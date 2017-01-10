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أجمل عشرة متاجر سكاكر فـ العالم ..

الموضوع في 'منتدى السياحة العربية والعالمية' نشر بواسطة إلياس, ‏25 ديسمبر 2017 على 11:38.

  1. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

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    لطالما استهوت متاجر الحلوى و السكاكر الكبار قبل الصغار، وهناك بعض من هذه المتاجر التي لم تقتصر على عرض ألذ السكاكر و الحلويات، بل تعدتها لتتميز بتصاميم جميلة ومغرية، حيث عادة ما يتم الاعتماد في ديكوراتها على نماذج حلويات عملاقة وألوان زاهية لإضفاء نوع من المرح على المكان كثيرا ما يجذب الزبائن الصغار و الكبار، وفيما يلي نتعرف على 10 من أجمل متاجر السكاكر في العالمبالصور، وِفق “هوفينغتون بوست”:


    dylanscandybar، ميامي: المتجر هو ملك لابنة مصمم الأزياء رالف لورين “ديلان لورين”، وهو يحظى بشعبية كبيرة، ويتميز بأسقف شبيهة بألواح الشوكولاتة، ومصاصة على شكل شجرة في وسط الطابق الرئيسي.
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    The Candy Room، ميلبورن، أستراليا: يعتمد هذا المتجر الشهير في ميلبورن على تصميم مميز أشبه بأعمل فنية طفولية من الأبيض و الأسود.
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    candylawa، الرياض، المملكة العربية السعودية: ينقسم المخزن المكون من طابقين إلى عدة أقسام، منها أماكن مخصصة للسكاكر وأخرى للمعجنات الفرنسية وغيرها.
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    miette كونفيسيري، سان فرانسيسكو: يقع في هايز ادي الشهيرة في سان فرانسيسكو، وهو يعرض الكثير من الحلويات الأوروبية.
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    papabubble، يوكوهاما، اليابان: هذا المتجر هو أقرب إلى مختبر فني، حيث يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين أثناء صنع الحلوى الصلبة:
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    sugarfina.، بيفرلي هيلز، كاليفورنيا: متجر متخصص في الحلويات الدولية، ويشمل المحل أكثر من 125 صنفا، ثلثها لا يتوفر في أي مكان آخر في الولايات المتحدة:
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    candyliciousshop، سنغافورة: يقع في منتجعات ورلد سنتوسا، ويضم أكثر من 5000 من المنتجات المختلفة من العلامات التجارية المعروفة مثل M & M وهيرشي:
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    sugarsin، لندن: متجر الحلوى في Pippi Longstockingprovided وهو مركز تجاري بتصاميم ملونة وملتوية، يقدم الحلويات الاسكندنافية التقليدية وكذلك الحديثة:
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    en.meert، ليل، فرنسا: يقع بوتيك ليل في مبنى من القرن الــ18، وقد تم تجديده في عام 1839 من قبل المهندس المعماري سيزار Benvignat، ويتميز بالجدران المزخرفة بلمسات مذهبة ومنحوتة من الخشب، ويقدم مختلف الفطائر و الحلويات:
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    happypills سرقسطة، إسبانيا: هذا المتجر المذهل هو أقرب إلى صيدلية، حيث أنه يقدم الحلويات والسكاكر في قوارير و زجاجات، وقبعات صغيرة ملونة:
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    إلياس, ‏25 ديسمبر 2017 على 11:38
    #1
  2. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    يااا سلام
    روووعة يهبلو ههه
    بارك الله فيك اخي
     
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    ♥نجلاء♥, ‏25 ديسمبر 2017 على 12:04
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏25 ديسمبر 2017 على 13:19
    #3
  4. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    CHLEF
    محلات جد رائعة
    يا ريت ندخل ليهم نتفرج ونخرج برك
    شكراا لك على الموضوع
     
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    zarzoura, ‏27 ديسمبر 2017 على 17:34
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏27 ديسمبر 2017 على 17:36
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    عماد خطاب, ‏30 ديسمبر 2017 على 15:04
    #6
  7. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    ياااعمري يهبلووووووو
    والحلوى تهبل أكثرمنهم ههه
    بارك الله فيك اخي
     
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    صمت المشاعر, ‏30 ديسمبر 2017 على 15:11
    #7
  8. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏31 ديسمبر 2017 على 00:35
    #8

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