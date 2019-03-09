نصائح للبشرة الدهنية والجافة "مجهودي الجزء الاول"

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم حبيباتي اللماويات
اخترت لكم موضوع اليوم عن البشرة
نصائح للبشرة الدهنية والجافة مجهودي
البشرة المشرقة هي سر جمال المرأة، كما أنّها تلفت الأنظار دائماً، وكلما زاد الاهتمام بها فإنّ ذلك يزيد من جمالها، لذلك يجب على المرأة الاهتمام بها تنظيفها وترطيبها باستمرار باستخدام الكريمات المناسبة لنوع بشرتها أو بوصفاتٍ وموادٍ طبيعيّة متوفّرة في كلِّ منزل، وإنّ العناية بالبشرة ليس أمراً صعباً ولا يحتاج للوقت ولا للجهد ولا لهدر الأموال فهي خطواتٍ روتينيةٍ بسيطةٍ.
لهذا اخترت لك بعض النصائح للعناية ببشرتك اتمنى ان تفيدك يا لماوية
انتظروني في الجزء الثاني لانواع البشرة دمتم في رعاية الله وحفظه