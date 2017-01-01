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مشكلتي كيف اجدد ثقتي بزوجي

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏28 ديسمبر 2017 على 01:30.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

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    لجأت اليكم و انا كلي أمل بجميع الأعضاء .مشكلتي باختصار هي مع زوجي،انا متزوجة حوالي 5 سنين لدي 3 اطفال و الحمدلله ظروفي الحمدلله اسكن مع اهل زوجي اناس طيبون يحبونني و أحبهم و خاصة عجوزتي و شيخي الحمدلله علاقتنا رائعة و نحسد عليها اما المشكلة هي زوجي .في هذه الفترة اكتشفت خيانته 3 مرات و يحدث ما يحدث لكني لم اغضب عند والديا لاني شفت لوجه عجوزتي و شيخي و كذلك المرات الاخرى حتى اني تعبت منوا رغم انوا كل مرة يحلفلي ماراه يعيدها و يعترفلي بحبوا و ما يحبني نبعد عليه انا و اولادوا المهم المشكلة الآن هي اني ماعدت نثيق فيه رغم اني حاولت لكنوا دايما يخيب ظني انصحوني كيفاه نعاود نجددها مع علم زوجي علبالو بيا منثيقش فيه و راهوا يقولي وريلي وش نعمل باه تعاودي تثيقي فيا نحسوا نادم لكني لا اعلم؟ لقد حاولت اختصر اعتذر عن ازعاجكم
     
    عآشقة الجنـة, لؤلؤة قسنطينة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏28 ديسمبر 2017 على 01:30
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أولا لازم تحمدي الله على هاذ العايلة و هاذ الناس اللي راكي في وسطهم
    ثانيا أختي لازم تفكري مليح أنه الله يغعفر اللذنوب و هو صاحب الفضل كله
    يعني ربي سبحانه اللي خلقنا و عطانا كلش و لما نغلط و نتوب يفرح بتوبتنا
    لازم تعاودي تبني الثقة بينك و بين زوجك بالصفح عنه حتى إذا ما بينتيهاش ليه
    ثم عندك اولاد من أجل أن اولادك يبقاو يحبو باباهم و ما يخيبش ظنهم فيه
    لأنه إذا خاب ظنهم في والدهم رايح تتعبي معاهم في التربية
    في الأخير الصفح و الصفح جميل بلاك يرجع الراجل لعقله و يصبح مخلص ليك إلى الابد
    و هذا اللي راني متأكد أنه سيحصل رايح يكون نعم الزوج و نعم الأب لأولاده
     
    عآشقة الجنـة, لؤلؤة قسنطينة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏28 ديسمبر 2017 على 09:41
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    اختي ادعيلو واصبري عليه
    وربي يسهلكم
     
    عآشقة الجنـة, لؤلؤة قسنطينة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 ديسمبر 2017 على 09:53
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    الدعاء فهو في ظلمات الليل و الله يستجيب و لا تنسي الصدقة
     
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    إلياس, ‏28 ديسمبر 2017 على 10:07
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    مشكلة صح بصح لازم تتغلبي عليها وماتخليش الفرصة لبنات لحرام يدخلو بينك بين راجلك اول حاجة اهتمي بنفسك خلي كلش وتلهي بروحك، ثانيا ادا كنت من النوع نڨراش وكثيرة الاسئلة بطلي هاد العادة بالعكس تكوني مزعفة منه حدك قابليه بوجه بشوش وابتسامة عريضة يا لوكان من فوق القلب المهم ستقبليه مليح، ثالثا منعيه باي شكل من الخروج ماشي توقفي كيما بوليسي وتقوليله ماتخرجش وادا خرجت ماتلقانيش لا دلقيه وترجيه مايخرجش قوليله راني نتوحشك ونكره بلا بيك نحس روحي وحيدة بلا بيك وهكدا بالكلام الزين شغليله وقته ومنعيه قدر المستطاع من الخروج بطريقة غير مباشرة..
    نعطيك مثال اختي تكوني تاكلي مثلا في صحن وماتلقيش واش تشتهي اكيد تروحي لصحن آخر مع العلم انت خيرتي الصحن الاول...
    معناها راجلك ماراح شاف برا حتى ناقصة حاجة انت تعرفي واش لي تبدل فيك الا من ناحية الاهتمام بالنفس او المعاملة نتاعك معاه غيري من نفسك وصححي امورك يوليلك راجلك..
    نجو للثقة لازم الثقة ماتخليش الشيطان يدخل بيناتكم ويوسوسلك قنعي مخك بلي راجلك سايي ولالك وماتبقايش تبينيله بلي شاكة فيه ودابزيه دايما هاك والله غير يزيد باسكو اي راجل عنيد مايبغيش مرته تتحكم فيه ولو غالط...
    قلعي الوسواس من راسك انت طبيبة نفسك انت داوي روحك بروحك نسي كلش وبداي من جديد ومع الوقت تولو احسن من لي كنتو والدعاء الدعاء الدعاء...
    وان شاء الله ربي يطيب بيناتكم وما يكون غير الخير..
     
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    بشرى ملاك, ‏28 ديسمبر 2017 على 10:47
    #5
  6. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو منتسِب ::

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    عين تموشنت
    أولا يا أختي أنت لم تبيني طبيعة هده الخيانة ، فهده الكلمة مبهمة وتحتمل عدة أمور

    ثانيا : إن كان تاب وهدا هو الواجب عليه والواجب أن تنصحيه به بأن يتوب إلى الله ، فإن تاب فإن الله غفور لكل عبد منيب والتوبة تجب ما قبلها

    و يجب أن تثقي بزوجك إن تاب ويجب أن تعرفي مادا ينقصه و صارحيه تكلمي معه لا تبقي كل شيء مكتوم

    وربي يوفقكم
     
    لؤلؤة قسنطينة و Ma$Ter معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏28 ديسمبر 2017 على 11:13
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    على كل حال و كيما قال الاخ الامين ...

    احمدي ربي و اشكريه على العايلة الي حطك فيها

    يعني اهل زوجك الي راكي على علاقة طيبة معاهم

    ...
    اما في قضية زوجك وش نقولك ... ادعيلو بالهداية

    و مادام انو لسع يطلب في العفو منك معناها راه نادم

    و النادم يستاهل فرصة ... و نتي راكي درتي الخير كمليه

    مادامك صفحتي عنه مرات غيرها ... كملي خيرك و اصفحي عليه مرة اخرى

    و حافظي على اسرتك و اولادك

    و عليك ايضا بالدعاء

    و الله يجبر بيناتكم و يكملها بينكم بالخير نشالله
    و
    الـ    سلام عليكم


     
    التعديل الأخير: ‏28 ديسمبر 2017 على 11:23
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    habchisalaheddin, ‏28 ديسمبر 2017 على 11:14
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    السلام عليكم
    أول شي اختي ربي يهنيك وربي يوفقك في حياتك
    والحمد لله انو ربي عوضك بعائلة مليحة يعني كي تجيك الضربة من راجلك تلقاي وين تحطي راسك
    ماشي كيما يكون كلشي ضدك، ثانيا الخيانة أنواع
    كاين خيانة نسامحو عليها وتعتابريها مجرد هفوة وكاين خيانة كبيرة جدا لي تقتل كرامة المرأة
    بصح أكيد راني نتكلم على العموم ونتي لي تعرفي راجلك مليح وواش دار وتحسي ربما الصدق في كلماتو
    انا اكيد رايي من رأي الاخوة يعني 5 سنوات عشرة وزوجك طالب الصفح ويحوس يبدا بداية جديدة
    اسمحيلو واعطيه فرصة وابداو بداية جديدة شرط انها تكون آخر مرة تسامحي فيها باه يعرف العواقب
    انا ماش نحرش فيك ولكن حتى نتي مرأة وعندك كرامتك وانا مع المرأة الصبورة لي تحمي عايلتها من الشتات
    ولكن حتى الرجل لازم يكون عندو دور في الاستقرار، بزاف انو المرأة تتحمل صدمات متتالية وتبلعهم لداخل على جال راجلها
    وهو جايتو عادي، علاه معظم الرجال مايصبرش على المرأة حتى ولو تغلط غلط صغير ماعندوش حتى علاقة بالخيانة
    يمكن حتى يكون متعلق بالطبخ وتلقايه يهددها بالطلاق و المرأة لي تتحمل الخيانة وهي اصعب كلمة في الحياة الزوجية
    وهكاك الرجل يبقى يدوسلها على كرامتها، على هادي اختي نتي بنت اصل خممتي في كبار الدار ودرتيلهم قيمة
    وكذلك مديتي احترام لزوجك خاطر ما آذيتيش والديه وراكي صابرة، وبما انك انسانة واعية اقعدي نتي وزوجك واحكيو مليح
    خبريه بلي راهو زوجك واب اطفالك وحتى ربي ويسامح عبادو مالا حتى نتي مسامحتو شرط انو يعدل روحو يعني
    يكون اول شي مثال الاب الجيد لاطفالو ويكون نعم الزوج الوفي ليك، اذا خان ربي يسامحو ويغفرلو ولي فات مات
    لكن الاهم هو القادم واش يكون فيه خبريه انها رايحة تكون آخر فرصة ليه حتى ولو غلط مرة اخرى وناوية تسامحيه
    لكن لما تخبريه انها آخر مرة رايح يفكر مليح، وكذلك فهميه انك على جال والديه لي حاملة كامل واش دار
    باه     هو كذلك يحس بالمسؤولية اتجاه عايلتو ويخمم فيهم كيما نتي تخمي فيهم وان شاء الله يتغير
    ونتي من الاول عندك هدف في راسك وهو باه ماتفرقيش عايلتك مالا كملي هكا وكوني قوية باه تخافظي على اسرتك
    خاطر كاين نساء كان راجلها يشرب الشراب وكلشي وردتو للطريق الصحيح يسما تقدري بإذن الله تجمعي اسرتك وتحافظي عليها
    وربي يهنيكم ان شاء الله وربي يدوم عشرتكم ويحفظلك هاد العائلة يارب
    تحياتي
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏28 ديسمبر 2017 على 15:46
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    اللمة
    السلام عليكم
    والله يا أختي ماراحش نعاودلك هدرة الإخوة لأنو سمعتيه من عجوزتك واللي حولك دارك وولادك وإصبري عليه انا انسانة واقعية راح نحكي عليك انت وشعورك كمرا
    شوفي انو خانك شعال من مرة وسكتيلو خلاه يعاودها علجال عارف تسامحيه وعارف ما تخليش دارك علجال وولادك وعجوزتك وشيخك بصح وانت يا ترى لو انت خنتيه يقولولك نفس الهدرة محال عقلية إنوا المرا دايما متفرة فبها ودايما إصبري علجال ولادك خلات بعض الرجال يشدوا النسا من اليد اللي توجع أنا نقولك إنوا طلب فرصة وندم مديهالوا لآخر مرة ولو عاود انا نقولك لازم تخليلو دار وتروحي علاأقل تخوفيه فترة تبعدي حتى يبعد عالطريق هذي لأنو صراحة اللي يخون مرة يخون الف مرة وشعال تعياي تشوفي لوالديه وانت واحساسك انت معاه وانت تشوفي فيه إنوا خانك كمرا توجع بزاف
    ومانيش مع الأخت @بشرى ملاك لما قالت ممكن انت ناقصك شي خلاه شاف لبرا لالا إسمحيلي هذاك عذر تافه انا شفت كل من خان مرتوا هو نتاع نسا مرتوا ما عندو ما خصها كاين شي رجال فيهم الفيس خلاص المرا غير تولد يولي يحوس عالجديد براوهكذا واحنا ولفناهم اصبري على ولادك ودارك لحد وينتا مش ساهلة تشوفي فراجلك وانت عارفة كان مع وحدة أو تحكميه يهدر معاهاوالأكيد يتلاقا معاها اسمحولي صعيبة بزاف
    انت طلب فرصة مديهالوا لآخر مرة أما كيفان توثقي فيك قولو انت رجعلي ذيك الثقة مش انا نوريلك ربي يهديه
     
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    ليليا مرام, ‏28 ديسمبر 2017 على 15:56
    #9

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