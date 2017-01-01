== خطبتها وماقبلونيش ==

سلام عليكم خاوتي ياو صباح الخير عليكم راني في يامات سمعت واحد نعرفو عجباتو وحدة وبغا يخطبها سقسى السيد على الطفلة لقاها ماهيش مخطوبة ارسل مواليه باش يخطبوهاله .... معليناش هادا ماشي موضوعنا بصح البروبلام وين راه يماها مابغاتوش واش السبة ؟؟ قالك السيد يخدم " ماصّو " أي بناء ، حتى خو الطفلة مابغاش قالهم انا مانمدش ختي تعيش في " ميزيرية " !!!! دروك حالة الشاب النفسية سيئة، بسبب انه اعجب بفتاة ولما أراد الحلال واكمال نصف دينه تم رفضه لسبب غير معقول. ياخاوتي جاوبوني لا بغيتو ربي هل خدمة "الماصو" عيب وحرام؟؟؟ هل يقبل أو يرفض الرجل بسبب نوعية مهنته وعمله؟ أم لخلقه ودينه؟ لماذا انقلبت الموازين كلها؟؟؟؟ لماذا في وقتنا الحاضر وقت التحضر والفطنة لازال ناس مثل هذه العائلة يرفضون الرجل لانه "ماصو"؟؟؟؟ هل كل امرأة متزوجة من "ماصو" راها في ميزيرية؟؟؟؟؟ وين راه زمان كان الزواج استقرار علاش كلشي اليوم بالمظاهر كل ما نقوله ربي يجيب الخير ويلطف ويهدينا ويتولنا لعيوبنا...... بانتظار آرائكم اخوتي تحيتي