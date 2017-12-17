من مطبخي كيك على شكل كتاب مفتوح بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة يوم العالمي للغة العربية اهديكم هذين الكيكة كثير منكم يشوفها معقدة وفيها شغل وميحبش مثل هذا النوع بزاف لكن تستهل خاصة اذا كان عندك حفل نجاح او تخرج رح تفرحي بها اهلك خير ماتشريها اولا نعمل الكيك ليلة من قبل ويوم الثاني نعمل كريمة الزبدة نحتاج 250غ زبدة طرية نضربوها بالباتوغ ونضيفو عليها كمية من السكر رطب ونذوقو حتى توصلي للحلاوة لي تحبيها ثم ضيفي الشوكولاتة مذوبة وباردة شوية ونخلطها مليح حتى تصبح كريمة تلمع ثانيا كريم كرمال او صلصة التوفي نحتاج في كسرونة دير كأس سكر مع معلقة ماء وخله يذوب حتى يصبح لونو مثل الكرمال نضيفولو 2مغارف كبار زبدة ونحركو كي يذوب نضيفو كأس الا ربع كريم فرش ونحوها من النار ونحركو حتى تصبح متجانسة ونخلوها تبرد حتى تشد روحها ونضيفولها ڨوفريط مفتت. نحتاج2كيكات الكيك1:نعبرو كاس بيض(4حبات) نفس الكاس نعبرو نصفو سكر وقرصة ملح وفاني نضربوهم مليح وحنا نضربو نضيفو ربع الكاس زيت (دائما نفس الكاس) بعد ميصبح الخليط قريب لون ابيض وكاثيف نضيف كأس ونصف فرينة ونصف كيس خميرة الحلوة 10غ مغربلين ونخلطومه مليح نكونو سخنا الفرن على درجة 180وجهزنا صنية مدهونة بالزيت ووضعنا ورق الزبدة به متلسقش وتفرغ الخليط ونديرها طيب الكيكة 2 :نفس المقادير فقط نكبرو الكاس مثلا انا استعملت 6حبات بيض عبرتهم في كاس نفسو عبرت به كامل المقادير و الخميرة ديرو كيس كامل ونخلوها ليلة كاملة في الثلاجة ناخذ الكيكة1هي لنشتغل عليها اولا نديرو خط بالسكين في الوسط ونحو شوية من الجهتين مثل الصورة ونطيها من الجهتين مثل الصورة وندهنها بكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة ونكررالعملية كلما تبرد نملسوها حتى تصبح متجانسة اما الكيكة 2نقسموها على زوج ونشربها بالسيرو ثم ندير فوقها كريم كرمال مخلط بالڨوفريط ونزيد فوقها كريمة الزبدة وندير فوقها الطبقة الثانية ونكرر نفس العملية كريم كرمال وكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة بعد ميشدو رحهم الكيكة 1والكيكة2 نضع الكيكة 1فوق الكيكة 2 ونملسها جيدا بكريمة الزبدة ونديرها في الثلاجة حتى تشد روحها ونملسها جيد حتى تصبح رطبة وبعدها لبسوها اما بعجينة اللوز او الفوندو ونزينوها على حسب المناسبة