مشاهير اللمة. .....إمضاء من فضلكم

السلام عليكم جميعا

رواد القسم أهلا وسهلا بكم نورتم صفحتي



في الدنيا مشاهير في كل ميدان

مشاهير الرياضة .....الفن ......العلم ....



أناس أبدعوا في هواياتهم وبات العالم كله يعرفهم

ومثلهم نحن لدينا مشاهير فإخترت لكم هذا العنوان



مشهور اللمة هو عضو نعرفه من خلال كلمة أو رد أو طريقة في النقاش ولو عاد بعضوية مخفية لقنا هذا فلان فقد إشتهر بهذا الشيء لهذا أيها الأحبة





كل عضو منكم يختار عضو ما يذكر بما هو مشهور



يكتب ما يلي















أنا الذي أشتهرت بقول كذا والتصرف كذا. ...احب القسم الفلاني .....ميولي كذا .. ترى هل عرفتموني من أنا ....أنا المشهور بينكم ب ....

ونأتي نحن ونقول من هي العضوية

وعندما نتعرف عليه يأتي المعني ويمضي لنا إمضاء المشاهير





دعونا نتعرف على مشاهير اللمة



الموضوع لكم



شكرا وحلو عينكم واحد يجي يقولي ما فهمتش



