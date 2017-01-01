استخدامات زيت جوز الهند

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:08.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    مساء الخير
    حبيت نشارك معاكم بعض استخدامات زيت جوز الهند الرائع بنات كامل يعرفوه الثمن 850دج
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    اول استعمال كحمام زيتي للشعر قبل الاستحمام يدهن على الشعر ثم فوطة استحمام لابد ان تكزن مبللة بماء ساخن لفتح المسامات اسرع و ضمان امتصاص الزيت لمدة ساعة كافية ثم يغسل الشعر فيكون شعر حريري ولامع

    ثاني استعمال ملرطب للشفاه نقوم بمزج قليل من الزيت مع سكر خشن و ندلك الشفاه لمدة خمس دقائق فنحصل على نتائج مرضية

    ثالث استخدام مزيل راااائع و فعال للمكياج نضع قليل في اقراص قطنية الخاصة بازالة المكياج و نقوم بازالة المكياج بكل سهولة


    استعمالات اخرى منقولة


    [​IMG]

    ارجو ان يعجبكم الموضوع
    • :giggle:
    في امان الله
     
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 16:08
    #1

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