من مطبخي صابلي بشكل جديد بصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش ركم ان شاء الله تكون لاباس وصفة هذي توالم لي ميحبوش كيما انا نحل العجين ونطبع او معندهمش الطابع شباب ااصابلي هذا لي شاركت بيه في عيد اللمة ال12 ان شاء الله يعجبكم انا عليا الحلوة و@ليليا مرام القهوة...... نخلطو 250غ زبدة مع كاس الاربع(240مل) سكر مليح ثم نضيفو 2حبات بيض ونخلطو ثم نزيد نصف كاس زيت قرصة ملح وقشور القارص ونلمو بالفرينة مع كيس خميرة الحلوى 10غ مغربلين بدون عجن بأطرف الاصابع برك ونخلوها طرية نحضرو الحشوة كيما تحبي ديرها بلوز او الكوكاو او جوز الهند لك الاختيار بمأنها كانت هذي هدية للمة الغالية دورتها بلوز منسحقوش بزاف شوية لوز لميه بالمعجون بعد ماتنضفي طاولة العمل او البوطاجي كوري العجين الى كوار صغيرة 25غ للكورة متكبريهمش بزاف والحشوة كوريها كور صغيرة افتحي الكورة العجين وحشيها بكرة الوز وغلقيهاوكوريها مليح وبسطيها شوية وديريها تطيب تخذ لون خفيف برك وخرجيها به متيبسش التزين اطلي الجوانب بالمعجون ورمديهم في اللوز في الوسط ديري الشكولاته وشبحيها بالحلوى الفضية او الملونة واذا حبيبتي يخرج الشكل افضل ديري الشكولاتة في الوسط قبل كي تنشف ادهني الجوانب وديري اللوز انا مكانش عندي الوقت واذا معندش الشكولاته دير سكر رطب مع الكاكاو خلطيهم مليح بشوية حليب وزيني بها