جرنآن اللمة يعُود من جديد

أهلا بكم نــــــــــاس اللمة وأسعد الله أوقاتكم

نتمناو ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير

ها قد عاد اليكم جرنان اللمة بحلة جديدة ومتميزة نتمناو تعجبكم ان شاء الله

تعود فكرة جرنان اللمة الى الأخ @قرصان الساحل اللي قرصن شمال أفريقيا ولم يعد اليها هههه

تحت عنوان رأينا صواب يحتمل الصواب ورأيكم خطأ يحتمل شوية الصواب

ثمن الجريدة : 25 دج سلك قبل ما تقرا -_-

الله غالب المداخيل كامل يروحو للكونت تاعو أنا خاطيني ههههه







في هذا العام الله يبارك وخلال شهرين فقط هاد القسم عرف مواضيع من كل أصناف هدرنا على كل شيء

إضافة لأقلام سابقة متميزة اكتشفنا اعضاء جدد عندهم مواضيع شيقة وقيمة

ماتخافوش آلجدد ممبعد نهدرو عليكم هههه ماراناش ناسيينكم

نبداو في هاد الجرنان مع أول ركن إللي هو

شوف خاوتنا واش قالو في المواضيع تاوعهم (تجميع المواضيع)

أول موضوع في هذا العام هو من نصيب قرصان الساحل "مختطفات من المشتري" .. ايه يا خويا هشام ولاو تانيت يخافو من شتاء كي تصب هايتخسر شعرهم ولا كيفاه؟ الاقتباس لي اخذناه من هاد الموضوع:

وحدة الطفيلة ديما نحكي على المشتري خرجت عن صمتها وكرست حاجز الخرسانة وقالت " من فضلكم ايها الرجال عودوا لاماكنكم فقد اشتقنا لانوثتنا " اخخخخ وهادي كامل مخلفات الكراطين وجماعتو علخاطر في المشتري الرجال تالمو ولاو يحشمو برواحهم ولاو يخبو ريسانهم بالكراطين اخخخ ها سمعو وش ولاو يقولو عليكم بكري قالك كي يستلحن ولا كيفاه من 2 كلم المخلوقة راهي وجدت كلش اليوم



أجرو يا جماعة تهموني بالرشوة

إقتبسنا من موضوعو :

كي لحقت دالتي ...عيطلي السيد و قالي عاود شوف البطاقة تاعك ...ههه..

اوو؟ظ وش بيه هذا ؟ يحوسو على البيومترية ولا وش ؟

وكي شفت لقيت في 50الف ...ايا فهمت ...صاحبنا يحسبني نرشي فيه ...اووو؟؟..نرشي على تعريف ولا وش ؟ كنا هايلين مع مواضيع الأعضاء حتى جانا خونا @habchisalaheddin قالناإقتبسنا من موضوعو :



جراثيم الجنازات شوفو واش قالت عليهم

* وكي تتخيل للحظة بلي فضو الناس الغريبة في الجنازة تتفلقلك

وحدة ع الجلد وتقولك درتو غير الجاري والدجاج !!جاري بلا سلطة !!

كون غير درتو لحميص !! والله الجنازة تاع بشير فاتت روعة دارو فيها

الجاري والكفتة والدجاج لمحمر والسلطة والديسار تفاح وبنان والسهرة

التاي والمكسرات وحفيداتو ما شاء الله عليهم يسربو ليه ليه !!!!

تحسها تمعني عليك شغل أنا حفيدتها ما نسربيش ليه ليه ودرحتها في

الـ Menu !!!! أستغفر الله وأتوب إليه ثالث موضوع لي خيرناه هو موضوع الأخت @الورد الأحمر جاتنا تشكي من وحد العيباد أو بالأحرى نسموهمشوفو واش قالت عليهم

حتى الدراري وماطلقتهمش هههه

وكانت هي Top تاع الأعضاء في هذا الشهرين دارت السوكسي بمواضيعها الشيقة والممتعة خيرنالكم من عشق الدراري





قلناااا جون معلييش قلنا شييخ معليييش وانت يااا الدراري واش راك تهدر وتفعل ؟

تفوت فالطريق بنت تاع 21 سنة فما فوق قدام دراري تاع 13 سنة يخرجوا عينيهم ويوقفوا للتحية الغزلية برومانسية شبابية

حالة الفتاة بعدها "صم بكم عمي فالشوك " ياا عينيا شفتي اللي شفت ويا ودنيا سمعتي لي سمعت ويااااااا لساني عجزت تنطق ..قلناااا جون معلييش قلنا شييخ معليييش وانت يااا الدراري واش راك تهدر وتفعل ؟تفوت فالطريق بنت تاع 21 سنة فما فوق قدام دراري تاع 13 سنة يخرجوا عينيهم ويوقفوا للتحية الغزلية برومانسية شبابيةحالة الفتاة بعدها "صم بكم عمي فالشوك آه آه آه وطلت علينا عضوة جديدة @الصحافية الساخرة يامحاينك ماخلات فينا حتى واحد الكل هدرت فيهم يا عجباوكانت هي Top تاع الأعضاء في هذا الشهرين دارت السوكسي بمواضيعها الشيقة والممتعة خيرنالكم

راهي تحب يامحاينكم كيفاه ماتهدرش على الحب أيا يا الغيورين جابوها

شوفو واش قالت في موضوعها



ابه صح نحب بصح ماشي كل يوم نضرب في السيلفي معاه مرة ع الفيس ومرة ع التويتر ومرة ماعلبليش وين !!

ايه صح نحب بصح ماشي كل يوم في القهاوي والسيبار معاه ...

ايه صح نحب ..نحب من بعيد يا خيي هههههه شوية غريبة نحب من بعيد ... يايما وتجينا الأخت @،كارينا، جات زعفانة تهموها بلييامحاينكم كيفاه ماتهدرش على الحب أيا يا الغيورين جابوهاشوفو واش قالت في موضوعها



واش حاسب روحك

صح يا ختي كنا حاسبين روحنا بزاف مي حتى نتوما لبنات طلقتوها بزاف ولا الموجة لي جي تديكم

قصفت الناس الخداعة بإسم الحب وكتبت



وأكثر شي يغيضني كيحط عينو على وحدة

مش باش يخطبها باش يجيب الوقت وخلاص

الطفلة إلا كانت متفتحة وتهدر مع اللي جا قدامها أوتوماتيكمون تروح لو

مي هديك المتربية واللي تخاف ربي أكيد مراح تروح

مي مننساوش هادي بشر عندها قلب يحس مثل أي وحدة

و هناك بعض الشباب الذي يتفنن في إغراء الفتيات وأكثر شي يغيضني كيحط عينو على وحدةمش باش يخطبها باش يجيب الوقت وخلاصالطفلة إلا كانت متفتحة وتهدر مع اللي جا قدامها أوتوماتيكمون تروح لومي هديك المتربية واللي تخاف ربي أكيد مراح تروحمي مننساوش هادي بشر عندها قلب يحس مثل أي وحدةو هناك بعض الشباب الذي يتفنن في إغراء الفتيات كنا في نعمة الأمن والأمان حتى جاء سبيدرمان قصفنا بالثقيل بالفعل انها الأخت @sanaya في موضوعهاصح يا ختي كنا حاسبين روحنا بزاف مي حتى نتوما لبنات طلقتوها بزاف ولا الموجة لي جي تديكمقصفت الناس الخداعة بإسم الحب وكتبت

حتى قلنا خلاص الشهر جاء انسان من بعيد وزاد عمرلهم القفة من شدة الغضب

إنه الأخ المبدع واللي ماتعجبوش هدرة الناس إنه نجم القمة بدون منازع الأخ

يا خويا ماتتوسوسش ما والو هذو ناس من عالم آخر كيما عاد تقول الأخت

شوفو يناس توسويسو منهم واش كتب عليهم



نستنتج انو عشااق اليوم راهم تحسنو ورجعو يقومو الليل وحتى ايضا يصومو في بعض الاحياان واكيد مع بعض ومن هنا هذي كاامل مقدمة

ياسيدي ابو ريحانة كي يتوحش ويشتاق لاميرة مع الليل يعيطلها مع منتصف الليل وين تكون هي راقدة ويقلها راني فقت من الليل

وحبيت نفوقك باش نذكرو ربي كيف كيف .... بفففف إنه الأخ المبدع واللي ماتعجبوش هدرة الناس إنه نجم القمة بدون منازع الأخ @hakim story يا خويا ماتتوسوسش ما والو هذو ناس من عالم آخر كيما عاد تقول الأخت @مِلْكٌ لَهٌ انهم من كوكب زمردة

هادي كانت اقتباسات من مواضيع الاعضاء المشاركة معنا في قسم واش راك تهدر خلال شهرين

نتمنى يعجبوكم