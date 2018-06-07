كميرا كاشي حاب نغادر اللمة ( الضحية لؤلؤة قسنطينة)

السلام عليكم اختي مريومة و صح فطورك

كيف حالك ألنت و كل العايلة الكريمة

أختي ممكن تتسائلي لماذا أنا اليوم داخل ألى اللمة و لست مع صلاة التراويح

كالعادة

ماراحش نطول عليك أختي محتاجك تعطيني رأيك في أمر مهم و مصيري بالنسبة لي أختي



أيام اللي كانت اللمة مغلقة أنا زعفت و غاضني الحال

و انا لي كنت ماد كل جهدي و تعبي و وقتي للمة

تعرفيني كتبت مواضيع بالعشرات حصرية و جديدة و تعبت في مراقبة اللمة

و تعرفي قداش رديت على إستفسارات الأعضاء و تعرفي قداش مسابقات قمت بيها

الحمد لله كان المقابل أني عرفت إخوة و أخوات مثلكم جدا رائعين

لكن في الاخير تغلق اللمة بلا سابق إنذار

شي أحزنني كثيرا و خلى جرح في قلبي

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بلاا ما نطول عليك في تلك الفترة دخلت في منتدى بديت نكتب فيه

الحقيقة الإدارة ثماك رحبت بيا و عرضو علي منصب في الإدارة

طبعا رايح يكون بعد مدة قليلة يعني لما يضمنوا أني رايح نكون مخلص ليهم

و هذا لي صرا قدرت خلال هاذ الفترة نكتب سلسلات و فعلت بعض الأمور

كخيمة رمضان و بعض المسابقات و اليوم وصلتي هاذ الرسالة من ادارة المنتدى الجديد

مانيش حاب نذكر اسمه

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السلام عليكم و بعد

تكون إدارة المنتدى شاكرة لسيادتكم لو تقبلون منصب

شرطي المنتدى

و هذا لحاجة المنتدى و لمصلحته لأن المنصب فارغ منذ إستقالة المعني سابقا

و من خلال مواضيعكم و مواقفكم تبين لنا أنك العضو المناسب لهذا المنصب

و كذالك سنكم مناسب لأدارة هذا المنصب و كذا الخبرة التي تتمتعون بها

ننتظر ردكم خلال 24 ساعة لبدء إجراءات الترقية

و شكرا لكم مسبقا

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أختي أنا محتار هل أقبل بالعرض بما فيه من روح و تحدي جديد إضافة النشاط الكبير الذي يوجد في هذا المنتدى

لكن لو قبلت بيه رايح نكون مخلص لهم و هذا يدفعني ألى الإنسحاب من اللمة

لكي أوفر كل جهدي و وقتي للمنتدى الآخر

من ناحية أخرى مازلت زعفان من الإدارة السابقة لكن راني حزين ممكن رايح يقل لقائي بالإخوة الرائعين

في اللمة

الله يرضى عليك نصحيني اختي واش نعمل