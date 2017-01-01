لجأت اليكم و انا كلي أمل بجميع الأعضاء .مشكلتي باختصار هي مع زوجي،انا متزوجة حوالي 5 سنين لدي 3 اطفال و الحمدلله ظروفي الحمدلله اسكن مع اهل زوجي اناس طيبون يحبونني و أحبهم و خاصة عجوزتي و شيخي الحمدلله علاقتنا رائعة و نحسد عليها اما المشكلة هي زوجي .في هذه الفترة اكتشفت خيانته 3 مرات و يحدث ما يحدث لكني لم اغضب عند والديا لاني شفت لوجه عجوزتي و شيخي و كذلك المرات الاخرى حتى اني تعبت منوا رغم انوا كل مرة يحلفلي ماراه يعيدها و يعترفلي بحبوا و ما يحبني نبعد عليه انا و اولادوا المهم المشكلة الآن هي اني ماعدت نثيق فيه رغم اني حاولت لكنوا دايما يخيب ظني انصحوني كيفاه نعاود نجددها مع علم زوجي علبالو بيا منثيقش فيه و راهوا يقولي وريلي وش نعمل باه تعاودي تثيقي فيا نحسوا نادم لكني لا اعلم؟ لقد حاولت اختصر اعتذر عن ازعاجكم