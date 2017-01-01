أقلام تميزت تستحق التكريم !

يعتبر المنتدى العام أحد أفضل منتديات اللمة الجزائرية وأهمها خلال سنة 2017 لحظنا تفاعلا ونشاطا لبعض الأعضاء من خلال مواضيعهم الحصرية المكتوبة بالقلم الخاص على رأس هؤلاء الأعضاء الوحشة والعملاقة @ليليا مرام أو الملكة التي يليق بها اللقب والتاج قدمت لنا الكثير من المواضيع الحصرية الرائعة صاحبة القلم الذهبي @الصحافية الساخرة التي امتعتنا بروعة قلمها الصريح والجريء جدا قدمت لنا الكثير من المواضيع الحصرية الرائعة صاحبة القلم الجدي الواقعي @لاريمان مواضيعها حصرية رائعة صاحبة القلم الناضج @ميلينا السيدة التي أمتعنا بقلم يكتب عن الواقع بمواضيع حصرية رائعة صاحب القلم السحري @حلم كبير له أسلوب أنيق حين يكتب تتمنى لو أنه يواصل أمتعنا بمواضيع حصرية رائعة يسرنا أن نكرمكم بوسام : كونكم قدمتم الافضل ودونت اسماءكم ضمن فهرس التميز لسنة 2017 فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~| -ادارة منتدى اللمة الجزائرية-