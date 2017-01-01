السلام عليكم

أول شي اختي ربي يهنيك وربي يوفقك في حياتك

والحمد لله انو ربي عوضك بعائلة مليحة يعني كي تجيك الضربة من راجلك تلقاي وين تحطي راسك

ماشي كيما يكون كلشي ضدك، ثانيا الخيانة أنواع

كاين خيانة نسامحو عليها وتعتابريها مجرد هفوة وكاين خيانة كبيرة جدا لي تقتل كرامة المرأة

بصح أكيد راني نتكلم على العموم ونتي لي تعرفي راجلك مليح وواش دار وتحسي ربما الصدق في كلماتو

انا اكيد رايي من رأي الاخوة يعني 5 سنوات عشرة وزوجك طالب الصفح ويحوس يبدا بداية جديدة

اسمحيلو واعطيه فرصة وابداو بداية جديدة شرط انها تكون آخر مرة تسامحي فيها باه يعرف العواقب

انا ماش نحرش فيك ولكن حتى نتي مرأة وعندك كرامتك وانا مع المرأة الصبورة لي تحمي عايلتها من الشتات

ولكن حتى الرجل لازم يكون عندو دور في الاستقرار، بزاف انو المرأة تتحمل صدمات متتالية وتبلعهم لداخل على جال راجلها

وهو جايتو عادي، علاه معظم الرجال مايصبرش على المرأة حتى ولو تغلط غلط صغير ماعندوش حتى علاقة بالخيانة

يمكن حتى يكون متعلق بالطبخ وتلقايه يهددها بالطلاق و المرأة لي تتحمل الخيانة وهي اصعب كلمة في الحياة الزوجية

وهكاك الرجل يبقى يدوسلها على كرامتها، على هادي اختي نتي بنت اصل خممتي في كبار الدار ودرتيلهم قيمة

وكذلك مديتي احترام لزوجك خاطر ما آذيتيش والديه وراكي صابرة، وبما انك انسانة واعية اقعدي نتي وزوجك واحكيو مليح

خبريه بلي راهو زوجك واب اطفالك وحتى ربي ويسامح عبادو مالا حتى نتي مسامحتو شرط انو يعدل روحو يعني

يكون اول شي مثال الاب الجيد لاطفالو ويكون نعم الزوج الوفي ليك، اذا خان ربي يسامحو ويغفرلو ولي فات مات

لكن الاهم هو القادم واش يكون فيه خبريه انها رايحة تكون آخر فرصة ليه حتى ولو غلط مرة اخرى وناوية تسامحيه

لكن لما تخبريه انها آخر مرة رايح يفكر مليح، وكذلك فهميه انك على جال والديه لي حاملة كامل واش دار

باه هو كذلك يحس بالمسؤولية اتجاه عايلتو ويخمم فيهم كيما نتي تخمي فيهم وان شاء الله يتغير

ونتي من الاول عندك هدف في راسك وهو باه ماتفرقيش عايلتك مالا كملي هكا وكوني قوية باه تخافظي على اسرتك

خاطر كاين نساء كان راجلها يشرب الشراب وكلشي وردتو للطريق الصحيح يسما تقدري بإذن الله تجمعي اسرتك وتحافظي عليها

وربي يهنيكم ان شاء الله وربي يدوم عشرتكم ويحفظلك هاد العائلة يارب

تحياتي

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