السلام عليكم جميعا. مساء الورد أو مساء الشتاء البارد على اللمة وأهلها بما أنها إحصائيات السنة وكما كانت لكم كأعضاء بصمة لنا طاقم إدارة يسهر على رقي هذا المنتدى معكم وبكم ومنكم وإليكم لهذا فكرت في هذا الموضوع مشرف في ضيافة لماوي .....حصيلة 2017 سوف يقوم كل عضو بإستضافة مشرف أو مراقب أو مترشح للإشراف يذكر ما قام به..... سلبياته .....ربما نقطة خلاف معه .....تقييمه .. خلاصة القول كل عضو يختار مشرف لن أقترح أسماء بل أترك لكم حرية الإختيار ومن خلالكم المشرف المتحصل على أحسن الآراء هو بنظركم أحسن مشرف لعام 2017 العضو أساس المنتدى والمشرف من أعمدتها ولولا الأساس لما كانت الأعمدة وإن لم تكن الأعمدة فلن يكتمل البيت لهذا انتم من الإدارة والإدارة منكم مشرف في ضيافة لماوي الموضوع لكم وشكرا مسبقا على آرائكم والأكيد الإدارة ستأخذ آرائكم بعين الإعتبار تفضلوا منشروا بالشوي برك هههه شكرا للجميع