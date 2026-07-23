الحرائق في الجزائر، اللهم سلم

سكون الفجر

سكون الفجر

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم جميعاً؟ ان شاء الله تكونوا جميعاً بخير وعافية
منشان الله ممكن تحكولنا وين صايرة الحرائق بالظبط؟
وهل في اخبار جديدة وهل تم السيطرة النار واللا لسة؟؟

الله يسلم الجزائر واهلها ولا يمسكم اذاها يارب
 
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