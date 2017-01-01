كأس العالم للأندية 2017 : باتشوكا يقصي الوداد البيضاوي بشق الأنفس

نجح نادي باتشوكا المكسيكي في تخطي منافسه الوداد المغربي بهدف نظيف ضمن مباريات الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وقدمت كتيبة الوداد مباراة جيدة ونجحوا في فرض التعادل على منافسهم المكسيكي طوال أحداث المباراة في شوطها الأول والثاني. ولجأ الفريقان للوقت الإضافي حيث إنتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي أيضاً على الرغم من خوض الوداد ما تبقى من أحداث المباراة منقوصاً من أهم عناصره وهو إبراهيم النقاش الذي تعرض للطرد في الدقيقة 69 من الشوط الثاني. وفي الشوط الإضافي الثاني نجح باتشوكا في إدراك مرمى الوداد أخيراً وذلك عبر اللاعب فيكتور جويزمان في الدقيقة 112. بهذا ينجح باتشوكا في الصعود للدور المقبل حيث سيلاقي نادي جيريمو البرازيلي في قبل النهائي فيما سيخوض الوداد مباراة إحتلال المركزين الخامس والسادس.