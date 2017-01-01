الجولة 15 : نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية موبلييس

النتائج جمعية عين مليلة 0 - غالي معسكر 1 مولودية سعيدة 0 - مولودية بجاية 0 شبيبة سكيكدة 1 - مولودية العلمة 0 شباب عين فكرون 1 - سريع غليزان 0 جمعية الشلف 0 - أهلي البرج 0 شبيبة بجاية 1 - وداد تلمسان 0 رائد القبة 2 - جمعية وهران 1 شباب باتنة 0 - أمل بوسعادة 1 الترتيب 1 - جمعية عين مليلة ... 31 نقطة 2 - مولودية بجاية ... 29 نقطة 3 - شبيبة سكيكدة ... 26 نقطة 4 - سريع غيليزان ... 26 نقطة 5 - أهلي البرج ... 25 نقطة 6 - جمعية الشلف ... 25 نقطة 7 - شبيبة بجاية ... 24 نقطة 8 - جمعية وهران ... 22 نقطة 9 - غالي معسكر ... 18 نقطة 10 - أمل بوسعادة ... 17 نقطة 11 - وداد تلمسان ... 16 نقطة 12 - مولودية سعيدة ... 16 نقطة 13 - رائد القبة ... 14 نقطة 14 - شباب عين فكرون ... 13 ناطة 15 - مولودية العلمة ... 13 نقطة 16 - شباب باتنة ... 11 نقطة