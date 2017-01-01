أرجوكم افيدوني

السلام عليكم اخواني ارجوا المساعدة من منكم لديه معلومات عن عملية استبدال مفصل الورك ..حالتي الصحية متدهورة نصحوني الأطباء بإجراء العملية الجراحية ولكني متخوفة منها.فانا في حالة صخية ونفسية سيءة للغاية .خايفةمن اجراءالعملية ،وفي نفس الوقت الالم يزدتد يوم عن يوم وانا ضائعة ولم أستطيع ا تخاذ القرار بذلك .وخاصة الطب في بلادنا أنتم أدرى مني بهذا ارجوا أن كان في هذا المنتدى احدى الأطباء المختصين في هذا المجال .افادتي اكثر . وياحبذا لو يوجد احد الأعضاء في المنتدى ،له علاقة مباشرة عن قرب الذين قاموا باجراء هذه العملية . احد اقاربه او معارفه .ل يفيدني أكثر عن مابعد العملية ماهي م خاطرها. وهل هي بالفعل الحل المناسب لأني سمعت أشخاص ندموا على عمل العملية ..هناك من يقول بان الالام ازدادت اكثر.لذا اردت ان ايتفسر عن قرب .ارجوا الإفادة ولكم كل الشكر