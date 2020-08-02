الغروب في المريخ

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الغروب في المريخمن المثير للاهتمام أن الأرض والمريخ هما المكانان الوحيدان في النظام الشمسي اللذين لديهما غروب الشمس يمكننا مراقبته ، المريخ صحراء شديدة البرودة ،الأرض مليئة بالماء والحياة ، ولكن هناك اختلاف غريب آخر ، على سطح المريخ ، بينما تكون السماء حمراء خلال النهار ، تكون غروب الشمس زرقاء ، والسبب في ذلك هو أن جزيئات الغبار تصنع دائمًا هالة زرقاء حول الشمس على كوكب المريخ ، ولكن من السهل رؤية الهالة فقط عندما يمر الضوء عبر كل الغبار أثناء المرور فوق الأفق .غروب الشمس الازرق في المريخوالسبب وراء ذلك مشابه لكون سماء الأرض زرقاء وغروب الشمس حمراء ، ضوء الشمس ينثر بناءً على ما يوجد في الغلاف الجوي ، يتألف ضوء الشمس من ضوء العديد من الأطوال الموجية المختلفة ، وجزيئات الغبار تتفاعل فقط مع موجات محددة ، تشتت الضوء بواسطة هذه الجسيمات هو سبب هذا اللون .تتمتع غروب الشمس على الأرض بلون أحمر أو برتقالي أو ذهبي لأن ضوء الشمس يمر عبر الكثير من الغلاف الجوي لأنه يأتي فوق الأفق بحيث يتشتت كل الضوء الأزرق.وعلى العكس من ذلك ، الغلاف الجوي للمريخ ضعيف للغاية ، ضغطه يعادل حوالي 1 بالمائة من الغلاف الجوي للأرض ، وهي مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون ولديها الكثير من الغبار ، يميل هذا الغبار الناعم إلى تشتيت الضوء الأحمر بحيث تظهر السماء حمراء ، مما يسمح للضوء الأزرق بالمرور ، على الأرض ، هو العكس. يرتد الضوء الازرق عن جزيئات الهواء مما يمنح سماء الأرض لونها المميز.عند ضوء غروب الشمس لديها مسافة أطول للعبور داخل الغلاف الجوي ، لذلك تتشتت بشكل أكثر ، وما يبقى هو اللون الذي نراه ، على الأرض ، لدينا مساحة أوسع من اللون الأحمر ، والتي يتم تضخيمها في الواقع بواسطة الرماد من البراكين والغبار من الحرائق ، على كوكب المريخ ، نحصل على لون أزرق بارد.الأمر كله يتعلق بالغبار في هواء المريخ ، يأتي اللون الأزرق من حقيقة أن الغبار الناعم على سطح المريخ هو الحجم المناسب لذلك للضوء الأزرق لاختراق الغلاف الجوي بشكل أكثر كفاءة ، عندما يتشتت الضوء الأزرق ، يبقى أقرب إلى اتجاه الشمس من ضوء الألوان الأخرى ، بقية السماء من الأصفر إلى البرتقالي ، حيث يتناثر الضوء الأصفر والأحمر في جميع أنحاء السماء بدلاً من امتصاصها أو البقاء بالقرب من الشمس ، كما يتم تحديد مدى ارتفاع غبار المريخ في الغلاف الجوي من قبل الفريق العلمي ، وللبحث عن الغبار أو السحب الجليدية . [1]هل وصل الإنسان إلى المريختريد وكالة ناسا أيضًا إرسال رواد فضاء إلى المريخ يومًا ما ، للاستعداد لإرسال البشر إلى المريخ ، تدرس وكالة ناسا أنواعًا جديدة من المنازل حيث يمكن لرواد الفضاء العيش فيها ، يعكف العلماء على دراسة كيف يمكن للناس في الفضاء زراعة النباتات من أجل الغذاء ، وعن طريق متابعة ما يحدث لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ، يكتشف العلماء كيف يؤثر العيش في الفضاء على البشر .ولكن اليوم ، تدور ثلاث مركبات فضائية فوق المريخ أو تدور حوله. تستخدم المركبة الفضائية أدوات علمية لقياس البراكين والأودية والفوهات ودرجة الحرارة وأنواع المعادن على سطح المريخ. كما أنهم يلتقطون الصور ويبحثون عن الماء.يقوم روبوتان متحركان ، يدعى روفرز ، باستكشاف سطح المريخ ، يتجولون عن كثب من أجل التقاط الصور والبحث في تراب الكوكب والصخور ، تستخدم وكالة ناسا هذه المعلومات والصور من المركبة الفضائية لتعلم المزيد عن المريخ. [2]ماذا يسمى كوكب المريخالمريخ الكوكب الرابع في المجموعة الشمسية ، غالبًا ما يطلق على كوكب المريخ اسم “الكوكب الأحمر” لأنه يظهر في السماء كنجم أحمر برتقالي ، تسبب اللون في تسمية الإغريق والرومان اسم إله الحرب ، اليوم ، وبفضل زيارة المركبات الفضائية ، نعلم أن مظهر الكوكب يرجع إلى الصدأ في صخور المريخ .كوكب المريخ هو واحد من أكثر الأجسام التي تم استكشافها في النظام الشمسي ، وهو الكوكب الوحيد الذي أرسل له مركبات متجولة للتجول في المناظر الطبيعية الغريبة. تمتلك وكالة ناسا حاليًا ثلاث مركبات فضائية في المدار ، واحدة على متن مركبة هبوط وواحدة على السطح وأخرى على سطح الأرض هنا على الأرضهذا الكوكب الديناميكي له مواسم وأغطية جليدية قطبية وطقس وأودية وأخرى براكين منقرضة ، دليل على ماض أكثر نشاطًا ، وجد هؤلاء المستكشفون الآليون الكثير من الأدلة على أن المريخ كان أكثر رطوبة ودفئًا ، مع جو أكثر سمكا ، منذ مليارات السنين.تخطط وكالة ناسا لإرسال المزيد من الروبوتات إلى المريخ، ترغب الوكالة في أن تقوم الروبوتات يومًا ما بجمع التربة والصخور المريخية وإعادتها إلى الأرض لدراستها.بدأت المركبة الفضائية MAVEN في الدوران حول المريخ في سبتمبر 2014 ، يدرس MAVEN الغلاف الجوي للمريخ ، ومن المقرر إطلاق مركبة مارسر جديدة في عام 2020. [2]حجم المريخ مقارنة بحجم الأرضبين الكوكبين ، هناك أوجه تشابه في الحجم والميل والبنية والتكوين وحتى وجود الماء على أسطحها ، ومع ذلك ، فإن لديهم أيضًا الكثير من الاختلافات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل العيش على كوكب المريخ ، وهو انشغال متزايد بين العديد من العلماء .الأرض هي خامس أكبر وخامس أكبر كوكب في المجموعة الشمسية وأكبر الكواكب الأرضية ، أما المريخ هو ثاني أصغر كوكب في النظام الشمسي بعد عطارد ، يبلغ حجم كوكب المريخ حوالي نصف الأرض (53 في المائة) ، ولكن نظرًا لأن كوكب المريخ هو كوكب صحراوي ، فإنه يحتوي على نفس الكمية من الأرض الجافة مثل الأرض .من حيث حجمها وكتلتها ، تختلف الأرض والمريخ تمامًا ، يبلغ متوسط نصف قطرها 6371 كم وكتلة 5.97 × 1024 كجم ، يبلغ نصف قطر كوكب المريخ حوالي 3396 كم عند خط الاستواء (3376 كم في المناطق القطبية) ، وهو ما يعادل حوالي 0.53 أرض ، ومع ذلك ، تبلغ كتلته 6.4185 × 10² ³ كجم فقط ، وهو ما يعادل حوالي 10.7٪ من كتلة الأرض.وبالمثل ، فإن حجم الأرض ضخم 1.08321 × 1012 كيلومتر مكعب ، والذي يعمل على 1.083 مليار كيلومتر مكعب ، وبالمقارنة ، يبلغ حجم كوكب المريخ 1.6318 × 10¹¹ كيلومتر مكعب (163 مليار كيلومتر مكعب) وهو ما يعادل 0.151 أرضًا ، بين هذا الاختلاف في الحجم والكتلة والحجم ، تبلغ جاذبية سطح المريخ 3.711 م / ث² ، والتي تعمل على 37.6٪ من الأرض (0.376 جم).في أقصى مسافة من الشمس ، يدور كوكب المريخ على مسافة تقارب 249،200،000 كيلومتر (1.666 AU) ، عندما تكون قريبة من الشمس ، تدور حول مسافة 206،700،000 كم تقريبًا (1.3814 AU). في هذه المسافات ، الأرض لها فترة مدارية 365.25 يومًا ، بينما للمريخ فترة مدارية 686.971 يومًا (1.88 سنة أرضية).بينما تستغرق الأرض 23 ساعة و 56 مترًا بدقة و 4 ثوانٍ لإكمال دوران فلكي واحد (0.997 يومًا أرضيًا) ، يقوم كوكب المريخ بنفس الشيء في حوالي 24 ساعة و 40 دقيقة ، وهذا يعني أن يوم المريخ قريب جدًا من يوم واحد على الأرض. 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