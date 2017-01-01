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أرجوكم افيدوني

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة امنيات, ‏28 ديسمبر 2017 على 13:33.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم اخواني ارجوا المساعدة من منكم لديه معلومات عن عملية استبدال مفصل الورك ..حالتي الصحية متدهورة نصحوني الأطباء بإجراء العملية الجراحية ولكني متخوفة منها.فانا في حالة صخية ونفسية سيءة للغاية .خايفةمن اجراءالعملية ،وفي نفس الوقت الالم يزدتد يوم عن يوم وانا ضائعة ولم أستطيع ا تخاذ القرار بذلك .وخاصة الطب في بلادنا أنتم أدرى مني بهذا ارجوا أن كان في هذا المنتدى احدى الأطباء المختصين في هذا المجال .افادتي اكثر . وياحبذا لو يوجد احد الأعضاء في المنتدى ،له علاقة مباشرة عن قرب الذين قاموا باجراء هذه العملية . احد اقاربه او معارفه .ل يفيدني أكثر عن مابعد العملية ماهي م خاطرها. وهل هي بالفعل الحل المناسب لأني سمعت أشخاص ندموا على عمل العملية ..هناك من يقول بان الالام ازدادت اكثر.لذا اردت ان ايتفسر عن قرب .ارجوا الإفادة ولكم كل الشكر
     
    حلم كبير و الأميرة الخجولة معجبون بهذا.
    امنيات, ‏28 ديسمبر 2017 على 13:33
    #1
  2. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 جويلية 2017
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    Naama
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...
    الحقيقة معندي حتى معلومة نفيدك بيها ...
    الي جيت نقولهلك يأختي اولا ربي يشافيك وتجيك عملية ساهلة وبجعلها الله سلاما وبرد عليك كما جعل النار سلاما وبردا علا سيدنا إبراهيم ....اولا اهتي ننصحك بالاستماع او قراءة سورة بقرة ومداوما عليه علا الاقل يروح نصف القلق ...وانا معليا سوى الدعاء لك وإن شاء الله بقية الاعضاء يفيدوك ...اتمنى لك بالشفاء العاجل اختي​
     
    حلم كبير و امنيات معجبون بهذا.
    الأميرة الخجولة, ‏28 ديسمبر 2017 على 13:52
    #2
  3. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    67
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    حلم كبير معجب بهذا.
    امنيات, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:22
    #3
  4. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    67
    الإعجابات المتلقاة:
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    لك كل الشكر اختي .النصيحة والدعاء اكبر من اي شيء
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    امنيات, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:23
    #4
  5. أحمدوا

    أحمدوا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم اختي ان شاء الله تكوني بخير. هل ممكن نعرف سبب المشكلة اولا ولماذا يريدون ايتبدال المفصل طبعا كنت لا تريدين العملية انصحك بالطب البديل.. يوجد مكملات طبيعية بفوائد علاجية نتائجها ممتازة ربما تكون الحل النهائي لحالتك ان اردت ادلك عليها
     
    حلم كبير و امنيات معجبون بهذا.
    أحمدوا, ‏29 ديسمبر 2017 على 14:47
    #5
  6. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
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    أشكرك على الرد.يا خي الكريم انا عندي مشكل في المفصل الورك والأطباء اشاور عليا بالعملية لاستبدال المفصل المتضرر بآخر اصطناعي .والله اكيد انا متخوفة من العملية والآلام تزداد يوم بعد يوم وحالتك الصحية والنفسية متهورة للغاية.ولم أحد يقفي إلى جانبي ولو بكلمة طيبة.تعبت من الآلام.دعوت الله كثيرا.انا الآن على حافة الانهيار.أتي أقاوم بصعوبة.ولم أجد المخرج .المكملات العلاجية ..هل تأتي دور المفصل الطبيعي لأنه تضرر كثيرا .لست ادري
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    امنيات, ‏29 ديسمبر 2017 على 16:33
    #6
  7. أحمدوا

    أحمدوا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    تواصلي معي على فيسبوك حتى افيدك بمعلومات اكثر ان شاء الله... حسابي الخاص هو... Saïd sahab... ستظهر لك صورة المصحف التي في المنتدى شفاك الله
     
    حلم كبير و امنيات معجبون بهذا.
    أحمدوا, ‏29 ديسمبر 2017 على 16:49
    #7
  8. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
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    شكرا لك اخي لقد راسلتك بالمسنحر
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    امنيات, ‏29 ديسمبر 2017 على 23:10
    #8
  9. أحمدوا

    أحمدوا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    لم تصلني الرسالة لاني لا املك مسنجر انا مسجل فقط باسم Saïd sahab اضيفيني عندك حتى اتمكن من مراسلتك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    أحمدوا, ‏30 ديسمبر 2017 على 10:30
    #9
  10. أحمدوا

    أحمدوا :: عضو منتسِب ::

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    امنيات و حلم كبير معجبون بهذا.
    أحمدوا, ‏30 ديسمبر 2017 على 10:36
    #10
  11. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    شفاك ااالله وعفاك اختي
     
    امنيات و حلم كبير معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏30 ديسمبر 2017 على 12:20
    #11
  12. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    حلم كبير معجب بهذا.
    امنيات, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:19
    #12
  13. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    ربي يحفظك اختي .أمين
     
    حلم كبير و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    امنيات, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:19
    #13
  14. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    67
    الإعجابات المتلقاة:
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    امنيات, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:07
    #14
  15. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
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    لك كل الشكر اخي ..ارجوا منكم الدعاء لي ...
     
    امنيات, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:08
    #15
  16. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    الله يشفي كل مريض وأدعو الله سبحانه ان يلبسك لباس الصحه والهناء ...
    ليس لدي الخلفية عن ما تطرقتم له لكنني لا اريد لك عمل العميله الا بعد استنفاد كل النصائح حول هذه العمليه ومعرفة خلفياتها تمام المعرفه .. وإذا كان لديك القدره للسفر لألمانيا كونها متخصصة في العظام اكثر أو مراسلتهم .. ونتمنى لك الشفاء العاجل ..
     
    امنيات معجب بهذا.
    aljentel, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:17
    #16
  17. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    امنيات, ‏1 جانفي 2018 على 00:49
    #17
  18. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    لك كل الشكر اخي الفاضل .لاسف ليست لي الإمكانيات لذلك .ماعطاتي ان الفعل سوى الصبر عبدالله ان يبدل الحال .حالتي صعبة واي إنسان يسمع كلمة عملية يرتجف ولا يقوى على اللجوء إليها لانها فيها مضاعفات..لذا اردت أن اسمع من ناس مروا بهذا الأمر ،أي عملوا العملية ل يفيدوني أكثر.وبهذا أستطيع أن أقرر.
     
    aljentel معجب بهذا.
    امنيات, ‏1 جانفي 2018 على 00:54
    #18
  19. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    اولا ربي يجعل الشفاء أختي
    ثانيا لدي صديقة لي عملت نفس عمليتك في ورقلة كانت هناك مجموعة أطباء كانت لهم تجمع لاجراء اكثر من عملية هناك لاجل مفصل الورك و غيرها من عمليات و الحمدلله صديقتي بخير الا انوا نصحوها انها تحاول تزيد في الوزن باه المفصل الاصطناعي يكون مثبت اكثر.و على علمي بالمجال الطبي هنا في الجزائر و اقولها لك بصدق و عن وعي انوا أطباء الجزائر معترف بهم عالميا ليس غير بفرنسا و معظم مختصين الجزائريين هم بفرنسا تطلبهم للعمل عندها المفيد اول شيء لازم تكوني واثقة في الطبيب تعك باه اولا تساعدي نفسك و ثانيا تساعديه ...باذن الله عملية مجربة في الجزائر من زمان و ناجحة و تفقدي الانترنت و سترين و بعد العملية راح تواصلي la rééducation و باذن الله راح ترجع كيمازمان مش 100 ٪ لكن احسن بكثير و ربي يجعل الشفاء و ان كنت رح تعملي الجراحة بمستشفى قسنطينة رح نساعدوك باذن الله
     
    جميلة أنا, ‏1 جانفي 2018 على 01:49
    #19

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