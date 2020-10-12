[ منى كريم ] انتهى كل شيىء 💔✋

صباااااااح لخييييررمفآجأة حبيبتي واختي في الله هديلعيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خيرلا تفارقك ابتسامة و تكون حياتك فرح وسرور لستي وحدك نحن كلنا بجانبكالهدية رمز المحبة، والرمز لا يوفيك شيئاً من حقك، فمثلك يستحق أن أهديه عمراً مكللَّاً بالورد والريحان، كل عام وأنت الأجمل والأغلى، كل عام وأنت بألف خير في عيد ميلادك الميمون.أطفأنا اليوم شموع الماضي وهذه شموع الغد مشعلة تنتظر من همتك أن تطفئها بعملك الدؤوب وبحبك الذي يدوم وبقلبك الصادق دوماً.والان وقتالحلويااااااات حين حضورزهرتناهديل