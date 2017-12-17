  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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من مطبخي كيك على شكل كتاب مفتوح بالصور

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:03.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]
    بمناسبة يوم العالمي للغة العربية اهديكم هذين الكيكة
    كثير منكم يشوفها معقدة وفيها شغل وميحبش مثل هذا النوع بزاف لكن تستهل خاصة اذا كان عندك حفل نجاح او تخرج رح تفرحي بها اهلك خير ماتشريها


    :):):):):):)
    اولا نعمل الكيك ليلة من قبل ويوم الثاني نعمل كريمة الزبدة نحتاج 250غ زبدة طرية نضربوها بالباتوغ ونضيفو عليها كمية من السكر رطب ونذوقو حتى توصلي للحلاوة لي تحبيها ثم ضيفي الشوكولاتة مذوبة وباردة شوية ونخلطها مليح حتى تصبح كريمة تلمع

    ثانيا كريم كرمال او صلصة التوفي
    نحتاج في كسرونة دير كأس سكر مع معلقة ماء وخله يذوب حتى يصبح لونو مثل الكرمال نضيفولو 2مغارف كبار زبدة ونحركو كي يذوب نضيفو كأس الا ربع كريم فرش ونحوها من النار ونحركو حتى تصبح متجانسة ونخلوها تبرد حتى تشد روحها ونضيفولها ڨوفريط مفتت.
    نحتاج2كيكات
    ;);););)
    الكيك1:نعبرو كاس بيض(4حبات) نفس الكاس نعبرو نصفو سكر وقرصة ملح وفاني نضربوهم مليح وحنا نضربو نضيفو ربع الكاس زيت (دائما نفس الكاس) بعد ميصبح الخليط قريب لون ابيض وكاثيف نضيف كأس ونصف فرينة ونصف كيس خميرة الحلوة 10غ مغربلين ونخلطومه مليح
    نكونو سخنا الفرن على درجة 180وجهزنا صنية مدهونة بالزيت ووضعنا ورق الزبدة به متلسقش     2017-12-18-13-54-22.jpg
    وتفرغ الخليط ونديرها طيب
    الكيكة 2 :نفس المقادير فقط نكبرو الكاس مثلا انا استعملت 6حبات بيض عبرتهم في كاس نفسو عبرت به كامل المقادير و الخميرة ديرو كيس كامل
    ونخلوها ليلة كاملة في الثلاجة 2017-12-18-13-55-05.jpg
    ناخذ الكيكة1هي لنشتغل عليها اولا نديرو خط بالسكين في الوسط ونحو شوية من الجهتين مثل الصورة 2017-12-18-13-56-14.jpg ونطيها من الجهتين مثل الصورة 2017-12-18-13-55-39.jpg وندهنها بكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة 2017-12-18-13-56-42.jpg ونكررالعملية كلما تبرد نملسوها حتى تصبح متجانسة
    اما الكيكة 2نقسموها على زوج ونشربها بالسيرو 2017-12-18-13-57-09.jpg ثم ندير فوقها كريم كرمال مخلط بالڨوفريط 2017-12-18-13-57-53.jpg ونزيد فوقها كريمة الزبدة 2017-12-18-13-58-32.jpg وندير فوقها الطبقة الثانية 2017-12-18-13-58-58.jpg ونكرر نفس العملية كريم كرمال وكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة بعد ميشدو رحهم الكيكة 1والكيكة2 2017-12-18-13-59-35.jpg نضع الكيكة 1فوق الكيكة 2 2017-12-18-14-00-25.jpg
    ونملسها جيدا بكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة حتى تشد روحها ونملسها جيد حتى تصبح رطبة وبعدها لبسوها اما بعجينة اللوز او الفوندو ونزينوها على حسب المناسبة 2017-12-17-17-57-57.jpg
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 ديسمبر 2017 على 15:35
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:03
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    مم تشهي
    اليوم العالمي لغۃ العربيۃ اليوم؟
    بصحتكم^^
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:07
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    ايه ختيتو رني درت موضوع عليه في قسم التعليم
    وبارك الله فيك
     
    قطر الندىdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:35
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ولا احلى
    يعطيك الصحه
    خاصة انها تتوائم واليوم العالمي للغه .....
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    aljentel, ‏18 ديسمبر 2017 على 16:39
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماشاءالله اختي
    كيكة تستحق الصبر
    خطواتها طويلة لكن النتيجة روعة
    خاصة وانها للعيد العالمي للغة العربية
    تسلم يديك
     
    أم ياسمينdz, ‏19 ديسمبر 2017 على 15:36
    #5

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