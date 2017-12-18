عيد ميلاد سعيد habchisalaheddin

السلام عليكم اهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم

اليوم الفرحة فرحتين عيد ميلاد لمتي الحبية لي من هذا المنبر نقول كل عام و لمتي و اهلها بخي

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و عيد ميلاد احد الاعضاء لي بلا شك تكونوا عرفتوه من العنوان





انسان طيب بزاف ويشارك في كل المواضيع مهما كان نوعها وعلى هادي اليوم دوره نفرحو بيها ونهنؤوه



ونقوله عيد ميلاد سعيد خيي العزيز كل عام وانت بألف خير



ربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله ويناولك لي في بالك



نقولك حافظ على عقليتك و صراحتك هي لي خلاتك عزيز عند الجميع



لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله



ربي يهنيك وان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير

هيا نخلي درك الدور لأهل اللمة يهنؤوك



و كهدية بسيطة و معبرة خخخخ انسان طيب بزاف ويشارك في كل المواضيع مهما كان نوعها وعلى هادي اليوم دوره نفرحو بيها ونهنؤوهونقوله عيد ميلاد سعيد خيي العزيز كل عام وانت بألف خيرربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله ويناولك لي في بالكنقولك حافظ على عقليتك و صراحتك هي لي خلاتك عزيز عند الجميعلعقوبة للعام الجاي ان شاء اللهربي يهنيك وان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خيرهيا نخلي درك الدور لأهل اللمة يهنؤوكو كهدية بسيطة و معبرة خخخخ

وهو الاخ @habchisalaheddin