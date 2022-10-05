التكريم الشهري لشهر سبتمبر 2022

السلام عليكم ورحمة الله رفض الفتاة للخاطب بحجة ان الخاطب كان خاطبا لصديقتها او قريبتها..و نجد ان الفتاة او المراة ترضى بخلق ودين الخاطب وظروفه ولكن ترفضه فقط لانه كان خاطبا او تقدم لخطبة صديقتها او قريبتها والامر نفسه ينطبق على الشباب و الرجال اذ انه يرفض ان يتقدم لامراة بحجة ان صديقه او...