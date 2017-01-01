مساء الخير حبيت نشارك معاكم بعض استخدامات زيت جوز الهند الرائع بنات كامل يعرفوه الثمن 850دج اول استعمال كحمام زيتي للشعر قبل الاستحمام يدهن على الشعر ثم فوطة استحمام لابد ان تكزن مبللة بماء ساخن لفتح المسامات اسرع و ضمان امتصاص الزيت لمدة ساعة كافية ثم يغسل الشعر فيكون شعر حريري ولامع ثاني استعمال ملرطب للشفاه نقوم بمزج قليل من الزيت مع سكر خشن و ندلك الشفاه لمدة خمس دقائق فنحصل على نتائج مرضية ثالث استخدام مزيل راااائع و فعال للمكياج نضع قليل في اقراص قطنية الخاصة بازالة المكياج و نقوم بازالة المكياج بكل سهولة استعمالات اخرى منقولة ارجو ان يعجبكم الموضوع في امان الله