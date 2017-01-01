جرنآن اللمة يعُود من جديد

أهلا بكم نــــــــــاس اللمة وأسعد الله أوقاتكم نتمناو ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير ها قد عاد اليكم جرنان اللمة بحلة جديدة ومتميزة نتمناو تعجبكم ان شاء الله تعود فكرة جرنان اللمة الى الأخ @قرصان الساحل اللي قرصن شمال أفريقيا ولم يعد اليها هههه تحت عنوان رأينا صواب يحتمل الصواب ورأيكم خطأ يحتمل شوية الصواب ثمن الجريدة : 25 دج سلك قبل ما تقرا -_- الله غالب المداخيل كامل يروحو للكونت تاعو أنا خاطيني ههههه في هذا العام الله يبارك وخلال شهرين فقط هاد القسم عرف مواضيع من كل أصناف هدرنا على كل شيء إضافة لأقلام سابقة متميزة اكتشفنا اعضاء جدد عندهم مواضيع شيقة وقيمة ماتخافوش آلجدد ممبعد نهدرو عليكم هههه ماراناش ناسيينكم نبداو في هاد الجرنان مع أول ركن إللي هو شوف خاوتنا واش قالو في المواضيع تاوعهم (تجميع المواضيع) أول موضوع في هذا العام هو من نصيب قرصان الساحل "مختطفات من المشتري" .. ايه يا خويا هشام ولاو تانيت يخافو من شتاء كي تصب هايتخسر شعرهم ولا كيفاه؟ الاقتباس لي اخذناه من هاد الموضوع: وحدة الطفيلة ديما نحكي على المشتري خرجت عن صمتها وكرست حاجز الخرسانة وقالت " من فضلكم ايها الرجال عودوا لاماكنكم فقد اشتقنا لانوثتنا " اخخخخ وهادي كامل مخلفات الكراطين وجماعتو علخاطر في المشتري الرجال تالمو ولاو يحشمو برواحهم ولاو يخبو ريسانهم بالكراطين اخخخ ها سمعو وش ولاو يقولو عليكم بكري قالك كي يستلحن ولا كيفاه من 2 كلم المخلوقة راهي وجدت كلش اليوم كنا هايلين مع مواضيع الأعضاء حتى جانا خونا @habchisalaheddin قالنا أجرو يا جماعة تهموني بالرشوة إقتبسنا من موضوعو : كي لحقت دالتي ...عيطلي السيد و قالي عاود شوف البطاقة تاعك ...ههه.. اوو؟ظ وش بيه هذا ؟ يحوسو على البيومترية ولا وش ؟ وكي شفت لقيت في 50الف ...ايا فهمت ...صاحبنا يحسبني نرشي فيه ...اووو؟؟..نرشي على تعريف ولا وش ؟ ثالث موضوع لي خيرناه هو موضوع الأخت @الورد الأحمر جاتنا تشكي من وحد العيباد أو بالأحرى نسموهم جراثيم الجنازات شوفو واش قالت عليهم * وكي تتخيل للحظة بلي فضو الناس الغريبة في الجنازة تتفلقلك وحدة ع الجلد وتقولك درتو غير الجاري والدجاج !!جاري بلا سلطة !! كون غير درتو لحميص !! والله الجنازة تاع بشير فاتت روعة دارو فيها الجاري والكفتة والدجاج لمحمر والسلطة والديسار تفاح وبنان والسهرة التاي والمكسرات وحفيداتو ما شاء الله عليهم يسربو ليه ليه !!!! تحسها تمعني عليك شغل أنا حفيدتها ما نسربيش ليه ليه ودرحتها في الـ Menu !!!! أستغفر الله وأتوب إليه آه آه آه وطلت علينا عضوة جديدة @الصحافية الساخرة يامحاينك ماخلات فينا حتى واحد الكل هدرت فيهم يا عجبا حتى الدراري وماطلقتهمش هههه وكانت هي Top تاع الأعضاء في هذا الشهرين دارت السوكسي بمواضيعها الشيقة والممتعة خيرنالكم من عشق الدراري ياا عينيا شفتي اللي شفت ويا ودنيا سمعتي لي سمعت ويااااااا لساني عجزت تنطق .. قلناااا جون معلييش قلنا شييخ معليييش وانت يااا الدراري واش راك تهدر وتفعل ؟ تفوت فالطريق بنت تاع 21 سنة فما فوق قدام دراري تاع 13 سنة يخرجوا عينيهم ويوقفوا للتحية الغزلية برومانسية شبابية حالة الفتاة بعدها "صم بكم عمي فالشوك " يايما وتجينا الأخت @،كارينا، جات زعفانة تهموها بلي راهي تحب يامحاينكم كيفاه ماتهدرش على الحب أيا يا الغيورين جابوها شوفو واش قالت في موضوعها ابه صح نحب بصح ماشي كل يوم نضرب في السيلفي معاه مرة ع الفيس ومرة ع التويتر ومرة ماعلبليش وين !! ايه صح نحب بصح ماشي كل يوم في القهاوي والسيبار معاه ... ايه صح نحب ..نحب من بعيد يا خيي هههههه شوية غريبة نحب من بعيد ... كنا في نعمة الأمن والأمان حتى جاء سبيدرمان قصفنا بالثقيل بالفعل انها الأخت @sanaya في موضوعها واش حاسب روحك صح يا ختي كنا حاسبين روحنا بزاف مي حتى نتوما لبنات طلقتوها بزاف ولا الموجة لي جي تديكم قصفت الناس الخداعة بإسم الحب وكتبت وأكثر شي يغيضني كيحط عينو على وحدة مش باش يخطبها باش يجيب الوقت وخلاص الطفلة إلا كانت متفتحة وتهدر مع اللي جا قدامها أوتوماتيكمون تروح لو مي هديك المتربية واللي تخاف ربي أكيد مراح تروح مي مننساوش هادي بشر عندها قلب يحس مثل أي وحدة و هناك بعض الشباب الذي يتفنن في إغراء الفتيات حتى قلنا خلاص الشهر جاء انسان من بعيد وزاد عمرلهم القفة من شدة الغضب إنه الأخ المبدع واللي ماتعجبوش هدرة الناس إنه نجم القمة بدون منازع الأخ @hakim story يا خويا ماتتوسوسش ما والو هذو ناس من عالم آخر كيما عاد تقول الأخت @مِلْكٌ لَهٌ انهم من كوكب زمردة شوفو يناس توسويسو منهم واش كتب عليهم نستنتج انو عشااق اليوم راهم تحسنو ورجعو يقومو الليل وحتى ايضا يصومو في بعض الاحياان واكيد مع بعض ومن هنا هذي كاامل مقدمة ياسيدي ابو ريحانة كي يتوحش ويشتاق لاميرة مع الليل يعيطلها مع منتصف الليل وين تكون هي راقدة ويقلها راني فقت من الليل وحبيت نفوقك باش نذكرو ربي كيف كيف .... بفففف هادي كانت اقتباسات من مواضيع الاعضاء المشاركة معنا في قسم واش راك تهدر خلال شهرين نتمنى يعجبوكم الركن الثاني وهو الأهم في هذا الجرنان هو تكريم الأعضاء المميزين في شهري جانفي وفيفري لعام 2017 الموضوع لي تحصل على ختم التميز وكان جميل من حيث الفكرة والمضمون وطرح الموضوع هو موضوع الأخت @الصحافية الساخرة اللي بعنوان البراني ولا القرباني تتحصل الأخت على وسام التميز أما الأعضاء الذين تميزو في شهري جانفي وفيفري بمشاركاتهما القيمة فهما بكل جدارة وإستحقاق العضوين @حلم كبير و @ميلينا يتحصلان على وسام الحضور المميز الركن الثالث وهو ركن "أفضل رد" حيث نشجع فيه مشاركات الاعضاء وردودهم القيمة لقينا ردين جميلين ومميزين خلال هاد الشهرين مع أنو كل الردود كانت في المستوى ويتحصلو معنا على +50 نقطة شرفية رد الأخت @ميلينا في موضوع و الله ما قدينا للأخ @الامين محمد "اخي الكريم صدقت في كل كلامك و كان الله في عونك ،فعلا نحن الطبقة اافقيرة لا احد يهتم بنا او يشعر بنا و اذا شكيت لهم قالوا انه يطمع فينا الشيئ الجميل هو وجود اللمة التي تشتكي لها و تشعر بك و لو استطاعت لساعدتك و ساعدت الجميع لكن بالكلمة الطيبة نساعد بعضنا البعض غلاء الاسعار مفروض علينا شئنا ام ابينا و معظم الناس سايروه و الزوالي في رأيي قليل ،اذا كان الشهرية نتاعك قليل فهي حلال يعني احسن من شهرية كبيرة و حرام و ربي وزع النعمة انتاعه بانواع واحد اعطاه المال و معطاهش الزوجة و الاولاد و واحد اعطاه المال ونحى له الصحة و خلاه مقعد ،لازم نتقبلوا الغلاء و نعرفوا نسايروا الدراهم انتاعنا القليلة و نحمدوا ربي " ورد الأخت @sanaya في موضوع صح راح الاستعمار .. بص يونامار منكم .. يونامار "علابالك الجزائر بلادنا نحبوها نعزوها ونضخوا لأجلها مي دوماج كنشوفوا واش صاري فيها ننساو محبتنا ليها مي ديما راها فالقلب خويا عبدو أنا رايي خطيك من دبلومك علا خاتر لازم معريفة باش تريڨل دواسا خدم ماسو بتزيريي ولا ڨرسون هههه راني شايفة هادوا عاشوا كتر ملي قراو جامي شفت هاد المعادلة تقرا تشد لحيوط ... متقراش تخدم لوكان جا أفلاطون ولا سقراط سير يتبلوكا مخو ولا يهبل مي خويا عبدو عليك بتقوى الله إن كنت غافلا ... يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق ... فقد رزق الحوت والطير في البحر الرازق هو الله مهما داروا عندنا ربي سبحانو و كذلك اعمل للآخرة فهي الدار الدائمة " في الأخير نشكرو الكل لي ساهم فهذا القسم بمواضيع قيمة أو ردود أو أي مشاركة بسيطة واسمحولنا لي ماكتبناش أسمواتهم أو مواضيعهم تمنينا نكرمو الكل لكن لكل مجتهد نصيب ان شاء الله يكون الموضوع يكون عجبكم وننتظر تفاعلكم خلال الشهرين القادمين بإذن الله ودمتم في رعاية الله وحفظه بقلم: Skor m@k تنسيق: لؤلؤة قسنطينة