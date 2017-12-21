اكتشاف نظام نجمي يشبه نظام الشمس على بعد 2545 سنة ضوئية

إلياس

إلياس

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بعيد يشبه نظامنا الشمسي، ويتكون من ثمانية كواكب تدور حول نجم.

ووفقاً لما نشره موقع science post المتخصص، فقد كشفت ناسا أن النجم كيبلر-Kepler-90 الذي تدور حوله الكواكب أكبر وأكثر سخونة قليلاً من شمسنا.

ويقع النجم على مسافة 2545 سنة ضوئية، لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبة النظام الشمسي المعروف لكوكب الأرض.

وأشار علماء الفضاء في ناسا، إلى أن نظام النجم "كيبلر-90" بمثابة نسخة مصغرة من نظامنا الشمسي.

وتمكنت ناسا من العثور على كوكب جديد بحجم الأرض، يدعى "كيبلر 80جي"، يدور حول نجم مختلف.

يذكر أنه تم توثيق ما يقرب من 3500 كوكب خارج المجموعة الشمسية
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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أنثى
السلام عليكم
خرطي اخي الكريم
من عوايد وهوما يخرطو يورو للناس واش يبغو بوريو والامور الثابتة صح وماتخدمش مصلحتهم مايوروهاش
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,777
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم
خرطي اخي الكريم
من عوايد وهوما يخرطو يورو للناس واش ا بوريو والامور الثابتة صح وماتخدمش مصلحتهم مايوروهاش
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اوافقك الراي اختي هذا ما استنتحه بعد ما قرات عدة مرات الموضوع
 
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