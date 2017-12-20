  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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من مطبخي صابلي بشكل جديد بصور

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 19:14.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وش ركم ان شاء الله تكون لاباس
    وصفة هذي توالم لي ميحبوش كيما انا نحل العجين ونطبع او معندهمش الطابع شباب
    ااصابلي هذا لي شاركت بيه في عيد اللمة ال12 ان شاء الله يعجبكم
    انا عليا الحلوة و@ليليا مرام القهوة...... :coffee:
    :coffee::coffee::coffee:
    نخلطو 250غ زبدة مع كاس الاربع(240مل) سكر مليح ثم نضيفو 2حبات بيض ونخلطو ثم نزيد نصف كاس زيت قرصة ملح وقشور القارص ونلمو بالفرينة مع كيس خميرة الحلوى 10غ مغربلين بدون عجن بأطرف الاصابع برك ونخلوها طرية 2017-12-20-18-02-24.jpg نحضرو الحشوة
    كيما تحبي ديرها بلوز او الكوكاو او جوز الهند لك الاختيار
    بمأنها كانت هذي هدية للمة الغالية دورتها بلوز:giggle::giggle:
    :giggle:
    منسحقوش بزاف شوية لوز لميه بالمعجون 2017-12-20-18-03-22.jpg
    بعد ماتنضفي طاولة العمل او البوطاجي كوري العجين الى كوار صغيرة 25غ للكورة متكبريهمش بزاف
    والحشوة كوريها كور صغيرة 2017-12-20-18-04-40.jpg
    افتحي الكورة العجين وحشيها بكرة الوز 2017-12-20-18-05-21.jpg وغلقيهاوكوريها مليح وبسطيها شوية 2017-12-20-18-05-53.jpg وديريها تطيب تخذ لون خفيف برك وخرجيها به متيبسش
    التزين
    اطلي الجوانب بالمعجون ورمديهم في اللوز 2017-12-20-18-07-50.jpg في الوسط ديري الشكولاته وشبحيها بالحلوى الفضية او الملونة
    واذا حبيبتي يخرج الشكل افضل ديري الشكولاتة في الوسط قبل كي تنشف ادهني الجوانب وديري اللوز انا مكانش عندي الوقت:( واذا معندش الشكولاته دير سكر رطب مع الكاكاو خلطيهم مليح بشوية حليب وزيني بها ;);) 2017-12-20-11-09-54.jpg 2017-12-20-11-20-02.jpg ;)

     
    قطر الندىdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 19:14
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ساهل خلي نريح ونديرو ما يتعبش وساهل نحب الأمور هذي البنينة وساهلة
    يعطيك الصحة
    اللي دارت القاطو تجيب القهوة وإلا مديغتنا @الورد الأحمر والا ناقشة الحنة تعرف غير تاكل هههه
    ميغسي ههههه
     
    ليليا مرام, ‏20 ديسمبر 2017 على 19:41
    #2

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