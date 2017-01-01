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أقلام تميزت تستحق التكريم !

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 20:30.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    [​IMG]
    يعتبر المنتدى العام
    أحد أفضل منتديات اللمة الجزائرية وأهمها
    خلال سنة 2017 لحظنا تفاعلا ونشاطا لبعض الأعضاء
    من خلال مواضيعهم الحصرية المكتوبة بالقلم الخاص

    على رأس هؤلاء الأعضاء

    الوحشة والعملاقة
    @ليليا مرام

    أو الملكة التي يليق بها اللقب والتاج

    قدمت لنا الكثير من المواضيع الحصرية الرائعة


    صاحبة القلم الذهبي
    @الصحافية الساخرة
    التي امتعتنا بروعة قلمها الصريح والجريء جدا
    قدمت لنا الكثير من المواضيع الحصرية الرائعة



    صاحبة القلم الجدي الواقعي
    @لاريمان
    مواضيعها حصرية رائعة


    صاحبة القلم الناضج

    @ميلينا

    السيدة التي أمتعنا بقلم يكتب عن الواقع بمواضيع حصرية رائعة

    صاحب القلم السحري

    @حلم كبير

    له أسلوب أنيق حين يكتب تتمنى لو أنه يواصل أمتعنا بمواضيع حصرية رائعة

    يسرنا أن نكرمكم بوسام :

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    كونكم قدمتم الافضل
    ودونت اسماءكم ضمن فهرس التميز لسنة 2017

    فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~|



    -ادارة منتدى اللمة الجزائرية-




     
    طموحة, لؤلؤة قسنطينة, hakim story و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏20 ديسمبر 2017 على 20:30
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    فعلا أقلام تستحق التكريم
    بل و الكل يستحق التكريم من خلال المواضيع و التفاعل
    و من خلال الأخلاق الراقية و روح التآخي الموجودة بين الجميع
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏20 ديسمبر 2017 على 20:40
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    شكرا لكم على هذا التكريم و شكرا لاختيا ركم لنا
    و هذا دافع قوي للاستمرار في العطاء الثقافي الفكري ،نطرح مواضيع و نناقش تفاصيلها و نقبل النقد بنوعيه الايجابي و السلبي و أكيد نوصل رسالتنا للعقول النيرة و نفيد غيرنا و نستفيد
    مزيدا من التألق للمتنا الغالية و العطاء
    مجددا شكرا لكم جميعا و على رأسهم أمينة اللمة الغالية @أم ياسمينdz
     
    ميلينا, ‏20 ديسمبر 2017 على 20:43
    #3
  4. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    تلمسان...الجزائر
    فعلا لقد ابدعوا و يستحقون هاته الالتفاتة الطيبة
    نتمنى ان يتواصل العطاء
    بارك الله في الجميع
     
    أم منيــــــر, ‏20 ديسمبر 2017 على 21:02
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    تكريم مستحق
    بالتوفيق في قادم الايام
     
    hakim story, ‏20 ديسمبر 2017 على 21:04
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    ألف ألف ألف مبروك للإخوة والأخوات حقا يستحقون كل هذا التشجيع
    ويستحقون هذا التكريم كثيرا ما أبدعوا وكثيرا ما أمتعونا بمواضيعهم الهادفة
    ومشاركتهم القيمة، نتمنى لهم مزيدا من التألق والتوفيق
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏20 ديسمبر 2017 على 21:07
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    السلام عليكم
    هههههههههه شوفو نقولكم
    وصلني الوسام وشفتو
    رحت لموضوعي نلقى ميلينا قاتلي وراهم سملوك الوحشة هههههههه طلعلي الغاز قلتلها وشكون هذا اللي سماني ههههههه
    ينعل شواطنكم علاه ما عيطتوليش راني من تلفون نشوف ربع حاجة هههه
    يعطيكم الصحة ولقب هذا كبير بزاف عليا واجبي انا نمدلكم أوسمة على الوفاء وإنو مخليني نتصرف بحرية يعطيكم الصحة
    مبروك لكل لإخوة يستاهلو واللمة تستاهل أكثر شكرا على اللقب والتكريم
     
    طموحة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏20 ديسمبر 2017 على 21:13
    #7
  8. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم مبارك لهم التكريم
    وللمزيد من العطاء الفكري ان شاء الله
    بارك الله في الجميع
     
    طموحة, ‏20 ديسمبر 2017 على 21:14
    #8

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