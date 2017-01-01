  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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== خطبتها وماقبلونيش ==

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 12:09.

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  1. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
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    سلام عليكم خاوتي
    ياو صباح الخير عليكم
    راني في يامات سمعت واحد نعرفو عجباتو وحدة وبغا يخطبها سقسى السيد على الطفلة لقاها ماهيش مخطوبة
    ارسل مواليه باش يخطبوهاله .... معليناش هادا ماشي موضوعنا
    بصح البروبلام وين راه يماها مابغاتوش واش السبة ؟؟
    قالك السيد يخدم " ماصّو " أي بناء ،
    حتى خو الطفلة مابغاش قالهم انا مانمدش ختي تعيش في " ميزيرية " !!!!
    دروك حالة الشاب النفسية سيئة، بسبب انه اعجب بفتاة ولما أراد الحلال واكمال نصف دينه تم رفضه لسبب غير معقول.
    ياخاوتي جاوبوني لا بغيتو ربي
    هل خدمة "الماصو" عيب وحرام؟؟؟
    هل يقبل أو يرفض الرجل بسبب نوعية مهنته وعمله؟ أم لخلقه ودينه؟
    لماذا انقلبت الموازين كلها؟؟؟؟
    لماذا في وقتنا الحاضر وقت التحضر والفطنة لازال ناس مثل هذه العائلة يرفضون الرجل لانه "ماصو"؟؟؟؟
    هل كل امرأة متزوجة من "ماصو" راها في ميزيرية؟؟؟؟؟
    وين راه زمان كان الزواج استقرار
    علاش كلشي اليوم بالمظاهر
    كل ما نقوله ربي يجيب الخير ويلطف ويهدينا ويتولنا لعيوبنا......
    بانتظار آرائكم اخوتي
    تحيتي

     
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    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 12:09
    #1
  2. جليلوس

    جليلوس
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    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:22
    #2
  3. جليلوس

    جليلوس
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    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:22
    #3
  4. كارلا

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    خالتي متزوجة ماصو وعايشة ملكة
    تخلف هادا .. الرزق على ربي وبلاك هادا الماصو يعيشها خير من الاستاذ والطبيب ..
    الفايدة فالاخلاق ..المال والجاه يروحو ويجو ..هاد الدنيا
    المظاهر طغات ربي يجيب الستر ...
    ربي يهدينا
     
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    كارلا, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:36
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    سلام جليلوس
    ما تاقلق ما تتنيرفا نروحولها بالعقل
    شوف هي حرام مش حرام ولا عيب وعادي الماصو المانوفري يتزوجو كيما هوما كيما الرجال لاخرين مي إستنى دير روحك إنت خو الطفلة هذي
    الماصو خدام عند روحو خدمة فحكم الغايب مهار خدام عشرة لالا فالشتا لو جات خدمة جات ما جاتش راه راقد زيد لو بعيد الشر يمرض خدمتو تلزم صحتو لو هي تتحمل وكي يكونو ذراري يا جليل خمم للقدام الطفل يحتاج حليب ليكوش دوا الطبيب ما يستناش مش نقول عيب ولا نتشنف على الماصو ابدا مي انا نظن ماليها خمو هاكا ما عندوش خدمة فيكسي وشهرية باينة نهار يخدم ونهار لالا والسيد هذا ناس أخرين يمدولو راني نشوف ماليعا بلاك خمو هاكا سينو مش تكبار عليه الا لو كانو بالأصل متكبرين فهذاك صباطو نقي على وجوهم
    فهمتني جليل ما نروحوش للسوجي نتاع نسا. دايما ماديات ويجرو مور المرفه لالا روحو للحياة بواقعية بعيد على الحكم
     
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    ليليا مرام, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:37
    #5
  6. hakim story

    hakim story
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    لا تتعجب ياا اخي رانا في زمن تحير والله
    خدمة الماصو اشرف خدمة وفيها درااهم واليد نتاعو مالغري بخبشة ملبزة لكن قبلها الرسول يوما ما
    وقال هتان يدان يحبهما الله ورسوله
    العمل هو ازمة فتيات اليوم والوالدين نتاعهم يعني
    كامل الناس يحبو بناتهم يتزوجو بشهاار ومسوري وبلا بلا بلا
    اما اللي يخدم بذراعو يعني مهن حرة ماعندوش الحق في الزواج لكن للصراحة هو قبل لا يخطب كان لازم يعرف
    عقلية الرجال اللي حول هذه الطفلة يعني خوها وبوها باسكو اذا خطبت بنت من باباها وخوها تحت امرة الام
    هنا ما تستنى والو
    والحمد لله تقدم للاب نتاعي كذالك واحد نعرفوه من بعيد وعطينالو ختي فقط لانو راجل وخدام بذراعو
    وويوم من الاياام جاني وحد السيد قلي كانو شي نااس يحسبوك مستحيل تمدو الطفلة كي شغل زعما نحن من نوعية
    الرجل الشهار والطبيب قتلو انسان معروف في اوساط المجتمع نتاعو بلي راجل
    والسيد ماهوش اللي قال يصرف عليه باباه المهم يخدم بعرق جبينو وتاكل معاه ختي خبزة حلالية
    وهذاك هو الصح ربي يهدينا ..
    الصراحة انا لو كنت في مثل هذا الموقف ويرجعوني ع جال خدمتي مانبكيش وانما نمركي في الكارني نتاع الكريدي
    باش نخلصهم من بعد ..صحيت خويا جليلو
     
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    hakim story, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:39
    #6
  7. جليلوس

    جليلوس
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    ها شفتي كيفاااه
    الله يهنيهم ويمتعهم ان شاء الله
    خذوهم فقراء يغنيكم الله هادي خلاصة القول بصح الناس عماها الفاني
    نساو قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

    ربي يهدينا ويرزقنا وخياتنا وبناتنا برنوس الستر
     
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    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:41
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    اخرتها حفره وكفن علاه التكبر !
    الِلي باغيۃ تنستر مش كيما هك
    ربي يهديهم
     
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    زهرة البليدة, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:44
    #8
  9. جليلوس

    جليلوس
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    يا ليليا افهميني الطفلة قابلة
    السيد ويماه ماقبلوش يا ودي علاش تقطعوا بمكتوبها حرام عليهم
    راني عارف كلش وكل كلمة قلتيها راني معاك فيها ... بصح ماتنسايش ربي يرزق وربي يقطع الرزق
    انا خالتي راجلها مكان يخدم والوا مسكين يلا جاب فطور مايجيبش العشا وكل يوم هاااك حتى ربي رزقو بخبزة ياكل منها الحلال

    اودي انا مانحبش هاد التكبر تاع ناس كيما هادو صح خممو في صوالح وفي مستقبل بنتهم
    مي زوجها وربي يفتح عليها وعليه ماتحصيش تكون باب خير هي وربي يرزقو بخدمة يكون منها شهرية ومضمون

    الله يهدينا والله راسك يحبس من هاد القوم
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:48
    #9
  10. جليلوس

    جليلوس
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    خويا حكيم
    عجبني الرد تاعك جبتها gد gد والله
    قالك سيد الرجال خديمهم ... الماصو راه يدخل اللويز من يدو
    والله لي تتكبر على راجل باغيها يجيها عرة الرجال مانيش نلوم في بنات دروك
    يا خويا السيد طالب الحلال علاش توقفلها يماها وخوها في الطريق زوجها
    المهم السيد يصلي متربي ناس تعرفو بأخلاقو وخدام عند روحو شا خصه آآآه

    اودي الله يبعد علينا كي نشوف هاكا تقول راني هاكا باير خيير
    براسي ماعندي ماخصني

    صحيت حكيم خيي :cool:
     
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    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:53
    #10
  11. جليلوس

    جليلوس
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    اودي شكون راه داير حساب لديك الحفرة
    خليهم غرتهم الدنيا و ووسخ الدنيا ... ربي يخلص

    الزواااج مابقا كي بكري كلش راح وراحت بنتو
    آمين يااارب
    شكرا خيتي زهرة
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 16:54
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    آمين كاين منهم بزاف
    ربي يعوضو أو يحنن قلبهم ويقبلولو
     
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    ليليا مرام, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:06
    #12
  13. جليلوس

    جليلوس
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    ها والله نتاع الصح
    ربي يهديهم ... زعما يعاود يروح ليهم ماشكيتش

    الله يرزقو ماخير منها
     
    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:10
    #13
  14. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    دراهم لي يدخلهم الماصو واحد مايدخلهم وربي هو الرزاق بصح الناس عقليات مثلا انا نبغي خدام الشهرية مهما كانت خدمته يا لوكان عساس المهم خدام..
     
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    بشرى ملاك, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:43
    #14
  15. جليلوس

    جليلوس
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    شفتي كيفاه
    الله يهدينا ويرزق كل واحد حساب قلبو
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:48
    #15
  16. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    عادى اخى بعض النساء مراض
    يبقي لى يخطب ما يوافقوش حتى تكبر الطفلة وما يزيدش يحوس عليها حتى واحد
    انا خطبت من قبل وما قبلوش .. الطفلة حكيت معاها قالت قابلة
    لاكن عماتها وخالتها وجدودها وجدود جدودها قالولها لا خخخ
     
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    Ma$Ter, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:49
    #16
  17. جليلوس

    جليلوس
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    جزر القمر
    كي يكون الحكم للنسا
    زير السنتورة ومادورش موراك خويا
    هههههههههه العجب والله
    الله يقدرك ويكملك ماتتمنى
     
    جليلوس, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:51
    #17
  18. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    وي
    انا اصلا ما نحبش هاذ النوع لي يتحكمو فيه الاقارب بزاف
    ربي يجيب الخير
     
    Ma$Ter, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:57
    #18
  19. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الأرض
    والله عجب
    هذي حدثت لأحدأقاربي في هذه الأسابيع
    والله تسمع العجب عندما يقول لك أريد ان تعيش إبنتي عيشة هنيئة ولااريد لها التعب مثل حالتي
    ويقول بلسانه لابد أن يكون له عمل ثابت
    معناه أنه يفكر في حياة ابنته المادية
    لاحول ولاقوة إلا بالله
     
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    السحاب العابر, ‏21 ديسمبر 2017 على 17:57
    #19
  20. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    العاصمة ( القبة )
    الله المستعان
    ان كان الله أخر عنه الجميل ليعطيه الأجمل
    فلا ييأس و ليكمل هدفه و طموحه
    في زوجة يسترها و تستره
     
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    *حزن النبلاء*, ‏21 ديسمبر 2017 على 18:19
    #20
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