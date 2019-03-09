نصائح للبشرة الدهنية والجافة "مجهودي الجزء الاول"

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,464
نقاط التفاعل
2,220
النقاط
71
103116

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم حبيباتي اللماويات
اخترت لكم موضوع اليوم عن البشرة
نصائح للبشرة الدهنية والجافة مجهودي
الجزء الاول
البشرة المشرقة هي سر جمال المرأة، كما أنّها تلفت الأنظار دائماً، وكلما زاد الاهتمام بها فإنّ ذلك يزيد من جمالها، لذلك يجب على المرأة الاهتمام بها تنظيفها وترطيبها باستمرار باستخدام الكريمات المناسبة لنوع بشرتها أو بوصفاتٍ وموادٍ طبيعيّة متوفّرة في كلِّ منزل، وإنّ العناية بالبشرة ليس أمراً صعباً ولا يحتاج للوقت ولا للجهد ولا لهدر الأموال فهي خطواتٍ روتينيةٍ بسيطةٍ.
لهذا اخترت لك بعض النصائح للعناية ببشرتك اتمنى ان تفيدك يا لماوية

103113


103114


انتظروني في الجزء الثاني لانواع البشرة دمتم في رعاية الله وحفظه

103115
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top