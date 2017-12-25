استخدامات مذهلة للفازلين

لا اختي عفوا انا قصدي الشعر لي يكون تحت الجلد بعد الإزالة اما بخصوص الشعر ننصحك بعشبة اكليل الجبل و زيت الصبار لتقوية الشعر (^-^) <3

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