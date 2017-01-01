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مشرف في ضيافة لماوي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 22:31.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم جميعا.
    مساء الورد أو مساء الشتاء البارد على اللمة وأهلها
    بما أنها إحصائيات السنة وكما كانت لكم كأعضاء بصمة
    لنا طاقم إدارة يسهر على رقي هذا المنتدى معكم وبكم ومنكم وإليكم
    لهذا فكرت في هذا الموضوع

    مشرف في ضيافة لماوي .....حصيلة 2017


    سوف يقوم كل عضو بإستضافة مشرف أو مراقب أو مترشح للإشراف

    يذكر ما قام به..... سلبياته .....ربما نقطة خلاف معه .....تقييمه ..
    خلاصة القول كل عضو يختار مشرف
    لن أقترح أسماء بل أترك لكم حرية الإختيار
    ومن خلالكم المشرف المتحصل على أحسن الآراء هو بنظركم أحسن مشرف لعام 2017

    العضو أساس المنتدى والمشرف من أعمدتها ولولا الأساس لما كانت الأعمدة وإن لم تكن الأعمدة فلن يكتمل البيت لهذا انتم من الإدارة والإدارة منكم

    مشرف في ضيافة لماوي

    الموضوع لكم وشكرا مسبقا على آرائكم والأكيد الإدارة ستأخذ آرائكم بعين الإعتبار

    تفضلوا منشروا بالشوي برك هههه

    شكرا للجميع
     
    التعديل الأخير: ‏22 ديسمبر 2017 على 22:42
    aljentel, Ma$Ter, لاريمان و 6 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 22:31
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    السلام عليكم و رحمة الله
    موضوع رائع
    ههه
    راني نستنى كاش تمنشير ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏22 ديسمبر 2017 على 22:33
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم.
    تشكر أخي صلاح ممكن تمنشير وممكن العكس سوف نرى
    شكرا
     
    Ma$Ter, ميلينا, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 22:37
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 22:38
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    هايا وين راكم
     
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    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 12:20
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    راني نتقابض مع النت تعرفني نرقد بكري تهرب مجيش حتى وقت رقادي
     
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    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 13:18
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    صراحة أنا نحب استضافة الاخ الكريم @الامين محمد للتعرف عليه اكثر و تقديم
    الشكر له علة مجهوداته في تسيير المنتدى رغم مرضه
     
    Ma$Ter و ليليا مرام معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏23 ديسمبر 2017 على 13:21
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    اهلا و سهلا اختي خدمة الطيبين من أمثالكم تسعدني
    الأهم عندي هو رؤيتكم سعداء في اللمة و رؤية اللمة دائمة العطاء بمساهماتكم و مواضيعكم
    و برقيكم و بأخلاقكم و بالأخوة التي تجمعنا في هذا المكان الطيب
     
    ليليا مرام, Ma$Ter و ميلينا معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2017 على 13:56
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    سلام ميلينا
    ههههه نعسانة ههههه الشعب هذي الايام البرد الرقاد وبيع البلاد هههه
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:22
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    الموضوع انك تذكري رأيك فنشاطه طيلة السنة سلبياته مقترحاتك ليه
    وهو مطالب انو يعطي نوع من برامجوا للسنة الجديدة ان شاء الله
    شكرا لك ميلينا
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:23
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
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    اللمة
    سلام عليكم يا الكحلوش الزواخ
    اصبر تجي تمد سلبياتك بابا نويل قالو يشوفنا سعداء فاقو
    مدنا واش ناوي دير ان شاء الله فالعام الجديد وأهم شي واجهتو فالسنة هذي وما عجبكش يعني متاعب اهم المشاكل هاكا الأعضاء يقدرو تعب المشرف
    شكرا زواخ هنا
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:25
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههه يا المغيارة الكحلوشة
    في السنة الماضية العمل في الكواليس كان كثير بزااف إلى درجة أن الردود و المواضيع نتاوعي نقصو مقارنة بالسنوات اللي قبل
    خصوصا في فترة ما غابو كل الإداريين وقع كل العمل علــي مئات الردود و المواضيع المخالفة و عشرات التبليغات
    تمت معالجتها و عشرات الرسايل تم الرد عليها و لله الحمد
    أهم الأيجابيات هو أنتم إخوتي و أخواتي أني كسبت عايلة كبيرة و نحبهم بزاااف بزواااف
    أهم سلبيتها هي كاين أخ واصل في تجاهلي و تجاهل مواضيعي بل وصل وين جرحني في العمق
    و حاب يجعلني مسخرة و تهجم علي بكل الطرق المباشرة و الغير مباشرة
    كاين عضوة قلقتني و زادت تجاهلتني بالرغم من محاولاتي تصليح الوضع في الأخير قلت في قلبي أنات ضميري مرتاح و هي تدبر راسها

    مشاريعي للسنة القادمة هي ممكن أتخلى عن الإدارة و نرجع عضو عادي لأنه عندنا في اللمة ناس عظماء و كبار و عندهم مستوى علمي كبير
    ممكن يقدموا أفضل مما قدمت أنا
     
    Ma$Ter, habchisalaheddin و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2017 على 18:47
    #12
  13. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

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    أنثى
    السلام عليكم
    أولا اشكرك على الموضوع الراقي
    حابة ادع إدارية هناممكن؟؟؟؟
     
    Ma$Ter, aljentel و ليليا مرام معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:21
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    وعليكم السلام أختي شكرا هذا من رقيك
    نعم ممكن جدا مشرف أو إداري خذي راحتك
    شكرا على المشاركة العطرة
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:46
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    نو كل واحد يقدم بلاما تخرج
    ماراناش قابلين من ضرك
     
    ليليا مرام, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:53
    #15
  16. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه بصح شكون غزلان هاذي
     
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    الامين محمد, ‏23 ديسمبر 2017 على 19:58
    #16
  17. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ختي ليليا على الموضوع
    بصح وينهم هادو لي يستدعيونا؟
    راني نشوف حسب الحالة أنو المشاركة في اللمة بنسبة كبيرة راهي من ناحية المشرفين هههه
    خاطر الموضوع هادا كي عاد مالازمش نشاركو فيه واحد ماحب يشارك
    هيا وين راكم منشرو فينا شوي خليونا نبدلو من طريقة عملنا داخل اللمة ونشوفو عيوبنا
    وفي النهاية راني نضحك برك اكيد كاين اعضاء ماراهمش مشرفين اسمهم يتخط بالذهب
    وراهم يمدو طاقة بالاك اكبر من المشرفين على هادي رانا كامل نكونو اسرة سعيدة
    وهي اسرة اللمة :)
    المهم في انتظار حضور الاعضاء لسماع آرائهم القيمة
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:26
    #17
  18. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    موضوع مليح
    نتمني يكون فيه تفاعل كبير
    وفقكم الله
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:46
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    نظن القاشي قاع خرج عن فكرة الموضوع
    ههه
    ياو قلنا تمنشير ههه ما قلناش " شكر و عرفان "
    هههه



     
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    habchisalaheddin, ‏23 ديسمبر 2017 على 21:55
    #19
  20. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ّحلوووو
    سأستضيف احد المشرفين بعد ما تنتهي استضافة استاذنا الأمين
     
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    aljentel, ‏23 ديسمبر 2017 على 22:46
    #20
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