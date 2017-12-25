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استخدامات مذهلة للفازلين

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏25 ديسمبر 2017.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم يا لبنات
    حبيت نديرلكم موضوع نحكي فيه على استخدامات فازلين هذا المنتج الغني عن التعريف و لي ماكانش لي متعرفوش:giggle:
    [​IMG]



    يستخدم كغرض اساسي الترطيب مريحاش نحكي عليه في هذا الموضوع رايحة نحكي على جوانب اخري و بلا ما نطول في الهدرة ^^نبدى باول استعمال
    تقوية الرموش :الفازلين من المستحضرات المفيدة للعناية بصحة الرموش. ضعي مسحة منه بمحاذاة جذور الرموش يوميا قبل النوم وستلاحظين أنها بدت اكثر طولا و كثافة

    [​IMG]

    ثاني استعمال

    لتثبيث عطرك المفضل:Love::إذا كنت ترغبين في جعل عطرك يدوم طويلا، فإن الفازلين هو الحل الأمثل لك. فقط ادهني معصم اليد ومفصل الكوع والرقبة بالفازلين قبل نثر العطر على هذه المناطق.

    ثالث استعمال
    لازالة المكياج :ضعي قليل من الفازلين على قطنة ثم امسحي اثار المكياج من وجهك و اشفطي بالماء البارد (y):Love:

    ثالث استعمال
    يستعمل كمقشر طبيعي للبشرة :ضيفي قليل من الملح إلى الفازلين واستخدمي المزيج في تدليك بشرة الجسم لدقائق قبل غسله. ستلاحظين أن بشرتك قد أصبحت ناعمة ومنعشة.


    رابع استعمال

    يستعمل لعلاج الاظفار :يساعدك في علاج الجلد المتصلب المحيط بالأظافر، ويمكنك أيضا الإستعانة به لدفع الأظافر للخلف أثناء عمل جلسة المانكير.
    [​IMG]

    ان شاء الله يعجبكم موضوعي و يفيدكم:giggle:
    في امان الله:kiss:
     
    Yasmineyasmina معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏25 ديسمبر 2017
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    راه غني عن التعريف


    مشكورة ريان :kiss:(y)

    نبغيه لليدين روووووعة وكذلك الرجلين حشآكم :giggle:
     
    Amani nani و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏28 ديسمبر 2017 على 11:25
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    هاه يهبلل
    شكرا حنونة لمرورك العطرر
     
    Amani nani و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:46
    #3
  4. zarzoura

    zarzoura :: عضو مُشارك ::

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    (y)(y)(y)(y)(y)
     
    Amani nani و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    zarzoura, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:09
    #4
  5. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

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    وي انا نموت عليه
    وسمعت ثاني بلي مفيد للشعر تحت الجلد
    وراني تحت التجربة كي نلقى نتيجة ندير موضوع
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    Amani nani, ‏1 جانفي 2018 على 10:53
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    انا تاني سمعت بلي يقوي و يطول الشعر مي مجربتش جربي و قوليني اختي
    شكرا لمرورك العطر
     
    Amani nani معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018 على 14:00
    #6
  7. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

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    لا اختي عفوا انا قصدي الشعر لي يكون تحت الجلد بعد الإزالة اما بخصوص الشعر ننصحك بعشبة اكليل الجبل و زيت الصبار لتقوية الشعر (^-^) <3
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    Amani nani, ‏2 جانفي 2018 على 14:56
    #7
  8. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    ااه او ك فهمت عليك
    شكرا اختي
     
    Ryry_Ndj, ‏2 جانفي 2018 على 17:30
    #8

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