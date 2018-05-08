الرابطة المحترفة الثانية: اشتداد الصراع على الصعود و البقاء

على الرغم من حسم الجولة ال28 من عمر بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" في صعود مولودية بجاية الى حظيرة النخبة و كذا ترسيم سقوط شباب عين الفكرون الى قسم الهواة, الا أنّ الصراع من أجل الصعود و البقاء سيحتدم وسيبلغ أعلى درجاته في الجولتين المتبقيتين من مشوار البطولة.

فبعد نزوله الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم المنصرم بعد مشوار كارثي, تمكن فريق مولودية بجاية يوم امس السبت بميدانه من اقتطاع تأشيرة الصعود الى الرابطة الاولى من بوابة ضيفه شباب باتنة (1-0), ليسجل بذلك عودته السريعة الى حظيرة الكبار بالرغم من حالة اللا استقرار التي عاشها على مستوى عارضته الفنية التي تناوب عليها ثلاثة تقنيين بما فيهم المدرب الاخير الذي حقق الصعود, عز الدين آيت جودي.

ومن المتوقع أن يحتدم الصراع من أجل الصعود في الجولتين الاخيرتين بين أربعة فرق هي جمعية عين مليلة (المركز الثاني ب51 نقطة) و شباب برج بوعريريج (المركز الثالث ب50 نقطة) و شبيبة بجاية (المركز الرابع ب49 نقطة) و بدرجة أقل اولمبي الشلف (المركز الخامس ب45 نقطة), هذا الاخير يحتاج الى معجزة من اجل مرافقة "الموب" الى ساحة الكبار.

ويتضمن برنامج الجولة ال29 و ما قبل الاخيرة من المنافسة, المقررة يوم الجمعة المقبل قمة مثيرة و واعدة بين جمعية عين مليلة و شباب برج بوعريريج التي ستكون بمثابة "نهائي" من أجل الصعود ونتيجتها ستكون حاسمة وفاصلة علما و انها ستلعب دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الفريق المحلي.

من جهته, يتعين على فريق شبيبة بجاية المنهزم خارج قواعده أمام شباب برج بوعريريج (2-0), تحقيق نتيجة جيدة بميدانه عند استقباله لغالي معسكر الذي يعاني الامرين من اجل البقاء.

بالمقابل, لم يعد مصير اولمبي الشلف بين يديه خاصة بعد هزيمته بميدانه امام مولودية العلمة (1-0), الامر الذي يجعل ابناء المدرب سمير زاوي مجبرين على تحقيق الفوز في المقابلتين الاخيرتين وانتظار أي تعثر محتمل لمنافسيه المباشران شباب برج بوعريريج و شبيبة بجاية من أجل الابقاء على حلم الصعود الذي يبدو انه بات قريبا من المستحيل.

وفي مؤخرة الترتيب, سيكون الصراع من اجل البقاء هو الآخر حامي الوطيس بين ما لا يقل عن سبعة فرق لا تريد مرافقة شباب عين الفكرون الى قسم الهواة, ويتعلق الامر بكل من جمعية وهران (المركز التاسع ب35 نقطة) و رائد القبة (المركز التاسع ب35 نقطة) و مولودية العلمة (المركز ال11 ب34 نقطة) و امل بوسعادة (المركز ال11 ب34 نقطة) و وداد تلمسان (المركز ال13 ب33 نقطة) و غالي معسكر (المركز ال14 ب31 نقطة) و شباب باتنة (المركز 15 ب28 نقطة).

كما يتعين على فريق سريع غليزان الذي يتموقع في المركز الثامن بمجموع 36 نقطة و الذي يبقى بعيدا نسبيا عن منطقة الخطر, توخي الحذر باعتبار انه لم يضمن بعد حسابيا بقاءه في الرابطة الثانية.

و بالإضافة الى ما تقدم, تتسم الجولة المقبلة بمقابلتين حاسمتين بين الفرق المهددة بالسقوط, الاولى بين رائد القبة و سريع غليزان والثانية بين شباب باتنة و مولودية العلمة, فيما سيتنقل وداد تلمسان الى عين الفكرون لمواجهة الشباب المحلي الذي ترسم سقوطه الى قسم الهواة.