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للشتاء دفء خاص ! مجهودي الخاص

الموضوع في 'ركن الأناقة والأزياء' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:36.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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    موضوع من تصميمي وتنسيقي
    اتمنى ان ينال اعجابكن

    :kiss::kiss::kiss:
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 ديسمبر 2017 على 16:51
    ضيوف وسـنغادر, قطر الندىdz, sقطر الندىs و 4 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:36
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    روووووووووووووووعة اختي يعطيك الصحة تشكيلة عجبتني بزااااااااااااف
    خاصة هذي
    [​IMG]

    يسلمووو
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:39
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    .
    السلام عليكم حبيبتي شوشو
    يعطيك الصحة
    تشكيلة شابة بزاف
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:43
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    توحشنا نشوفو مواضيع كيما هاك منسقة و مصممة
    الاأول راهم خرجو تاني بيجامات راهم عاجبيني بزاف و هاك ميليق للشتاء
    يعطيك الصحة حبيبتي
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:50
    #4
  5. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    CHLEF
    تشكيلة تحفة
    يعطيك الصحة
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    zarzoura, ‏24 ديسمبر 2017 على 18:47
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    روووووعة ختيتو
    يهبلووا
    مشكورة ع التصميم｡^‿^｡
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏24 ديسمبر 2017 على 19:01
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    السلام عليكم

    شكيلة رائعة تزيد من روعة
    الشتاء في دفئها ههه
    يعطيك الصحة على
    التصميمات الجد الجميلة
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏24 ديسمبر 2017 على 20:56
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    نورتي اختي
    اسرني مرورك
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:13
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    شكرا اسوم منورة حبيبتي
     
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:13
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    تشفايلهم هههه ايييه وقت
    فجأة رجعتلي النفحة تاع نصممهم
    لعقوبة لنور هعهعهع @الورد الأحمر
    منورة حبيبتي
     
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:15
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    العفو زرزروة
     
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:15
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    يعيشك حبيبتي شكراا
     
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:15
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    مرورك الاروع حبيبتي ياسمينو
    شكرااا
     
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:16
    #13
  14. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    ياسلام ههههه قتلتيني انا وحدة من الناس لي نموت على حوايج الشتاء
    يعطيك الصحة اختيارات جميلة و الاجمل تصاميمك
    بارك الله فيك ​
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏26 ديسمبر 2017 على 16:19
    #14
  15. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    مالا راكي كيفي ههه
    قش الشتا وجو الشتا نموت عليهم
    نورتي حبيبتي شكرااا
     
    sقطر الندىs معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 18:12
    #15
  16. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم♥
    جميلة جميلة جدا هاته الباقات اخيتي
    والاجمل تصاميمك المبدعة
    شكرا لك
    تقبلي مروري~
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏26 ديسمبر 2017 على 18:31
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    العفو حبيبتي مرورك هو الاروع :kiss::kiss::kiss:
     
    ضيوف وسـنغادر معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏26 ديسمبر 2017 على 23:43
    #17

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