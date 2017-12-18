عيد ميلاد سعيد habchisalaheddin

السلام عليكم اهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم اليوم الفرحة فرحتين عيد ميلاد لمتي الحبية لي من هذا المنبر نقول كل عام و لمتي و اهلها بخي ر و عيد ميلاد احد الاعضاء لي بلا شك تكونوا عرفتوه من العنوان وهو الاخ @habchisalaheddin انسان طيب بزاف ويشارك في كل المواضيع مهما كان نوعها وعلى هادي اليوم دوره نفرحو بيها ونهنؤوه ونقوله عيد ميلاد سعيد خيي العزيز كل عام وانت بألف خير ربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله ويناولك لي في بالك نقولك حافظ على عقليتك و صراحتك هي لي خلاتك عزيز عند الجميع لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير هيا نخلي درك الدور لأهل اللمة يهنؤوك و كهدية بسيطة و معبرة خخخخ نقسر برك مانعرفش للهدايا لتحبوها انتم بصح ماكانش اجمل من ...