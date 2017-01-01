السلام عليكم جميعا.

مساء الورد أو مساء الشتاء البارد على اللمة وأهلها

بما أنها إحصائيات السنة وكما كانت لكم كأعضاء بصمة

لنا طاقم إدارة يسهر على رقي هذا المنتدى معكم وبكم ومنكم وإليكم

لهذا فكرت في هذا الموضوع



مشرف في ضيافة لماوي .....حصيلة 2017