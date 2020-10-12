[ منى كريم ] انتهى كل شيىء 💔✋

ظل سيريالية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 أوت 2019
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- الجنس
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صباااااااح لخييييرر
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مفآجأة حبيبتي واختي في الله هديل
عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير
لا تفارقك ابتسامة و تكون حياتك فرح وسرور لستي وحدك نحن كلنا بجانبك
الهدية رمز المحبة، والرمز لا يوفيك شيئاً من حقك، فمثلك يستحق أن أهديه عمراً مكللَّاً بالورد والريحان، كل عام وأنت الأجمل والأغلى، كل عام وأنت بألف خير في عيد ميلادك الميمون.
أطفأنا اليوم شموع الماضي وهذه شموع الغد مشعلة تنتظر من همتك أن تطفئها بعملك الدؤوب وبحبك الذي يدوم وبقلبك الصادق دوماً.
والان وقتالحلويااااااات حين حضور
زهرتنا هديل
�
مفآجأة حبيبتي واختي في الله هديل
عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير
لا تفارقك ابتسامة و تكون حياتك فرح وسرور لستي وحدك نحن كلنا بجانبك
الهدية رمز المحبة، والرمز لا يوفيك شيئاً من حقك، فمثلك يستحق أن أهديه عمراً مكللَّاً بالورد والريحان، كل عام وأنت الأجمل والأغلى، كل عام وأنت بألف خير في عيد ميلادك الميمون.
أطفأنا اليوم شموع الماضي وهذه شموع الغد مشعلة تنتظر من همتك أن تطفئها بعملك الدؤوب وبحبك الذي يدوم وبقلبك الصادق دوماً.
والان وقتالحلويااااااات حين حضور
زهرتنا هديل