ديريه ف وجهك وقت مل تحبي يعطيلك نضارة .
    8_فازين ثم فازلين للرجلين و ل ترطيب هايلة ، هاديك كرام تاع الجزر نديرها بعد ما نحي شعر ، باه تدخل ف الجلد و تخليه رطب .

    سمحولي طولت عليكم ، درت جهدي نمدلكم كامل واش جربت و نجحو
    [​IMG]
     
    Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:29
    #2

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