أرجوكم افيدوني

الله يشفي كل مريض وأدعو الله سبحانه ان يلبسك لباس الصحه والهناء ...

ليس لدي الخلفية عن ما تطرقتم له لكنني لا اريد لك عمل العميله الا بعد استنفاد كل النصائح حول هذه العمليه ومعرفة خلفياتها تمام المعرفه .. وإذا كان لديك القدره للسفر لألمانيا كونها متخصصة في العظام اكثر أو مراسلتهم .. ونتمنى لك الشفاء العاجل ..

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