كأس إفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة : المجمع البترولي يتأهل للدور الربع النهائي





تأهل المجمع البترولي الجزائري اليوم الجمعة للدور ربع النهائي لمنافسة الكأس الإفريقية للأندية البطلة لكرة السلة في طبعتها ال32، بعد تغلبه على نادي مازيمبي الكونغولي (101-92)، الشوط الأول (52-45)، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للمنافسة الجارية من 11 إلى 20 ديسمبر برادس (تونس). تأهل المجمع البترولي الجزائري اليوم الجمعة للدور ربع النهائي لمنافسة الكأس الإفريقية للأندية البطلة لكرة السلة في طبعتها ال32، بعد تغلبه على نادي مازيمبي الكونغولي (101-92)، الشوط الأول (52-45)، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للمنافسة الجارية من 11 إلى 20 ديسمبر برادس (تونس).



وكانت أرباع المباراة على النحو التالي: (27-21). 25-24)، (28-29) و (21-18).



هذا الفوز هو الثالث للمجمع البترولي بعد المسجلين ضد فيروفيارو دا بييرا الموزمبيقي (104-80) وغومب بولز النيجيري (103-75) مقابل هزيمة واحدة ضد سبور ليبولو و بنفيكا الانغولي (84-87).

وسيخوض أشبال الطاقم الفني المشكل من كانون و بولحية مباراتهم الخامسة والأخيرة للدور الأول اليوم السبت (سا 45ر15) أمام اتحاد المنستير التونسي.



وفي وقت سابق من اليوم و لحساب نفس المجموعة، حقق نادي وغومب بولز النيجيري مفاجأة كبيرة بفوزه على ليبيولو و بنفيكا الأنغولي (75-67)، الشوط الأول (41-39).



و تتكون المجموعة الأولى من النجم الرياضي الرادسي (النادي المنظم)، نيو جينيراسيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سيتي اويلرز (أوغندا)، انتر كلوب (أنغولا)، كانو بيلارز (نيجيريا) و جمعية سلا (المغرب).



و يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الاثنين 18 ديسمبر، أما نصف النهائي فقد برمج يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 20 ديسمبر بداية من الساعة 00ر18.