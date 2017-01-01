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مشاهير اللمة. .....إمضاء من فضلكم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏20 ديسمبر 2017 على 16:33.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم أهلا وسهلا بكم نورتم صفحتي

    في الدنيا مشاهير في كل ميدان
    مشاهير الرياضة .....الفن ......العلم ....

    أناس أبدعوا في هواياتهم وبات العالم كله يعرفهم
    ومثلهم نحن لدينا مشاهير فإخترت لكم هذا العنوان

    مشاهير اللمة ....إمضاء من فضلكم


    [​IMG]


    مشهور اللمة هو عضو نعرفه من خلال كلمة أو رد أو طريقة في النقاش ولو عاد بعضوية مخفية لقنا هذا فلان فقد إشتهر بهذا الشيء لهذا أيها الأحبة


    كل عضو منكم يختار عضو ما يذكر بما هو مشهور

    يكتب ما يلي


    أنا الذي أشتهرت بقول كذا والتصرف كذا. ...احب القسم الفلاني .....ميولي كذا .. ترى هل عرفتموني من أنا ....أنا المشهور بينكم ب ....


    [​IMG]


    ونأتي نحن ونقول من هي العضوية
    وعندما نتعرف عليه يأتي المعني ويمضي لنا إمضاء المشاهير


    دعونا نتعرف على مشاهير اللمة

    الموضوع لكم

    شكرا وحلو عينكم واحد يجي يقولي ما فهمتش

     
    قمر الوادي و قطر الندىdz معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 ديسمبر 2017 على 16:33
    #1
  2. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    خسار انا عضوة جديدة منقدرش نفيدك
    لكن انا في المتابعة اكيد راح تكون ممتعة
     
    ليليا مرام و miss victoria معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 16:39
    #2

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