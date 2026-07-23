الحرائق في الجزائر، اللهم سلم

سكون الفجر
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 14,269
- آخر نشاط
- الوظيفة
- مربية
- الجنس
- أنثى
1
- الأوسمة
- 66
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم جميعاً؟ ان شاء الله تكونوا جميعاً بخير وعافية
منشان الله ممكن تحكولنا وين صايرة الحرائق بالظبط؟
وهل في اخبار جديدة وهل تم السيطرة النار واللا لسة؟؟
الله يسلم الجزائر واهلها ولا يمسكم اذاها يارب
كيف حالكم جميعاً؟ ان شاء الله تكونوا جميعاً بخير وعافية
منشان الله ممكن تحكولنا وين صايرة الحرائق بالظبط؟
وهل في اخبار جديدة وهل تم السيطرة النار واللا لسة؟؟
الله يسلم الجزائر واهلها ولا يمسكم اذاها يارب