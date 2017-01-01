== خطبتها وماقبلونيش ==

لا تتعجب ياا اخي رانا في زمن تحير والله

خدمة الماصو اشرف خدمة وفيها درااهم واليد نتاعو مالغري بخبشة ملبزة لكن قبلها الرسول يوما ما

وقال هتان يدان يحبهما الله ورسوله

العمل هو ازمة فتيات اليوم والوالدين نتاعهم يعني

كامل الناس يحبو بناتهم يتزوجو بشهاار ومسوري وبلا بلا بلا

اما اللي يخدم بذراعو يعني مهن حرة ماعندوش الحق في الزواج لكن للصراحة هو قبل لا يخطب كان لازم يعرف

عقلية الرجال اللي حول هذه الطفلة يعني خوها وبوها باسكو اذا خطبت بنت من باباها وخوها تحت امرة الام

هنا ما تستنى والو

والحمد لله تقدم للاب نتاعي كذالك واحد نعرفوه من بعيد وعطينالو ختي فقط لانو راجل وخدام بذراعو

وويوم من الاياام جاني وحد السيد قلي كانو شي نااس يحسبوك مستحيل تمدو الطفلة كي شغل زعما نحن من نوعية

الرجل الشهار والطبيب قتلو انسان معروف في اوساط المجتمع نتاعو بلي راجل

والسيد ماهوش اللي قال يصرف عليه باباه المهم يخدم بعرق جبينو وتاكل معاه ختي خبزة حلالية

وهذاك هو الصح ربي يهدينا ..

الصراحة انا لو كنت في مثل هذا الموقف ويرجعوني ع جال خدمتي مانبكيش وانما نمركي في الكارني نتاع الكريدي

باش نخلصهم من بعد ..صحيت خويا جليلو ​