التكريم الشهري لشهر سبتمبر 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا وكانوا نجوم هذا الشهر
{شهر سبتمبر 2022}
هذا الشهر بشكل خاص شهدنا تألقا كبيرا ويعتبر شهر النجاح والنجومية للمة
{أفضل عضو/ة} :
@Tama Aliche أو الصحافية الساخرة التي كشفت لنا عن هويتها هذا الشهر وسعدنا بها
فهي قد قدمت الكثير من المواضيع الحصرية المفيدة
ولهذا نشكرها عن مجهوداتها المبذولة.
@السها
هنا سأضع سطرا عن عضوة ابهرتنا صراحة هذا الشهر فهي كاتبة متنوعة المجالات وصاحبة قناة رائعة تستحق فعلا المتابعة والثناء
قدمت الكثير من المواضيع هذا الشهر ولهذا نشكرها لمواضيعها وحضورها المتألق.
@صاحبة الأثر
هي معلمة قرآن صغيرة في السن لكنها ناضجة العقل الله يحفظ لي جابوها وربوها
ماشاء الله كانت مواضيعها وحضورها في القمة تألقت وتميزت كثيرا هذا الشهر بوركتِ .
@Bouchra zarat
هي ممرضة لكنها تحب صنع الحلويات والتصوير كان لها حضور مميز هذا الشهر فكل الشكر لها.
@سعد606
الأخ المبدع بسلاسله ومواضيعه الهامة التوعوية الهادفة والذي شاركنا الكثير منها هذا الشهر نشكره كثيرا.
@rafid2
وهو صاحب قلم الخواطر الرائعة تجده جديا عند الكتابة وشخصا مرحا متفائلا عند مناقشته للأعضاء وأثناء التعامل معهم. كانت له مواضيع وحضور متألق هذا الشهر بوركت .
@حاتم خليفة ان تحدثنا عن حضوره ومواضيعه نجده يحاول أن يتواجد في كثير من المواضيع تارة ونجده أخا يهتم بما يعيشه الأعضاء تارة أخرى حضوره كان مميزا لهذا الشهر.
@حفياد آدم وان تكلمنا عن الشخص المرح الطيب سنقول انه الاخ آدم الذي يكتب المواضيع الترفيهية ويحاول نشر المرح وخفة الروح في المنتدى ويرد بجدية في المواضيع النقاشية فبوركت أخي لقد تميزت هذا الشهر بما قدمت.
{أفضل المواضيع} :
@sanaya mery
@*amani*
@ذكريات
@بنت الـ25
@الورد الأحمر
@عبدالرؤوف1
@سكون الفجر
@Hakan
@dahman kz
{أفضل مراقب} :
@Golden Man
انتظرونا مع تكرييم آخر يخص كل من مد يد المساعدة للمة وقبل التحدي من أجل النهوض بها.
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا وكانوا نجوم هذا الشهر
{شهر سبتمبر 2022}
هذا الشهر بشكل خاص شهدنا تألقا كبيرا ويعتبر شهر النجاح والنجومية للمة
{أفضل عضو/ة} :
@Tama Aliche أو الصحافية الساخرة التي كشفت لنا عن هويتها هذا الشهر وسعدنا بها
فهي قد قدمت الكثير من المواضيع الحصرية المفيدة
ولهذا نشكرها عن مجهوداتها المبذولة.
@السها
هنا سأضع سطرا عن عضوة ابهرتنا صراحة هذا الشهر فهي كاتبة متنوعة المجالات وصاحبة قناة رائعة تستحق فعلا المتابعة والثناء
قدمت الكثير من المواضيع هذا الشهر ولهذا نشكرها لمواضيعها وحضورها المتألق.
@صاحبة الأثر
هي معلمة قرآن صغيرة في السن لكنها ناضجة العقل الله يحفظ لي جابوها وربوها
ماشاء الله كانت مواضيعها وحضورها في القمة تألقت وتميزت كثيرا هذا الشهر بوركتِ .
@Bouchra zarat
هي ممرضة لكنها تحب صنع الحلويات والتصوير كان لها حضور مميز هذا الشهر فكل الشكر لها.
@سعد606
الأخ المبدع بسلاسله ومواضيعه الهامة التوعوية الهادفة والذي شاركنا الكثير منها هذا الشهر نشكره كثيرا.
@rafid2
وهو صاحب قلم الخواطر الرائعة تجده جديا عند الكتابة وشخصا مرحا متفائلا عند مناقشته للأعضاء وأثناء التعامل معهم. كانت له مواضيع وحضور متألق هذا الشهر بوركت .
@حاتم خليفة ان تحدثنا عن حضوره ومواضيعه نجده يحاول أن يتواجد في كثير من المواضيع تارة ونجده أخا يهتم بما يعيشه الأعضاء تارة أخرى حضوره كان مميزا لهذا الشهر.
@حفياد آدم وان تكلمنا عن الشخص المرح الطيب سنقول انه الاخ آدم الذي يكتب المواضيع الترفيهية ويحاول نشر المرح وخفة الروح في المنتدى ويرد بجدية في المواضيع النقاشية فبوركت أخي لقد تميزت هذا الشهر بما قدمت.
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www.4algeria.com
{أفضل مراقب} :
@Golden Man
انتظرونا مع تكرييم آخر يخص كل من مد يد المساعدة للمة وقبل التحدي من أجل النهوض بها.
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