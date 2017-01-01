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صَحْوة 1.. ~مشارَكَتي في مسَابَقة اكْتب قصْة ~

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة كارلا, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:15.

  1. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    " اريدها امرأة توشكٌ بْي عَلى الحياة وتصل بي لذرْوة الطيران والتحْليق حيث لا أرى سوى ضباب الفرح وألمسه بيَدي ..اريدها امرأة تقطع بي مسَافات منَ الشك بأنها الحورية المنتظرة ,امرأة تقْرا الصمت الطويل بي الذي يروي مالمْ يرد في الف ليْلَة وليلة ..."
    هكذا أجابَ احدهمْ عنْ سؤال صَحفي فضولي : (لماذاَ لمْ ترتبط بعد ..؟)، غلف كلماته بالى اللقَاء ومضى .. لكن الكاميرات
    وأَعين الصحفيينَ من حَوله كانت تزداد شراهة وتريد اكْثر ..!
    رجل ثري مثْله وسيم في عقده الرابع، خَلد اسْمه في عالم النوتَات والموسيقَى يحق له انْ يحيكَ صفاتَ شريكَته ويََسْبغها بالمثالية ..
    توجه نحوَ سيارته .. ادَار المحرك وارضىَ نهمه الموسيقي بصوت فيروز وهيَ تغني (" انا لحبيبي وحبيبي الي .. ").. وقرر ان وجهته في هذا المساَء ستكون منزله فقَط .. دقائق حتَى رن هاتفه :
    - الو ..
    - عصام انَا اخوك أحمد ( ورجفة تغشى صوته )
    -ماذا هناكَ يا احمدْ .. مابه صوتكَ .. ماذا حدثَ ؟
    - ~صحْوة~ معْزوفتكَ الجديدَة سرقَت ..واحدهمْ ادعَى انهاَ ثمرة جهده.. وانه سيدها ومؤلفهَاا

    وكاَن احدهم اودَى بحيََاته الى التهلكة .. فموسيقاه كانتْ بمثابَة الحيََاة والاوكسجينْ .. لهوْل الصدمة اغْلق عصام الهاتف كانَ يعلم جيداا من وراء الامر .. اسرََع صوبَه وشرارة منَ النار والغَضب كانت تنسَاب من عينيهْ وقال :
    - هذه المرة لنْ يفلت من يدي
    واسرَع اكثر حينَ تذكر انه قضى 12 سنه في تاليفها ..في تاليف~ صحوة ْ~ وفي زحمة الافكَارو الانتقام لمْ يشاهد ان في الطريق أمامه فتأة ماا
    - ابتعدييي ابتعدييييييي ( محاولا ايقاف السيارة )

    يتبع { ماريا }
     
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    كارلا, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:15
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي كارلا تروقني القصص المختلفة كهذه مثلا كأن يكون صاحب القصة مؤلف موسيقى
    قصتك تبدو مشوقة حسب أول الكلمات التي نثرتها هنا وبالتالي سمحتِ للفضول بالتغلغل داخلنا
    ننتظر القادم في القريب لنعرف قصة هذا الشخص ومن الفتاة التي اصطدم بها
    ننتظر المزيد لمعرفة أسرار هذه القصة المميزة
    بالتوفيق عزيزتي :)
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:59
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    رائعة بحق البداية
    ساشارك غدا على ابعد تقدير
    كثرو عليا الافكار لكن بدأت تتقلص وتتضح الرؤوية بالتوفيق في الجزء الثاني ...
    ملاحظة صراحة عندك مشروع كاتبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..
     
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    hakim story, ‏28 ديسمبر 2017 على 15:00
    #3
  4. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام
    شكرا غاليتي على التشجيع
    التكملة قريبا
    فقط اردت ان اسال هل اكملها هنا ام افتح موضوعا اخر بجزء ثان ؟
    تحياتي
     
    كارلا, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:19
    #4
  5. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    اهلا حكيم
    يبدو ان المنافسة ستكون شرسة .. بانتظار مشاركتك
    وشكرا جداا واخيرا واحد شجعنا هههه
    تحياتي
     
    كارلا, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:21
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    لا حبيبتي كمليها هنا بعد كيما دار الاخ الامين محمد
    كمليها داخل الموضوع بعد باه مشاركتك تبقى موحدة
    بالتوفيق عزيزتي وننتظر الجزء الثاني عن قريب
    فقط للتذكير الجزء الثاني قبل ماتنتهي المدة
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏28 ديسمبر 2017 على 16:26
    #6

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