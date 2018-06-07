كميرا كاشي حاب نغادر اللمة ( الضحية لؤلؤة قسنطينة)

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
طبعا تعودنا خلال هذا الشهر الفضيل على متابعة مقال الكميرا كاشي من إعداد الأختين المجرمتين
@عآشقة الجنـة و @لؤلؤة قسنطينة
اللتان أبدعتا في الإطاحة بالإخوة و الأخوات تباعا
بقيت نخمم باش ناخذ بثأر الإخوة و فعلا جاتني فكرة جهنمية و قلت لازم نخلي لؤلؤة تتخلع الليلة
بلا ما نطول عليكم
نخليكم مع الرسالة الأولى
السلام عليكم اختي مريومة و صح فطورك
كيف حالك ألنت و كل العايلة الكريمة
أختي ممكن تتسائلي لماذا أنا اليوم داخل ألى اللمة و لست مع صلاة التراويح
كالعادة
ماراحش نطول عليك أختي محتاجك تعطيني رأيك في أمر مهم و مصيري بالنسبة لي أختي
أيام اللي كانت اللمة مغلقة أنا زعفت و غاضني الحال
و انا لي كنت ماد كل جهدي و تعبي و وقتي للمة
تعرفيني كتبت مواضيع بالعشرات حصرية و جديدة و تعبت في مراقبة اللمة
و تعرفي قداش رديت على إستفسارات الأعضاء و تعرفي قداش مسابقات قمت بيها
الحمد لله كان المقابل أني عرفت إخوة و أخوات مثلكم جدا رائعين
لكن في الاخير تغلق اللمة بلا سابق إنذار
شي أحزنني كثيرا و خلى جرح في قلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلاا ما نطول عليك في تلك الفترة دخلت في منتدى بديت نكتب فيه
الحقيقة الإدارة ثماك رحبت بيا و عرضو علي منصب في الإدارة
طبعا رايح يكون بعد مدة قليلة يعني لما يضمنوا أني رايح نكون مخلص ليهم
و هذا لي صرا قدرت خلال هاذ الفترة نكتب سلسلات و فعلت بعض الأمور
كخيمة رمضان و بعض المسابقات و اليوم وصلتي هاذ الرسالة من ادارة المنتدى الجديد
مانيش حاب نذكر اسمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم و بعد
تكون إدارة المنتدى شاكرة لسيادتكم لو تقبلون منصب
شرطي المنتدى
و هذا لحاجة المنتدى و لمصلحته لأن المنصب فارغ منذ إستقالة المعني سابقا
و من خلال مواضيعكم و مواقفكم تبين لنا أنك العضو المناسب لهذا المنصب
و كذالك سنكم مناسب لأدارة هذا المنصب و كذا الخبرة التي تتمتعون بها
ننتظر ردكم خلال 24 ساعة لبدء إجراءات الترقية
و شكرا لكم مسبقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أختي أنا محتار هل أقبل بالعرض بما فيه من روح و تحدي جديد إضافة النشاط الكبير الذي يوجد في هذا المنتدى
لكن لو قبلت بيه رايح نكون مخلص لهم و هذا يدفعني ألى الإنسحاب من اللمة
لكي أوفر كل جهدي و وقتي للمنتدى الآخر
من ناحية أخرى مازلت زعفان من الإدارة السابقة لكن راني حزين ممكن رايح يقل لقائي بالإخوة الرائعين
في اللمة
الله يرضى عليك نصحيني اختي واش نعمل
كيف حالك ألنت و كل العايلة الكريمة
أختي ممكن تتسائلي لماذا أنا اليوم داخل ألى اللمة و لست مع صلاة التراويح
كالعادة
ماراحش نطول عليك أختي محتاجك تعطيني رأيك في أمر مهم و مصيري بالنسبة لي أختي
أيام اللي كانت اللمة مغلقة أنا زعفت و غاضني الحال
و انا لي كنت ماد كل جهدي و تعبي و وقتي للمة
تعرفيني كتبت مواضيع بالعشرات حصرية و جديدة و تعبت في مراقبة اللمة
و تعرفي قداش رديت على إستفسارات الأعضاء و تعرفي قداش مسابقات قمت بيها
الحمد لله كان المقابل أني عرفت إخوة و أخوات مثلكم جدا رائعين
لكن في الاخير تغلق اللمة بلا سابق إنذار
شي أحزنني كثيرا و خلى جرح في قلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلاا ما نطول عليك في تلك الفترة دخلت في منتدى بديت نكتب فيه
الحقيقة الإدارة ثماك رحبت بيا و عرضو علي منصب في الإدارة
طبعا رايح يكون بعد مدة قليلة يعني لما يضمنوا أني رايح نكون مخلص ليهم
و هذا لي صرا قدرت خلال هاذ الفترة نكتب سلسلات و فعلت بعض الأمور
كخيمة رمضان و بعض المسابقات و اليوم وصلتي هاذ الرسالة من ادارة المنتدى الجديد
مانيش حاب نذكر اسمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم و بعد
تكون إدارة المنتدى شاكرة لسيادتكم لو تقبلون منصب
شرطي المنتدى
و هذا لحاجة المنتدى و لمصلحته لأن المنصب فارغ منذ إستقالة المعني سابقا
و من خلال مواضيعكم و مواقفكم تبين لنا أنك العضو المناسب لهذا المنصب
و كذالك سنكم مناسب لأدارة هذا المنصب و كذا الخبرة التي تتمتعون بها
ننتظر ردكم خلال 24 ساعة لبدء إجراءات الترقية
و شكرا لكم مسبقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أختي أنا محتار هل أقبل بالعرض بما فيه من روح و تحدي جديد إضافة النشاط الكبير الذي يوجد في هذا المنتدى
لكن لو قبلت بيه رايح نكون مخلص لهم و هذا يدفعني ألى الإنسحاب من اللمة
لكي أوفر كل جهدي و وقتي للمنتدى الآخر
من ناحية أخرى مازلت زعفان من الإدارة السابقة لكن راني حزين ممكن رايح يقل لقائي بالإخوة الرائعين
في اللمة
الله يرضى عليك نصحيني اختي واش نعمل
هههههههههههههههه
المهم ردت لؤلؤة بها الرسالة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خويا الامين مساء النور وصح فطورك
ان شاء الله احوالك بخير خويا وصحتك بخير!
والحمد لله خويا يسقسي عليك الخير وشكرا على ثقتك فيا
شوف خويا الامين من اللخر لو كنت مكانك مستحيل نبعد على اللمة مهما يكن
اكيد من حقك تختار المنتدى لي تحب واكيد من حقك تشارك في منتديات اخرى واحد ما يسالك
كذلك من حقك تزعف من ادارة اللمة بسبب الغلق المفاجئ وهادي قلتهالهم مباشرة نهار تفتحت اللمة
قلتلهم ماغاضنيش الغلق فنحن نقدر الظروف
لكن معليش لي فات مات، في النهاية نقدروش ننكرو جهودهم المبذولة
لكن الاهم انو اللمة رجعتلنا وعاودنا تلمينا ولي فات مات رانا ولينا كيما زمان والحمد لله
درك القرار يرجع ليك خويا، اذا قادر تبعد على اللمة وتختار منصب آخر في منتدى آخر فهذا من حقك وواحد مايسالك
واذا قررت تفضل اللمة على اي منتدى فكذلك حقك وواحد مايسالك، والشي لي قدمتو للمة يا خويا رايح يبقالك أجر ورايح يكون في ميزان حسناتك
ونتا درتو لأنك حاب تديرو ولأنك تحب اللمة وهذا يعتبر فخر لينا وليك
يعني افتخر بيه فقد قدمت الافضل للمنتدى ورايح يبقى جهدك في الذاكرة
اذن خمم مليح وقرر بالشي لي تشوفو مناسب ليك نتا ان شاء الله
خويا الامين مساء النور وصح فطورك
ان شاء الله احوالك بخير خويا وصحتك بخير!
والحمد لله خويا يسقسي عليك الخير وشكرا على ثقتك فيا
شوف خويا الامين من اللخر لو كنت مكانك مستحيل نبعد على اللمة مهما يكن
اكيد من حقك تختار المنتدى لي تحب واكيد من حقك تشارك في منتديات اخرى واحد ما يسالك
كذلك من حقك تزعف من ادارة اللمة بسبب الغلق المفاجئ وهادي قلتهالهم مباشرة نهار تفتحت اللمة
قلتلهم ماغاضنيش الغلق فنحن نقدر الظروف
لكن معليش لي فات مات، في النهاية نقدروش ننكرو جهودهم المبذولة
لكن الاهم انو اللمة رجعتلنا وعاودنا تلمينا ولي فات مات رانا ولينا كيما زمان والحمد لله
درك القرار يرجع ليك خويا، اذا قادر تبعد على اللمة وتختار منصب آخر في منتدى آخر فهذا من حقك وواحد مايسالك
واذا قررت تفضل اللمة على اي منتدى فكذلك حقك وواحد مايسالك، والشي لي قدمتو للمة يا خويا رايح يبقالك أجر ورايح يكون في ميزان حسناتك
ونتا درتو لأنك حاب تديرو ولأنك تحب اللمة وهذا يعتبر فخر لينا وليك
يعني افتخر بيه فقد قدمت الافضل للمنتدى ورايح يبقى جهدك في الذاكرة
اذن خمم مليح وقرر بالشي لي تشوفو مناسب ليك نتا ان شاء الله
هههههههههههه
قلت نزيد نفتش بلاك كاش ما نلقى عفسة و نزيد نقلقها
هههههههههههه
المشكلة اختي مانيش قادر نقرر وحدي هاذاك علاه راسلتك
محتاج رايك اختي
راني نتفكر في الاخوة اللي في المة خصوصا المهابيل نتاع اللمة خصوصا لما يتلموا في موضوع واحد يبداو في الهبال نتفكر حبهم البريء و طيبتهم و اخلاقهم بصدق نحبهم بزاااف بزاااف
و من ناحية اخرى حاس روحي محتاج للتغيير و لروح جديدة و لنفس جديد للكتابة الحصرية
واش نختار قلبي ام عقلي اختي مريم ام نأجل الامر و نشوف
محتاج رايك اختي
راني نتفكر في الاخوة اللي في المة خصوصا المهابيل نتاع اللمة خصوصا لما يتلموا في موضوع واحد يبداو في الهبال نتفكر حبهم البريء و طيبتهم و اخلاقهم بصدق نحبهم بزاااف بزاااف
و من ناحية اخرى حاس روحي محتاج للتغيير و لروح جديدة و لنفس جديد للكتابة الحصرية
واش نختار قلبي ام عقلي اختي مريم ام نأجل الامر و نشوف
إذا تلاقاو في موضوع رايح يتحول إلى مستشفى المجانين هههههه
والله يا خويا صدقني انا عن نفسي اللمة مانبدلهاش بأي منتدى
بصح اذا كنت محتاج تغيير صح فهذا يرجع ليك نتا
أنا من رأيي الجهود الكبرى لي ناوي تبذلها في منتدى آخر حطها في المنتدى تاعنا
خاصة انو محتاج نشاط وتعاون منا، ماننكرش انك قاعد تقدم لي عليك لكن المنتدى مازال محتاجك
اذا حبيت تشارك في منتدى خلاف باه تغير جو معليش لكن موقع حساس كيما لي مدهولك رايح يخليك تضطر تبعد على اللمة
واللمة كيما قتلك محتاجتك بزاااف، ارجع ليها احسن
هادا من رايي وزيد خمم مليح خاطر القرار يرجع ليك ونتا لي تشوف واش يناسبك
واذا كنت قادر على دورين في آن واحد فشارك هنا ولهيه لكن هذا رايح يتعبك بزاف
بصح اذا كنت محتاج تغيير صح فهذا يرجع ليك نتا
أنا من رأيي الجهود الكبرى لي ناوي تبذلها في منتدى آخر حطها في المنتدى تاعنا
خاصة انو محتاج نشاط وتعاون منا، ماننكرش انك قاعد تقدم لي عليك لكن المنتدى مازال محتاجك
اذا حبيت تشارك في منتدى خلاف باه تغير جو معليش لكن موقع حساس كيما لي مدهولك رايح يخليك تضطر تبعد على اللمة
واللمة كيما قتلك محتاجتك بزاااف، ارجع ليها احسن
هادا من رايي وزيد خمم مليح خاطر القرار يرجع ليك ونتا لي تشوف واش يناسبك
واذا كنت قادر على دورين في آن واحد فشارك هنا ولهيه لكن هذا رايح يتعبك بزاف
لكن جا ردي عليها أقوى
للأسف أختي مريومة
تأخرتي علي بالرد و راني ضغطت على الموافقة
للاسف هته آخر اللحظات معاكم في اللمة
أختي مريم تأكدي أني كنت صادق معاكم كلكم و حبيتكم كلكم كيما عايلتي و عمري ما أذيت أو أسأت الأدب معاكم
و راني مسامح كل واحد غلط في حقي
اللمة كانت قصة مليحة في حياتي و ما راحش ننسى هته السنوات اللي فوتها معاكم
وصلت لنقطة النهاية
في الأخير خبريني إذا كاين واحد راه منوي مني أو غلطت في حقه باش نراسله الآن
و انت غدوة كتبي رسالة نيابة عني للإدارة و لكل اهل اللمة و اعتذريلي منهم كااامل
بلا ما ننسى لما تدخل ليليا اختي الكحلوشة سلميلي عليها بززااف
و انت كذالك كنت فعلا نعم الاخت و ماراحش ننساكم
تأخرتي علي بالرد و راني ضغطت على الموافقة
للاسف هته آخر اللحظات معاكم في اللمة
أختي مريم تأكدي أني كنت صادق معاكم كلكم و حبيتكم كلكم كيما عايلتي و عمري ما أذيت أو أسأت الأدب معاكم
و راني مسامح كل واحد غلط في حقي
اللمة كانت قصة مليحة في حياتي و ما راحش ننسى هته السنوات اللي فوتها معاكم
وصلت لنقطة النهاية
في الأخير خبريني إذا كاين واحد راه منوي مني أو غلطت في حقه باش نراسله الآن
و انت غدوة كتبي رسالة نيابة عني للإدارة و لكل اهل اللمة و اعتذريلي منهم كااامل
بلا ما ننسى لما تدخل ليليا اختي الكحلوشة سلميلي عليها بززااف
و انت كذالك كنت فعلا نعم الاخت و ماراحش ننساكم
مسكيييينة لؤلؤة راهي مأمنا و تحاول تقنعني
ههههههههههه
يا خويا استنى واش لي وداع ودموع ههه
في بالك نطلقوك هكاك ! حنا مانطلقوش اعضانا شكون هادو لي حابين يديوك
نهجمو عليهم ونسترجعوك هههه
وانا تحبني نحط رسالة لأهل اللمة ونقولهم الامين راح باه ياكلوني! هههه تعرفهم فضوليين كي حالتي ويحبوك
مايعياو جايينك للدار يخطفوك ههه خبرهم نتا خير
واصلا خويا الامين حتى ولو راك رايح تشارك في منتدى خلاف هادا مايعنيش انك تخلي منتدانا نهائيا وتودعنا، اصلا روح انسحب من العرض هادا تاع المنتدى الاخر وارجع لينا
هادا زعما لي قتلك شوف لي يناسبك هههه
واكيد خويا بلا ماتقولها حنا ما نشهدولك غير بالخير وراك تعرف مكانتك عندنا مليييح
راك خونا عند ربي ومستحيل نسمحو فيك مهما يكن
في بالك نطلقوك هكاك ! حنا مانطلقوش اعضانا شكون هادو لي حابين يديوك
نهجمو عليهم ونسترجعوك هههه
وانا تحبني نحط رسالة لأهل اللمة ونقولهم الامين راح باه ياكلوني! هههه تعرفهم فضوليين كي حالتي ويحبوك
مايعياو جايينك للدار يخطفوك ههه خبرهم نتا خير
واصلا خويا الامين حتى ولو راك رايح تشارك في منتدى خلاف هادا مايعنيش انك تخلي منتدانا نهائيا وتودعنا، اصلا روح انسحب من العرض هادا تاع المنتدى الاخر وارجع لينا
هادا زعما لي قتلك شوف لي يناسبك هههه
واكيد خويا بلا ماتقولها حنا ما نشهدولك غير بالخير وراك تعرف مكانتك عندنا مليييح
راك خونا عند ربي ومستحيل نسمحو فيك مهما يكن
و هنا يموت قاسي سعيد خخخخخخخخخخخخ
أنا ماني خاسر والو نزيد نقبش مشاعرها و نخلعها
الله يحفظك اختي
ها المشكلة في اللمة انها ارضها طيبة و ريحتها طيبة و اهلها طيبين
و اللي يكون صح صادق فيها و مع اهلها مثل الشجرة اللي تكون في ارض و تربة متعودة عليها
اذا نقلتها لأرض خلاف راح تموت
آآآآآآآآآه مانيش عارف واش ندير حاس روحي تكبلت
السيد في المنتدى الآخر عنده طموح كبييير و المنتدى هناك فيه صحافيين و اعضاء من جنسيات عربية
كثيرة .. صح الناس ثمة مثل الآلات ما عندهم هاذاك الاحساس بالأخوة او الحنية او الضحك او المزاح
او الدموع يعني كتابة و ردود و هاديك الضحكة مثل هههههههههههه لا توجد مطلقا و تعتبر رد مخالف
يجب على المراقب حذفه
ها المشكلة في اللمة انها ارضها طيبة و ريحتها طيبة و اهلها طيبين
و اللي يكون صح صادق فيها و مع اهلها مثل الشجرة اللي تكون في ارض و تربة متعودة عليها
اذا نقلتها لأرض خلاف راح تموت
آآآآآآآآآه مانيش عارف واش ندير حاس روحي تكبلت
السيد في المنتدى الآخر عنده طموح كبييير و المنتدى هناك فيه صحافيين و اعضاء من جنسيات عربية
كثيرة .. صح الناس ثمة مثل الآلات ما عندهم هاذاك الاحساس بالأخوة او الحنية او الضحك او المزاح
او الدموع يعني كتابة و ردود و هاديك الضحكة مثل هههههههههههه لا توجد مطلقا و تعتبر رد مخالف
يجب على المراقب حذفه
ههههههههههه حاسبتني رايح نولي المنفلوطي في منتدى آخر
و نولي مشهور و نروح للعالمية هههههههههههه
على هادي قتلك شوف المكان لي تلقى روحك فيه مرتاح نفسيا
كيما الانسان في حياتو، ساعات تلقى واحد عايش في بيت بسيط وفرحان بسبب المشاعر لي بينو وبين عايلتو
وواحد خلاف عندو قصر لكن حزين لانو ماكانش مشاعر
مادام لقيت راحتك هنا ولقيت نفسك مع ناسك كمل معاهم لأنو فعلا فراقك ماش سهل ووجودك عندو معنى
تفكر لما تغلق اللمة وكنا نبكيو غير باه نلقاو واحد فينا
مالازمش درك نخليو بعضانا بسهولة، زيد قولهم يعطيوك وقت ونتا فكر مليح لمستقبلك سواء داخل اللمة او في منتدى اخر
كيما الانسان في حياتو، ساعات تلقى واحد عايش في بيت بسيط وفرحان بسبب المشاعر لي بينو وبين عايلتو
وواحد خلاف عندو قصر لكن حزين لانو ماكانش مشاعر
مادام لقيت راحتك هنا ولقيت نفسك مع ناسك كمل معاهم لأنو فعلا فراقك ماش سهل ووجودك عندو معنى
تفكر لما تغلق اللمة وكنا نبكيو غير باه نلقاو واحد فينا
مالازمش درك نخليو بعضانا بسهولة، زيد قولهم يعطيوك وقت ونتا فكر مليح لمستقبلك سواء داخل اللمة او في منتدى اخر
إإييييه فكرتيني نهار كنا كامل نبكو ههههههههههه
لما دخلت المجموعة و الله كنت حاس روحي هامل و مفقود كي لقيتكم
و الله فرحت من قلب قلبي هههههههههههه الكل بكى في ديك اللحظة
هاذاك
علاه
ما
نقدرش
نبعد
اللمةو
نقولك
راكي
شاركتي
في
الكميرا كاشي هههههههههههههههههههههههه
لما دخلت المجموعة و الله كنت حاس روحي هامل و مفقود كي لقيتكم
و الله فرحت من قلب قلبي هههههههههههه الكل بكى في ديك اللحظة
هاذاك
علاه
ما
نقدرش
نبعد
اللمةو
نقولك
راكي
شاركتي
في
الكميرا كاشي هههههههههههههههههههههههه
عرفت أن قلبها صغير لا يتحمل قلت نحبس هنا و نخلي الطفلة ترتاح هههههههههههه
اه يا خويا الامين ههههه وانا قلت رايح صح يارب نحكموه يعودو يخطفوهولنا
ديجا اهل اللمة كي اللاعبين من المفروض لي يحب يديهم يسلك عليهم ههههه
وفرحانة انو مجرد مقلب برك على الاقل ماخسرناش عضو مميز كيما نتا فانت تستحق الاحترام والتقدير والله
ونعزوك ونعتابروك خونا تاع الصح ولي يضرك يضرنا
ديجا اهل اللمة كي اللاعبين من المفروض لي يحب يديهم يسلك عليهم ههههه
وفرحانة انو مجرد مقلب برك على الاقل ماخسرناش عضو مميز كيما نتا فانت تستحق الاحترام والتقدير والله
ونعزوك ونعتابروك خونا تاع الصح ولي يضرك يضرنا
ما تخافيش لؤلؤة هنا يموت قاسي و ما نظنش كاين واحد يبدل ها اللمة العزيزة
ههههههههههههه
بصح كل يوم نتأكد من معدنها الثمين ها الطفلة
و من دوكا نتفاهموا لؤلؤة أنا الولي نتاعها الشرعي
و اللي يحب يخطبها يتصل بي أنا
و نتفاهموا من دوك مهر أختي لؤلؤة غااااالي و كبيييير هههههههههههههه
سلاااااااااام