اكتشاف نظام نجمي يشبه نظام الشمس على بعد 2545 سنة ضوئية

ووفقاً لما نشرهالمتخصص، فقد كشفت ناسا أن النجم كيبلر-Kepler-90 الذي تدور حوله الكواكب أكبر وأكثر سخونة قليلاً من شمسنا.ويقع النجم على مسافة 2545 سنة ضوئية، لكن النظام الكوكبي الذي يدور حوله يشبة النظام الشمسي المعروف لكوكب الأرض.وأشار علماء الفضاء في ناسا، إلى أن نظام النجم "كيبلر-90" بمثابة نسخة مصغرة من نظامنا الشمسي.وتمكنت ناسا من العثور على كوكب جديد بحجم الأرض، يدعى "كيبلر 80جي"، يدور حول نجم مختلف.يذكر أنه تم توثيق ما يقرب من 3500 كوكب خارج المجموعة الشمسية