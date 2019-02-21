سلام الله عليكم ناس اللمة الجزاىرية انا صاحبة مشكلة من مركز اعادة تاهيل اكتب

اتمنى انكم تذكرتوني

اولا اعتذر منكم لاني لم ارد عليكم لظروف خاصة انا كتبت لكم من هاتف صديقة لي هناك بالمركز تعمل به و كانت خرجت عطلة حاولت من هاتف بنات اخرين لكن نت كانت ثقيلة مقدرتش نفتح و شفت بعض ردود فقط اعتذر منكم لكني عملت و تشجعت بكلامكم لاني كنت ثايقة فيكم خاصة اشكر تلك الصديقة هي الي دلتني باه نكتب عندكم قاتلي اكوا طيببن و فعلا ربي يجازيكم و يفرحكم و لا يخليكم تشوفوا ضر او الم و راني غير درك وين شفت جميع الاجابات شكراااا لجميعكم و مهما قلت قليل في حقكم لكن ربي يجازيكم و هو احسن جزاء

ثانيا من حقكم تعرفوا وش صرا و راني حاولت بزاااف باه نكتبلكم و هذا وين صلحت فرصة لانوا من حقكم تسمعوا

اولا كبشرى ليكم راني نكتب من هاتف زوجي رفيق هو الي اسمحلي نكتب رغم انوا معجبوش الحال كي كتبت لكنوا هضمها ههههه

الحكاية صرات كيما قلتولوا اول بعد نهارين منين كتبت جاني رفيق(خطيبي) للمركز قلقان و حب يفهم علاه مزلت منيش حابة العرس صارحتوا بالامر و دموعي ف عينيا في الاول تشوكا و قالي علاه مقتليش في اول لكنوا محبنيش نبكي و قالي متخميش و هذي مش سبة تخليك تعطلي زواج عادي اذا تحبي الاصول نعاود كلش على الاصول و نروح عند باباك و معنديش مشكلة مهم عندي انك مزلتي قابلة و تحبيني.....المهم قلبي ارتاح ف تلك لحظات و ارتاح اكثر ك هدرت معايا ماماه ف تلفون بعد ماحكالها و قاتلي متخميش ا بنتي بالعكس انا فرحت الي عند والديك و منبتك باين .......بالمختصر باه منطولش عليكم الاسبوع هذاك راح خطيبي و باباه عند بابا لقاوه مريض خطبوني منوا جاوبهم قالهم *كي نلقاها درك نعيطلكم نردلكم جواب*هذا كان جواب والدي و بحكم رفيق قلوقي قالوا لا او احنا الي جينا نعرضوك لعرسها سمانة الجاية ......مهم فترة خطبة فاتت هك نزاعت بعد يومين رجع رفيق و رجال عايلتوا و معاهم امام عند بابا و قالولوا عليا في مركز و جاو يهزو فاتحة معاه قبل بالامر و طلب عليهم مهر و اخذ هو مهر ....توقعت منو يجيني للمركز يخرجني باه نخرج من دارو لكنوا للاسف مدارهاش و قالهالي خطيبي بلي باباك اني رحتلوا باه انتي تطماني برك .....مهم هذاك اسبوع بعد جاء رفيق خدملي اوراق تع مركز و خرجت داني عند خالتوا شريت انا و اياها شوي امور و نهاية اسبوع خرجت عروس من دار خالتوا لبست ابيض ككل بنت و كانت مفاجئة انوا ام رفيق قنعت امي تجي تشوفني و جات لدار خالتو قبل مانخرج شافتني منكذبش عليكم عرسي فات دموع حزن عانقت امي هي تبكي و ان ثاني مي مقدرتش نلومها حسيت دموعها يلوموا ف بلاصتي و خرجت خوفا لا يعلم زوجها انها جات و فات عرس جميل خاصة انوا كاين انسان فرح تلك الليلة الي هو زوجي رفيق فرح بيا و دخل لمنزلنا لوحدنا و دورني على كامل دار و قالي هذا دارك انتي انتي نور و فرحة تعها كي تغيب ضحكتك عليا اي دارك تظلام عليا ......حمدلله يمكن ربي عطاني والديا متمناوش نزيد ف ظروف مثل تلك هكا حسيتهم يقولوا ك يشوفوني مي ربي جعلني فرحة في عين ناس اخرى غريبة عليا او بالاحرى اصبحت جزء منوا و فيا .......

راني من غرفتي و من منزلي نكتبلكم و بجانبي زوجي رفيق قرة عيني يقولي هههه ازربي فكي عليا رديلي تلفون ههههههه و انا والو غير نزيد نكتب و نقولوا اتفرج قدامك لا نشكيلهم منك هههههه مهم شكرا على كل شيء هكذا هي دنيا قبل شهر كنت اكتب من مركز و الان من منزلي والله شيء غريب ماكنت نتصور تتبدل دنيا ف لمح بصر لكنوا صرا و الحمدلله ادعولي معكم بالهنا و الذرية الصالحة لي و لكم و ربي يهني الجميع و شكككرا لكم جميعا نزرب نرد تلفون ليه لا يسمع الجيران بالعياط تعوا ههههههههه سلام