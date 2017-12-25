استخدامات مذهلة للفازلين

السلام عليكم يا لبنات حبيت نديرلكم موضوع نحكي فيه على استخدامات فازلين هذا المنتج الغني عن التعريف و لي ماكانش لي متعرفوش يستخدم كغرض اساسي الترطيب مريحاش نحكي عليه في هذا الموضوع رايحة نحكي على جوانب اخري و بلا ما نطول في الهدرة ^^نبدى باول استعمال تقوية الرموش :الفازلين من المستحضرات المفيدة للعناية بصحة الرموش. ضعي مسحة منه بمحاذاة جذور الرموش يوميا قبل النوم وستلاحظين أنها بدت اكثر طولا و كثافة ثاني استعمال لتثبيث عطرك المفضل:إذا كنت ترغبين في جعل عطرك يدوم طويلا، فإن الفازلين هو الحل الأمثل لك. فقط ادهني معصم اليد ومفصل الكوع والرقبة بالفازلين قبل نثر العطر على هذه المناطق. ثالث استعمال لازالة المكياج :ضعي قليل من الفازلين على قطنة ثم امسحي اثار المكياج من وجهك و اشفطي بالماء البارد ثالث استعمال يستعمل كمقشر طبيعي للبشرة :ضيفي قليل من الملح إلى الفازلين واستخدمي المزيج في تدليك بشرة الجسم لدقائق قبل غسله. ستلاحظين أن بشرتك قد أصبحت ناعمة ومنعشة. رابع استعمال يستعمل لعلاج الاظفار :يساعدك في علاج الجلد المتصلب المحيط بالأظافر، ويمكنك أيضا الإستعانة به لدفع الأظافر للخلف أثناء عمل جلسة المانكير. ان شاء الله يعجبكم موضوعي و يفيدكم في امان الله