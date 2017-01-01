الجولة 15 : نتائج و ترتيب الرابطة المحترفة الثانية موبلييس

الموضوع في 'الرابطة المحترفة الثانيــة' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:33.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: عضو شرفي ::

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    النتائج
    جمعية عين مليلة 0 - غالي معسكر 1

    مولودية سعيدة 0 - مولودية بجاية 0

    شبيبة سكيكدة 1 - مولودية العلمة 0

    شباب عين فكرون 1 - سريع غليزان 0

    جمعية الشلف 0 - أهلي البرج 0

    شبيبة بجاية 1 - وداد تلمسان 0

    رائد القبة 2 - جمعية وهران 1

    شباب باتنة 0 - أمل بوسعادة 1

    الترتيب

    1 - جمعية عين مليلة ... 31 نقطة

    2 - مولودية بجاية ... 29 نقطة

    3 - شبيبة سكيكدة ... 26 نقطة

    4 - سريع غيليزان ... 26 نقطة

    5 - أهلي البرج ... 25 نقطة

    6 - جمعية الشلف ... 25 نقطة

    7 - شبيبة بجاية ... 24 نقطة

    8 - جمعية وهران ... 22 نقطة

    9 - غالي معسكر ... 18 نقطة

    10 - أمل بوسعادة ... 17 نقطة

    11 - وداد تلمسان ... 16 نقطة

    12 - مولودية سعيدة ... 16 نقطة

    13 - رائد القبة ... 14 نقطة

    14 - شباب عين فكرون ... 13 ناطة

    15 - مولودية العلمة ... 13 نقطة

    16 - شباب باتنة ... 11 نقطة


     
    Djamel.Dz, ‏15 ديسمبر 2017 على 18:33
    #1

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