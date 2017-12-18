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عيد ميلاد سعيد habchisalaheddin

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة sقطر الندىs, ‏18 ديسمبر 2017.

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  1. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم اهل اللمة الكرام وأسعد الله اوقاتكم
    اليوم الفرحة فرحتين عيد ميلاد لمتي الحبية لي من هذا المنبر نقول كل عام و لمتي و اهلها بخي
    ر
    و عيد ميلاد احد الاعضاء لي بلا شك تكونوا عرفتوه من العنوان

    وهو الاخ @habchisalaheddin

    انسان طيب بزاف ويشارك في كل المواضيع مهما كان نوعها وعلى هادي اليوم دوره نفرحو بيها ونهنؤوه

    ونقوله عيد ميلاد سعيد خيي العزيز كل عام وانت بألف خير

    ربي يطول في عمرك وربي يوفقك لكل خير ان شاء الله ويناولك لي في بالك

    نقولك حافظ على عقليتك و صراحتك هي لي خلاتك عزيز عند الجميع

    لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله

    ربي يهنيك وان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير
    هيا نخلي درك الدور لأهل اللمة يهنؤوك

    و كهدية بسيطة و معبرة خخخخ :D:D
    [​IMG]


    نقسر برك مانعرفش للهدايا لتحبوها انتم بصح ماكانش اجمل من ...

    [​IMG]
     
    صفاءdz, dahman kz, حروف تائهة و 10 آخرون معجبون بهذا.
    sقطر الندىs, ‏18 ديسمبر 2017
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    سنة حلوووة ياجميل ههه
    عيد ميلاد سعيد اخي صلاح
    وكل عام وانت لربك طائع ولرسولك تابع ولدينك رافع ولاهلك نافع والعاقبة ل1000000 سنة أن شاءالله
     
    صفاءdz, heba biba, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏18 ديسمبر 2017
    #2
  3. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    CHLEF
    [​IMG]
    كل عام و السعادة تملأ قلبك
    [​IMG]
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    zarzoura, ‏18 ديسمبر 2017
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اووو عيد ميلاد الاخ صلاح مع عيد ميلاد اللمة بعد

    والاخت اشواق19 تاني عيد ميلادها اليوم

    كل عام وانتم بالف خير

    شكرا قطورة
     
    صفاءdz, أشــواق 19, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏18 ديسمبر 2017
    #4
  5. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    عيد؟ميلاد سعيد اشواق 19 وصلاح الدين صاظفو عيد ميلاد اللمۃ
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏18 ديسمبر 2017
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    عفوًا صادفوا
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏18 ديسمبر 2017
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    عيد ميلاد سعيد
    وكل عام و الأخ صلاح بخير
    ربي يحققلك وش تتمنى و ينجحك
    و يحفظلك والديك
    وشكرا حبيبتي ايمان ع المبادرة
    الرائعة:cool:
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏18 ديسمبر 2017
    #7
  8. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    يوم ميلاد سعيد أخي ، كل عام و أنت بألف خير
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏18 ديسمبر 2017
    #8
  9. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    عيد ميلاد سعيد صلاح و أشواق
    كل عام وانتما بخير
    أطال الله في عمريكما و أحسن عمليكما
     
    صفاءdz, habchisalaheddin, heba biba و 2 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏18 ديسمبر 2017
    #9
  10. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    عيد ميلاد سعيد اخي صلاح . كل عام و انت بالف خير
    ربي يوفقك و يهنيك اخي . تستاهل كل خير .
     
    habchisalaheddin, heba biba, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏18 ديسمبر 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    يااااا سلااااام عيد ميلاد الليلة مين ؟:D

    خويي صلاح @habchisalaheddin
    كل عام وانت بالف خير والعقوبة للشهادة نشالله
    شوف لا ربحت في المسابقة نتاع الطبخ هههه كادوك هاذاك هو :p
    ربحت الاول ولا الثاني ولا الثالث
    الجائزة راها ليك خويي :)

    الاخت الكريمة @اشواق 19
    كل عام وانت بالف الف خير
    والعاقبة لنجاحات في
    ولمتنا الكريمة معطرة بذكر الله

    أولا نبداو بسم الله
    هداياكم

    CczMAGqUcAAqGBY.jpg


    ثانيا
    علابالي تحبو الشكوكولا

    unnamed.jpg

    ثالثا
    509.jpg

    images (5).jpeg


    كل عام وانتما بالف الف خير


    images (8).jpeg
     
    صفاءdz, أشــواق 19, habchisalaheddin و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏18 ديسمبر 2017
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اخي @habchisalaheddin
    اختي @اشواق 19
    ما شاااء الله تبارك الله
    توأم اللمة و من بين أقرب الإخوة إلي
    عيد ميلاد سعيد و كل عام و انتم بالف الف خير
    و العاقبة لألف سنة كلها خير و بركة و صحة و عافية
     
    صفاءdz, أشــواق 19, habchisalaheddin و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏18 ديسمبر 2017
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    بشرى ملاك, ‏18 ديسمبر 2017
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سلام عليكم
    صافي كاين توام وحد اخرين هه
    @الامين محمد ماركي ماركي توام اللمة ، انا ويونس وصلاح واشواق
    رب يبارك في عمركم خاوتي
    واحد نهديلو ساعة ووحدة نهديلها ريحة
    بركاكم ضحك تقولو ديمودي ،تستاهلو قنية من عندي ، ياديوان صالحين دق دزدق ، شكرا اخت قطرورة،
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, habchisalaheddin و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017
    #14
  15. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    عجبتني اكيكة جيبيلي وحدة في عرسي خخ
     
    بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017
    #15
  16. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههه و من زهري انا تعرفي شكون توأمي هي الكحلوشة المجرمة
    @ليليا مرام تموت من الغيرة مني بصح انا شباب عليها خخخخخخخخخخخخخ
     
    صفاءdz, بشرى ملاك, habchisalaheddin و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏18 ديسمبر 2017
    #16
  17. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    حلونا بوست فالبلدية تع لمة حطو فيه سجل للتوام حالة بدات تبان مكش عبالي
    والله قي راهي مهرودة لحالة ونا قاعدة نضحك ماعرفت ني نهرب من ضيقتي ولا نتمهبل
     
    habchisalaheddin, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017
    #17
  18. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    غرت عمو حليم انا مجبتليش سمانة لي فاتت هك ، دا مش عدل خالص ، انا عاوزة تطبيق القانون يا استاز @الامين محمد
     
    بشرى ملاك, habchisalaheddin, heba biba و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017
    #18
  19. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    والنبي o_O
    يا خرابي :eek:
    1237138_513142695438038_131515309_n.jpg


    ما تولهتش والله
    ضرك نروح نضرب طلة ....
    على حساب الاسابيع خخخخخ
    نعزكم كامل كيف كيف
    وهاذي لبنيتي الباش مهندسة من عند عمها

    CM030.jpg
     
    heba biba, بشرى ملاك و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏18 ديسمبر 2017
    #19
  20. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    ماجبتش الكلام من اي حاقة ، ماهو ياعمو ازاي مبتشوفش حاجة زي دي بس معليش قطع الفيرورو دي بحبها اوي بقى مشكور يا عم بس اكيد مش احلة من الكيكة تبع اللمة

    (يا بنتي ق لفيريو ومغسي لي زينة باركا من تضربي فيها بتخربيطة ههه )
     
    بشرى ملاك, habchisalaheddin, heba biba و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏18 ديسمبر 2017
    #20
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