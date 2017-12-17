من مطبخي كيك على شكل كتاب مفتوح بالصور

بمناسبة يوم العالمي للغة العربية اهديكم هذين الكيكة







كثير منكم يشوفها معقدة وفيها شغل وميحبش مثل هذا النوع بزاف لكن تستهل خاصة اذا كان عندك حفل نجاح او تخرج رح تفرحي بها اهلك خير ماتشريها

اولا نعمل الكيك ليلة من قبل ويوم الثاني نعمل كريمة الزبدة نحتاج 250غ زبدة طرية نضربوها بالباتوغ ونضيفو عليها كمية من السكر رطب ونذوقو حتى توصلي للحلاوة لي تحبيها ثم ضيفي الشوكولاتة مذوبة وباردة شوية ونخلطها مليح حتى تصبح كريمة تلمع



ثانيا كريم كرمال او صلصة التوفي



نحتاج2كيكات

نحتاج في كسرونة دير كأس سكر مع معلقة ماء وخله يذوب حتى يصبح لونو مثل الكرمال نضيفولو 2مغارف كبار زبدة ونحركو كي يذوب نضيفو كأس الا ربع كريم فرش ونحوها من النار ونحركو حتى تصبح متجانسة ونخلوها تبرد حتى تشد روحها ونضيفولها ڨوفريط مفتت.نحتاج2كيكات

الكيك1

نعبرو كاس بيض(4حبات) نفس الكاس نعبرو نصفو سكر وقرصة ملح وفاني نضربوهم مليح وحنا نضربو نضيفو ربع الكاس زيت (دائما نفس الكاس) بعد ميصبح الخليط قريب لون ابيض وكاثيف نضيف كأس ونصف فرينة ونصف كيس خميرة الحلوة 10غ مغربلين ونخلطومه مليح

نكونو سخنا الفرن على درجة 180وجهزنا صنية مدهونة بالزيت ووضعنا ورق الزبدة به متلسقش

وتفرغ الخليط ونديرها طيب

الكيكة 2 :نفس المقادير فقط نكبرو الكاس مثلا انا استعملت 6حبات بيض عبرتهم في كاس نفسو عبرت به كامل المقادير و الخميرة ديرو كيس كامل

ونخلوها ليلة كاملة في الثلاجة